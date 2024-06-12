Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее

Групповой тур на Камчатке

Тур на Камчатку с комфортом

Отправившись на Камчатку, мы увидим настоящее волшебство: заснеженные вершины и холодные воды оживут на наших глазах! Здесь среди гор распускаются нежные орхидеи, маленькие островки населяют целые царства птиц, а в водах Авачинской бухты бурлит морская жизнь.

Мы почувствуем дыхание горячей земли, надышимся океаном, восхитимся величием вулканов, позагораем на чёрном целебном песке и расслабимся в термальном бассейне.

И, конечно, нас ждут вкуснейшие местные блюда из морепродуктов, а рыбу для ароматной ухи мы наловим сами.
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
Тур на Камчатку с комфортом. Все лучшее
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Что вас ожидает:

Прогуляемся по Малой долине гейзеров
Прогуляемся по Малой долине гейзеров
Услышим, как с мощью и шипением из трещин на поверхность вырывается горячий пар – настоящее дыхание земли!
Ночь в глэмпинге на берегу Тихого океана
Ночь в глэмпинге на берегу Тихого океана
Мягкий чёрный песок, завораживающий шум прибоя, треск костра, солёный ветер и усыпанное звездами небо…
Местные вкусности
Местные вкусности
Увезем с собой не только массу ярких фотографий и впечатлений, но и богатые камчатские дары, представленные на рыбном рынке
Красота дикой природы Камчатки
Красота дикой природы Камчатки
Увидим конусы дымящихся вулканов, горные массивы, бурные водопады, ледниковые озера и редкие северные травы
Почувствуем себя мореплавателями
Почувствуем себя мореплавателями
Подойдем к местам, описанным в экспедиции Джеймса Кука, понаблюдаем за морскими обитателями и поймаем рыбу себе на обед
Релакс в горячем бассейне
Релакс в горячем бассейне
Ощутим приятное тепло во всем теле, расслабимся и восстановим силы, купаясь в целебной термальной воде

Программа тура по дням

1 день

Встреча и приветственный бранч

Встречаемся в аэропорту и сразу отправляемся в село Паратунка.

Заселяемся в гостевой дом и снова собираемся вместе. Познакомимся за приветственным бранчем с игристым и красной камчатской икрой и обсудим предстоящие приключения. Впереди всё самое интересное!

Встреча и приветственный бранчВстреча и приветственный бранч
2 день

Спящие вулканы и самая вкусная вода

Приготовьтесь, день сегодня по-настоящему насыщенный!

Отправляемся в путь на вахтовках — самом удобном и проходимом транспорте полуострова.

Первая остановка — Серебряные ключи. Наберём чистой и вкусной воды, и держим курс прямо на Вилючинский перевал — на высоту около 1000 метров над уровнем моря.

Вид отсюда открывается потрясающий: конусы чуть-чуть дымящихся, но спящих вулканов, и долины рек.

Следующая цель — Мутновская ГеоЭС, крупнейшая геотермальная станция России. Прогуляемся по фумарольным полям — Малой долине гейзеров.

Земля здесь живая, она дышит: с мощью и шипением из трещин на поверхность земли вырывается горячий пар.

Пройдёмся по тропе к водопаду реки Спокойная, которую местные жители называют Косы Вероники. С обзорной площадки увидим, как образуется огромный падающий поток — 16 метров в длину и 6 в ширину.

Вернёмся в Паратунку и расслабимся в термальном бассейне. Вот увидите, всю усталость как рукой снимет, и мы будем готовы снова покорять вершины!

Спящие вулканы и самая вкусная водаСпящие вулканы и самая вкусная водаСпящие вулканы и самая вкусная вода
3 день

Захватывающая морская прогулка

Готовы к морской прогулке? Тогда вперёд!

Проплывём по одной из самых красивых незамерзающих бухт — Авачинской. Нам встретится крупнейший морской порт края — Петропавловск-Камчатский.

Увидим полосатый пик Вилючинского вулкана и скалы Три Брата, которые выступают из воды в месте, где бухта сливается с Тихим океаном.

О них упоминали в своих записях моряки-первооткрыватели из экспедиции Джеймса Кука. А вокруг кипит жизнь — место облюбовали морские ежи, крабы, губки и актинии.

Полюбуемся живописными окрестностями маленькой, окружённой скалами, бухты Тихая и заглянем в её гроты. А затем подойдём к острову Старичков — царству птиц.

Это настоящий птичий базар: здесь зафиксировано проживание 44 гнездовых колоний 11 видов морских птиц — стариков, кайры, чистиков, топориков, чаек, бакланов и др.

Не упустим момент — устроим рыбалку. А после повар приготовит нам ароматную уху из свежей рыбы прямо на борту. По возвращении в Паратунку искупаемся в термальном бассейне и устроим неспешную прогулку.

Захватывающая морская прогулкаЗахватывающая морская прогулкаЗахватывающая морская прогулка
4 день

Красота и жизнь гор

Посвятим день исследованию красивейшего природного ландшафта — горного массива Вачкажец, древнего разрушенного вулкана.

