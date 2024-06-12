2 день

Спящие вулканы и самая вкусная вода

Приготовьтесь, день сегодня по-настоящему насыщенный!

Отправляемся в путь на вахтовках — самом удобном и проходимом транспорте полуострова.

Первая остановка — Серебряные ключи. Наберём чистой и вкусной воды, и держим курс прямо на Вилючинский перевал — на высоту около 1000 метров над уровнем моря.

Вид отсюда открывается потрясающий: конусы чуть-чуть дымящихся, но спящих вулканов, и долины рек.

Следующая цель — Мутновская ГеоЭС, крупнейшая геотермальная станция России. Прогуляемся по фумарольным полям — Малой долине гейзеров.

Земля здесь живая, она дышит: с мощью и шипением из трещин на поверхность земли вырывается горячий пар.

Пройдёмся по тропе к водопаду реки Спокойная, которую местные жители называют Косы Вероники. С обзорной площадки увидим, как образуется огромный падающий поток — 16 метров в длину и 6 в ширину.

Вернёмся в Паратунку и расслабимся в термальном бассейне. Вот увидите, всю усталость как рукой снимет, и мы будем готовы снова покорять вершины!