Туры к вулкану из Камчатки

Найдено 25 туров в категории «Вулканы» на Камчатке, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
Поесть икру ложками, попробовать морские деликатесы, понаблюдать за китами и подняться на вулкан
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт. Время встречи ...
«Вы насладитесь вкусом морепродуктов, порыбачите в открытом океане и покорите вулкан Мутновский»
16 июня в 08:00
17 июня в 08:00
185 000 за человека
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
Начало: Камчатский край, Елизовский район, село Паратунка
«Взойдем на вулканы Толбачик и Горелый и побываем на кромке кратера Мутновского вулкана»
24 июля в 10:00
201 000 за человека
На лошадях к Корякскому вулкану
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях к Корякскому вулкану
Совершить захватывающую конную прогулку к камчатским вулканам, собрать ягоды и пожить на природе
Начало: Конная база возле поселка Раздольный, Елизовский р...
«Лошади, природа, вулканы и вулканические озера — красота»
2 июля в 08:00
25 июля в 08:00
37 000 за человека
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
10 дней
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
«Прямо к вашей гостинице утром подъедут мощные внедорожники, на них мы поедем к знаменитому действующему вулкану Авачинский»
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
203 500 за человека
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Полюбоваться вулканами, погулять по Долине гейзеров и отправиться в морское плавание
Начало: В аэропорту Петропавловска-Камчатского (PKC) в 10:...
«Во время экскурсии в район Мутновско-Горелой группы вулканов нас ждёт заброска на супер проходимой вахтовке»
21 сен в 08:00
28 сен в 08:00
148 900 за человека
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«Подняться на действующие вулканы и попробовать свежесваренную уху из океанской рыбы, с ветерком промчаться на внедорожниках и прогуляться по Халактырскому пляжу с чёрным песком»
6 июля в 10:00
14 июля в 10:00
139 900 за человека
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
🚶 Пешая
Авторский тур
14 дней
Восхождение на Толбачик, сплав и горячие источники
Разглядеть вулканы со всех сторон и сплавиться по горной реке
Начало: Аэропорт Елизово, Петропавловск-Камчатский
«Самое интересное на Камчатке — это, конечно же, вулканы»
6 июля в 11:00
13 июля в 11:00
84 000 за человека
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Камчатские сопки и вулканы и ночь на берегу Тихого океана
Насладиться видами Маячного мыса и пошуршать вулканическим песком на Халактырском пляже
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00
«За дополнительную плату можно разместиться в глемпинге Kampelax с видом на океан и вулканы»
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
24 900 за человека
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Домашние вулканы Камчатки: восхождения на Авачинский вулкан и гору Верблюд
Исследовать домашние вулканы Камчатки и познакомиться с евражками
Начало: Петропавловск-Камчатский
«За два дня у нас будет два треккинга: сначала поднимемся на гору Верблюд и посмотрим на Авачинский, Корякский и Козельский вулканы»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
39 900 за человека
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Авторский тур
5 дней
В объятиях Камчатки: лёгкое и комфортное знакомство
Подняться на вулкан Горелый, пообедать у озера и порыбачить в Тихом океане
Начало: Петропавловск-Камчатский (Елизово), аэропорт, врем...
«Мы совершим два несложных подъёма — на вулкан Горелый и гору Вачкажец»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
175 000 за человека
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Топовые места Камчатки: налегке и с комфортом
Подняться на вулканы и расслабиться в горячих источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Номера категории «эконом» с видом на вулканы или категории «стандарт», размещение двухместное»
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
134 900 за человека
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Камчатские приключения: треккинги, рафтинг, морские прогулки
Научиться ставить ловушки на краба и готовить икру-пятиминутку
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Номера категории «эконом» с видом на вулканы или категории «Стандарт», размещение двухместное»
26 июня в 08:00
9 июля в 08:00
139 900 за человека
Романтический тур по Камчатке
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
Романтический тур по Камчатке
Встречать рассветы на берегу Тихого океана и отправиться в морскую прогулку под парусами
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Номера категории «эконом» с видом на вулканы или категории «стандарт»»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
124 900 за человека
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Природные красоты Камчатки: легко и без восхождений
Прочувствовать атмосферу края Земли и насладиться шумом Тихого океана
Начало: Петропавловск-Камчатский (аэропорт или ваша гостин...
«Номера категории «эконом» с видом на вулканы или категории «Стандарт», размещение двухместное»
27 июня в 08:00
9 июля в 08:00
104 900 за человека
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
10 дней
Калейдоскоп впечатлений на Камчатке: походы, яхта и сплав
Побывать в Мёртвом лесу, совершить сплав и порыбачить в Тихом океане с яхты
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
«1 ночь будем жить в хостеле «Тайга», 2 ночи в глэмпинге у подножия вулканов, 5-8 местное размещение»
169 000 за человека
Автотур «Дикая Камчатка»
🚶 Пешая
Мини-группа
9 дней 8 часов
Автотур «Дикая Камчатка»
Начало: Аэропорт Петропавловск-Камчатского, Елизово
«Камчатка — край вулканов, медведей и лосося, а также гейзеров, океана и великолепной первозданной природы»