Здесь можно встретить всю камчатскую растительность, в том числе, виды, занесённые в Красную книгу, наблюдать за птицами, любоваться альпийскими лугами, ледниковыми озёрами и голубыми снежниками.

Суровый горный пейзаж сочетается с нежностью северной орхидеи, каскадами водопадов и яркими кустами шикши и голубики.

Красота и жизнь горКрасота и жизнь горКрасота и жизнь гор
5 день

День релакса

Мы решили оставить один резервный день, ведь погода на Камчатке непредсказуема.

Если она испортится, мы не растеряемся: останемся в Паратунке, устроим день полного расслабления, искупаемся в термальном бассейне и прогуляемся по окрестностям.

А если силы после вчерашнего восхождения останутся, и позволит погода, можно будет выбрать дополнительную программу (по желанию):

  • отправиться на экскурсию в Петропавловск-Камчатский с посещением лучших обзорных площадок и интерактивного музея Вулканариум;
  • подняться на Авачинский перевал, чтобы насладиться видами и увидеть созданную лавой гору Верблюд;
  • устроить захватывающую вертолётную экскурсию.
День релакса
6 день

Пляж, звёздное небо и ужин у костра

Сегодня размещаемся в комфортных шатрах на берегу Тихого океана — на Халактырском пляже.

Мягкий чёрный песок, завораживающий шум и невероятная сила волн, прибрежное разнотравье, крики чаек и солёный ветер — время здесь пролетает незаметно.

Будем гулять, любоваться волнами, а если будет солнечно — позагораем на целебном вулканическом песке.

Вечером сходим в баню и организуем уютный прощальный ужин у костра. Над нами будет звёздное небо, рядом — шумные волны, потрескивающий огонь, песни под гитару, шампанское и вкусные дары океана.

Пляж, звёздное небо и ужин у костраПляж, звёздное небо и ужин у костра
7 день

Рыбный рынок. Окончание программы

Позавтракаем красиво: на берегу океана, за неспешными беседами, делясь эмоциями от путешествия.

Отправимся в аэропорт. У нас будет время посетить рыбный рынок, чтобы приобрести местные вкусности — икру, крабов, корюшку, камбалу или морского окуня, кальмаров и креветок. Прилавки здесь всегда удивляют богатством ассортимента.

Пришло время прощаться, но верим, что ненадолго. Скоро увидимся снова, ведь теперь мы — одна команда единомышленников и любителей приключений!

Рыбный рынок. Окончание программыРыбный рынок. Окончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха в Паратунке, а также в глэмпинге на Халактырском пляже.

С нами вы в надёжных и заботливых руках, а главное – в абсолютно комфортных условиях!

Наш тур для тех, кому важен индивидуальный подход и неспешное наслаждение каждой локацией.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Глэмпинг на Халактырском пляже

1 ночь

Одну ночь проведём в глэмпинге на Халактырском пляже, проснёмся с видом на Тихий океан и влюбимся в Камчатку окончательно!

Глэмпинг на Халактырском пляжеГлэмпинг на Халактырском пляжеГлэмпинг на Халактырском пляже

База отдыха в Паратунке

5 ночей

Большую часть времени мы будем жить на базе отдыха в Паратунке («Антариус» или аналогичная по уровню комфорта). Размещение двухместное.

База отдыха в Паратунке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обширная экскурсионная программа:‌восхождение на Вилючинский перевал с сопровождающимводопад Серебряные ключиМутновская ГеоЭСфумарольные поля «Малая долина гейзеров»водопад реки Спокойнойостров Старичков, рыбалка на борту кораблявосхождение на горный массив Вачкажецпосещение Халактырского пляжа с вулканическим пескомморская прогулка на корабле в поисках морских жителей (киты, косатки, морские котики)
  • ‌восхождение на Вилючинский перевал с сопровождающим
  • Водопад Серебряные ключи
  • Мутновская ГеоЭС
  • Фумарольные поля «Малая долина гейзеров»
  • Водопад реки Спокойной
  • Остров Старичков, рыбалка на борту корабля
  • Восхождение на горный массив Вачкажец
  • Посещение Халактырского пляжа с вулканическим песком
  • Морская прогулка на корабле в поисках морских жителей (киты, косатки, морские котики)
  • Все перемещения между локациями на комфортном транспорте
  • Сопровождение восхождений местным сопровождающим
  • Проживание на базе отдыха (двухместное размещение) и одна ночь в глэмпинге
  • Встреча в аэропорту и трансфер обратно в рекомендованное время
  • Питание: 6 завтраков в отеле, 2 обеда (ланч-боксы), 1 рыбный обед на корабле, 1 ужин на пляже, 1 приветственный бранч
  • Наша бесценная компания и сопровождение вас в туре 24/7 нашим турлидером
  • Подбор авиабилетов
  • Бронирование дополнительных активностей по вашему желанию
  • Страховка
Что не входит
  • Авиабилеты в Петропавловск-Камчатский и обратно
  • Питание вне программы
  • Личные расходы
  • Одноместное размещение
Место начала и завершения?
Камчатский край, Елизовский район, аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) имени Витуса Беринга
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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