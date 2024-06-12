Тур на Камчатку с комфортом
Мы почувствуем дыхание горячей земли, надышимся океаном, восхитимся величием вулканов, позагораем на чёрном целебном песке и расслабимся в термальном бассейне.
И, конечно, нас ждут вкуснейшие местные блюда из морепродуктов, а рыбу для ароматной ухи мы наловим сами.
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Встреча и приветственный бранч
Встречаемся в аэропорту и сразу отправляемся в село Паратунка.
Заселяемся в гостевой дом и снова собираемся вместе. Познакомимся за приветственным бранчем с игристым и красной камчатской икрой и обсудим предстоящие приключения. Впереди всё самое интересное!
Спящие вулканы и самая вкусная вода
Приготовьтесь, день сегодня по-настоящему насыщенный!
Отправляемся в путь на вахтовках — самом удобном и проходимом транспорте полуострова.
Первая остановка — Серебряные ключи. Наберём чистой и вкусной воды, и держим курс прямо на Вилючинский перевал — на высоту около 1000 метров над уровнем моря.
Вид отсюда открывается потрясающий: конусы чуть-чуть дымящихся, но спящих вулканов, и долины рек.
Следующая цель — Мутновская ГеоЭС, крупнейшая геотермальная станция России. Прогуляемся по фумарольным полям — Малой долине гейзеров.
Земля здесь живая, она дышит: с мощью и шипением из трещин на поверхность земли вырывается горячий пар.
Пройдёмся по тропе к водопаду реки Спокойная, которую местные жители называют Косы Вероники. С обзорной площадки увидим, как образуется огромный падающий поток — 16 метров в длину и 6 в ширину.
Вернёмся в Паратунку и расслабимся в термальном бассейне. Вот увидите, всю усталость как рукой снимет, и мы будем готовы снова покорять вершины!
Захватывающая морская прогулка
Готовы к морской прогулке? Тогда вперёд!
Проплывём по одной из самых красивых незамерзающих бухт — Авачинской. Нам встретится крупнейший морской порт края — Петропавловск-Камчатский.
Увидим полосатый пик Вилючинского вулкана и скалы Три Брата, которые выступают из воды в месте, где бухта сливается с Тихим океаном.
О них упоминали в своих записях моряки-первооткрыватели из экспедиции Джеймса Кука. А вокруг кипит жизнь — место облюбовали морские ежи, крабы, губки и актинии.
Полюбуемся живописными окрестностями маленькой, окружённой скалами, бухты Тихая и заглянем в её гроты. А затем подойдём к острову Старичков — царству птиц.
Это настоящий птичий базар: здесь зафиксировано проживание 44 гнездовых колоний 11 видов морских птиц — стариков, кайры, чистиков, топориков, чаек, бакланов и др.
Не упустим момент — устроим рыбалку. А после повар приготовит нам ароматную уху из свежей рыбы прямо на борту. По возвращении в Паратунку искупаемся в термальном бассейне и устроим неспешную прогулку.
Красота и жизнь гор
Посвятим день исследованию красивейшего природного ландшафта — горного массива Вачкажец, древнего разрушенного вулкана.
Здесь можно встретить всю камчатскую растительность, в том числе, виды, занесённые в Красную книгу, наблюдать за птицами, любоваться альпийскими лугами, ледниковыми озёрами и голубыми снежниками.
Суровый горный пейзаж сочетается с нежностью северной орхидеи, каскадами водопадов и яркими кустами шикши и голубики.
День релакса
Мы решили оставить один резервный день, ведь погода на Камчатке непредсказуема.
Если она испортится, мы не растеряемся: останемся в Паратунке, устроим день полного расслабления, искупаемся в термальном бассейне и прогуляемся по окрестностям.
А если силы после вчерашнего восхождения останутся, и позволит погода, можно будет выбрать дополнительную программу (по желанию):
- отправиться на экскурсию в Петропавловск-Камчатский с посещением лучших обзорных площадок и интерактивного музея Вулканариум;
- подняться на Авачинский перевал, чтобы насладиться видами и увидеть созданную лавой гору Верблюд;
- устроить захватывающую вертолётную экскурсию.
Пляж, звёздное небо и ужин у костра
Сегодня размещаемся в комфортных шатрах на берегу Тихого океана — на Халактырском пляже.
Мягкий чёрный песок, завораживающий шум и невероятная сила волн, прибрежное разнотравье, крики чаек и солёный ветер — время здесь пролетает незаметно.
Будем гулять, любоваться волнами, а если будет солнечно — позагораем на целебном вулканическом песке.
Вечером сходим в баню и организуем уютный прощальный ужин у костра. Над нами будет звёздное небо, рядом — шумные волны, потрескивающий огонь, песни под гитару, шампанское и вкусные дары океана.
Рыбный рынок. Окончание программы
Позавтракаем красиво: на берегу океана, за неспешными беседами, делясь эмоциями от путешествия.
Отправимся в аэропорт. У нас будет время посетить рыбный рынок, чтобы приобрести местные вкусности — икру, крабов, корюшку, камбалу или морского окуня, кальмаров и креветок. Прилавки здесь всегда удивляют богатством ассортимента.
Пришло время прощаться, но верим, что ненадолго. Скоро увидимся снова, ведь теперь мы — одна команда единомышленников и любителей приключений!
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха в Паратунке, а также в глэмпинге на Халактырском пляже.
С нами вы в надёжных и заботливых руках, а главное – в абсолютно комфортных условиях!
Наш тур для тех, кому важен индивидуальный подход и неспешное наслаждение каждой локацией.
Варианты проживания
Глэмпинг на Халактырском пляже
Одну ночь проведём в глэмпинге на Халактырском пляже, проснёмся с видом на Тихий океан и влюбимся в Камчатку окончательно!
База отдыха в Паратунке
Большую часть времени мы будем жить на базе отдыха в Паратунке («Антариус» или аналогичная по уровню комфорта). Размещение двухместное.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Обширная экскурсионная программа:восхождение на Вилючинский перевал с сопровождающимводопад Серебряные ключиМутновская ГеоЭСфумарольные поля «Малая долина гейзеров»водопад реки Спокойнойостров Старичков, рыбалка на борту кораблявосхождение на горный массив Вачкажецпосещение Халактырского пляжа с вулканическим пескомморская прогулка на корабле в поисках морских жителей (киты, косатки, морские котики)
- восхождение на Вилючинский перевал с сопровождающим
- Водопад Серебряные ключи
- Мутновская ГеоЭС
- Фумарольные поля «Малая долина гейзеров»
- Водопад реки Спокойной
- Остров Старичков, рыбалка на борту корабля
- Восхождение на горный массив Вачкажец
- Посещение Халактырского пляжа с вулканическим песком
- Морская прогулка на корабле в поисках морских жителей (киты, косатки, морские котики)
- Все перемещения между локациями на комфортном транспорте
- Сопровождение восхождений местным сопровождающим
- Проживание на базе отдыха (двухместное размещение) и одна ночь в глэмпинге
- Встреча в аэропорту и трансфер обратно в рекомендованное время
- Питание: 6 завтраков в отеле, 2 обеда (ланч-боксы), 1 рыбный обед на корабле, 1 ужин на пляже, 1 приветственный бранч
- Наша бесценная компания и сопровождение вас в туре 24/7 нашим турлидером
- Подбор авиабилетов
- Бронирование дополнительных активностей по вашему желанию
- Страховка
- Что не входит
- Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
- Питание вне программы
- Личные расходы
- Одноместное размещение
- Место начала и завершения?
- Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.