Завтра в 10:00
11 июня в 09:00
129 000 за человека
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Камчатка с комфортом: киты, вулканы, медведи
Начало: Россия, Камчатский край, Елизовский район, аэропор...
«Поднимемся на конус вулкана и при желании слетаем на вертолёте к Курильскому озеру или в Долину гейзеров»
7 июля в 10:00
8 июля в 10:00
от 135 000 за человека
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Лавовые поля, активные вулканы и термальные источники
Начало: Россия, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский,...
«Уникальный тур с участием вулканолога в районе самых высоких вулканов Камчатки: Толбачика и Ключевской сопки»
18 июля в 10:00
106 000 за человека
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Авторский тур
17 дней
Камчатка с севера на юг в формате «всё включено»
Совершить восхождения к вулканам, отведать морские деликатесы и искупаться в термальных источниках
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово», утро
«Всё вокруг него покрыто пеплом, шлаком и застывшими лавовыми потоками — из-за этого поверхность вулкана напоминает лунную»
10 июля в 10:00
27 июля в 10:00
295 000 за человека
Пять элементов Камчатки
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Пять элементов Камчатки
Исколесить на внедорожнике край вулканов и увидеть океан, сопки, чёрный песок, фумаролы и сусликов
Начало: Петропавловск-Камчатский, аэропорт «Елизово». Орие...
«Полюбуетесь заснеженными пиками вулканов, расслабитесь в горячих термальных источниках, пошуршите необычным песком на Халактырском пляже»
6 окт в 08:00
13 окт в 08:00
94 900 за человека
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Такая разная Камчатка: треккинги, морская прогулка и отдых на побережье
Порыбачить с борта в океане, отправиться к древнему вулкану и расслабиться в термальном бассейне
Начало: Г. Петропавловск-Камчатский, аэропорт Елизово, вре...
«Разместимся в уютном гостевом доме, отправимся на транспорте повышенной проходимости к вулканам и прогуляемся пешком по дикой территории и фумарольному полю»
12 июня в 10:00
15 июля в 10:00
180 000 за человека
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
По краю земли: джипинг по Камчатке с круизом по Курильскому озеру
Увидеть вулканы вблизи, посетить дикие пляжи Охотского моря и понаблюдать за медведями
Начало: Петропавловск-Камчатский, утро
«Эти места отличаются природным многообразием: здесь вулканы соседствуют с ледниками, кипящие гейзеры сменяются горячими источниками, а стремительные реки бурлят водопадами»
15 авг в 10:00
26 авг в 10:00
120 000 за человека
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Активное путешествие на Камчатке с комфортом
Пройти по кромке кратера, увидеть фумарольную активность и посетить лучшие термы края
Начало: Паратунка или Елизово (зависит от выбранного разме...
«Узнаем о происхождении вулканов и совершим 2 треккинга на Горелый и Мутновский»
24 июля в 10:00
93 000 за человека
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Джип-экспедиция по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
«Нашей целью станет вулкан Плоский Толбачик на востоке полуострова»
8 июля в 10:00
22 июля в 10:00
230 000 за всё до 4 чел.
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
🚶 Пешая
Сёрфинг
Авторский тур
8 дней
3 вулкана Камчатки и Тихий океан: треккинги, восхождение и сёрфинг
Увидеть морские просторы и вершины с высоты 2700 метров, поймать волну и порыбачить с корабля
Начало: Паратунка, отель, заселение с 15:00
«Запланировано восхождение на Авачинский вулкан – набор и сброс 1800 метров высоты, 6 часов в гору и 3 часа обратно»
5 авг в 15:00
125 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем вышло пополам, так как
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    май все таки, не совсем сезон. Очень помогли мне Анастасия и Сергей из туристической фирмы "Это твоя Камчатка", подобрали замечательные экскурсии, которые реальны для сезона мая; и не только, предложили проживание в гостинице Double L Hotel. Хочу отдельно отметить это место, так как очень мне понравилось, ресторан гостиницы, обслуживание, девочки на ресепшене очень заботливы и внимательны!!! У меня были экскурсии: в малую долину гейзеров "Дачные источники" - подножие вулкана Мутновский, вулкан Горелый - восхождение на снегоходе, морская прогулка на остров Старичков и по самой Авачинской бухте, увидела скалы "Три брата", вблизи все выглядит иначе, завораживает. Халактырский пляж, как я его лично называю "галактический" с черным песком, при чем песок магнитится и этно - деревня "Кайныран" с живущим там камчатским медведем Сильвестром. Ещё был свободный день, в который погуляла по сопкам города, посетила театр, музеи города, самый главный это конечно Вулканариум, советую сходить и посетить эту экскурсию, Анастасия также ее может предложить, а почему? Так после нее сразу становится ясно, какие места хочется увидеть, какие вулканы и заповедники, и каким путем: на джип туре или вертолетной экскурсией или морской. Лично у меня уже сложился новый тур на следующий год, но уже в летний сезон. Очень хочется увидеть другие вулканы, потрогать на ощупь породы. Чем музей и понравился и привлек, что там можно все трогать и понимаешь, что необходимо увидеть это своими глазами уже. Хочется и на Толбачек, Ключевской, Шивелучь, Курильское озеро, озеро Толмачёво, снова Горелый так как зимой не видно бирюзового кратерского озера, бухту Русскую. А потом понимаешь, что есть ещё и заповедники и ещё вулканы, в общем если кого и зацепит, тот будет возвращаться неоднократно. 😀 Меня зацепило, при чем глубоко. И город, и вулканы, и океан, и люди живущие там. Отдельное спасибо и благодарность организаторам моего тура Анастасии и Сергею, благодаря им мне хочется снова вернуться!!! ❤️

    Попала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общемПопала на Камчатку впервые. И когда выбирала каким путем отдыхать самостоятельно или тур взять, в общем
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Камчатка: Толбачинское кольцо. Поход к спящему вулкану
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Г
    Галина
    13 января 2024
    Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
    Нашим гидом в путешествии по Южному Уралу была Ирина Рыжова! За 5 дней знакомства, я полюбила этого человека всей душой. Наша группа
    читать дальше

    (6 человек) очень сдружилась. Мы помогали в любой ситуации друг другу. Ирина была впереди всех и для всех! Она и поддерживала морально, и помогала физически. Ирочка - добрый, чуткий, знающий свое дело Профессионал! Интересный, начитанный, с чувством юмора Человек! Я счастлива, что познакомилась с Ириной, Женечкой, Мишей, Ингой и Ермолаем! Благодарю за великолепное путешествие!

  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Камчатка: Толбачинское кольцо. Поход к спящему вулкану
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • Т
    Тимур
    2 декабря 2023
    Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся погодные условия. Трансферы -
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    удобные. Проживание - комфортное. Программа - увлекательная. Во многом, всё вышесказанное заслуга гида - Наталии Михеевой, которая показала, рассказала, организовала; за что ей отдельное спасибо. Кратко говоря, твёрдые пять с плюсом.

    Организация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиесяОрганизация выше всяких похвал. Всё происходят в рамках запланированного, причём гибко, с поправкой на быстро меняющиеся
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2023
    Новый год на Камчатке: дыхание вулканов
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. .
    То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа. То, за чем я поехала, всё осуществилось… Ураааа.
  • А
    Анцинова
    7 сентября 2023
    Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
    Нам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроения. Программа путешествия очень емкая
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    и грамотно выстроена логически. Сотрудники принимающей стороны работали очень профессионально. Все четко было организовано, не было ни одного сбоя. Особенно я хочу отметить нашего гида - Антона Парышева. Вот уж,действительно, профессионал! Столько интересного рассказывал про Петропавловск-Камчатский и, вообще, про историю Камчатки, вулканов. В группе было 20 человек и,благодаря профессионализму нашего гида, его коммуникабельности, у нас не было конфликтов между членами группы. А группа разновозрастная и,причем, все из разных городов. На сплаве было 4 рафта, и так сказать капитаны, сотрудники фирмы, обеспечили спокойный и веселый сплав. Подъёмы на вулканы. Все поднялись под грамотным руководством Антона Парышева. Он объяснил всем, как дышать, как ступать (некоторые члены нашей команды впервые были в таком активном путешествии). Хочу отметить наших поваров -Улю и Юлю. Готовили вкусно и быстро, все было четко. Были блинчики, пирожки и другие вкусности. У троих человек (у меня в частности) были дни рождения подряд 3 дня. Так вот девушки на каждый день рождения готовили торт со свечами!!! Могу долго описывать наше путешествие и будут только положительные эмоции)) Я сейчас всем своим друзьям рассказываю про свою поездку!

    Нам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроенияНам повезло очень с погодой, было тепло и солнечно, два небольших дождичка совершенно не испортили настроения
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Камчатка: Толбачинское кольцо. Поход к спящему вулкану
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
  • Н
    Наталья
    29 августа 2023
    Неизведанная Камчатка. Вулкан Кизимен и река Сторож
    Все продумано.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Вулканы»

Самые популярные туры этой рубрики на Камчатке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 25
  1. На Камчатке - вкусно есть: гастротур с рыбалкой и крабовой вечеринкой у океана
  2. Открываем Камчатку: 3 вулкана, океан и горячие источники
  3. На лошадях к Корякскому вулкану
  4. Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
  5. Огонь, вода и спящие красавцы. На Камчатку с комфортом
Какие места ещё посмотреть на Камчатке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Авачинская бухта
  2. Халактырский пляж
  3. Вулкан Мутновский
  4. Долина Гейзеров
  5. Набережная
Сколько стоит тур на Камчатке в июне 2024
Сейчас на Камчатке в категории "Вулканы" можно забронировать 25 авторских туров от 24 900 до 295 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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