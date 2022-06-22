При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
06:30 сбор группы у вокзала в городе Кандалакша.
Трансфер до п. Алакуртти, 100 км.
Прохождение погранзоны.
Обед в полевых условиях.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Инструктаж, экипировка, выход на воду.
Тренировочные занятия на воде.
Тумча является наиболее сложной и интересной рекой европейского Севера.
На пятидесяти километровом участке от п. Алакуртти расположено 30 порогов различной категории сложности.
Сплав на катамаранах по реке до порога Водопадный-1 (2 к.с.), 5 км.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах и рафтах по реке Тумча: пор. Водопадный-1 (2 к.с.) – пор. Кривой (3 к.с.) – пор. Юрьев День (2 к.с.) – пор. Красивый (3 к.с.), 17 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав по реке Тумча: пор. Красивый – пор. Яма (3 к.с.), 8 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка на пороге Яма: завтрак, катание на пороге, отдых, обед, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
"Банные процедуры" сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах и рафтах: пор. Яма – пор. Котел (3 к.с.) – пор. Карниз (3 к.с.), 13 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Сплав на катамаранах и рафтах: пор. Карниз – пор. Шляпа (II-III к.с.), 8 км.
При возможности – туристическая баня.
Сбор судов.
Обед, ужин и ночевка в полевых условиях.
Завтрак.
Переход на катере по Иовскому водохранилищу до поселка Зареченск – 45 км.
Трансфер в г. Кандалакша – 100 км.
19:00 Возвращение на ж/д вокзал в г. Кандалакша.
Отъезд вечерними поездами.
На протяжении всего тура ночевки в 4-хместных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека.
О необходимости 2-хместной палатки сообщайте при оформлении тура.
Детям 12 лет (включительно) предоставляется скидка 15%.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбора плавсредства:
|Сплав на 6-иместном катамаране или спортивном рафте
|5 участников + инструктор
|23 500 руб.
|Сплав на 2-хместном катамаране
|2 участника
|23 500 руб.
|Сплав на 4-хместном катамаране
|3 участника + инструктор
|25 800 руб.
Заявки на участие в туре на 4-хместном катамаране принимаются только от готовых экипажей – 3 человека.
1. Рюкзак без станка или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путевки).
3. Комплект одежды для переодевания после сплава:
4. Одежда для ночлега в палатке:
5. Для похода в туристскую баню:
6. Удобная обувь без каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы – паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию) в герметичной упаковке.
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат, на рафтах будут герметичные упаковки, в которые его можно будет спрятать в момент прохождения порога.
Для участия в спортивном сплаве по реке Тумча нужна достаточно высокая физическая подготовка, т. к. управление катамараном требует работы каждого участника, пороги сложны и каждый забирает немало физических сил.
На маршрут допускаются дети с 12 лет в сопровождении родителей.
Маршрут заявлен в МЧС.
В зависимости от уровня воды опасность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков и не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, а при прохождении опасных порогов – в касках.
Устойчивый сигнал появляется только на финише маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Просьба предупредить родных.
На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Минута разговора – 150 руб.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
На ногах должны быть носки (не тонкие х/б, поплотнее). Обувь, которую не жалко намочить (кеды – идеально). Если есть неопреновые носки или неопреновые ботинки – это приветствуется.
Резиновые сапоги запрещены, т. к. при попадании в воду они тянут участника вниз.
В качестве верхней одежды: удобная спортивная по погоде либо неопреновый костюм (при наличии). Желательно, чтобы одежда была быстросохнущей. Рекомендуем не брать джинсы, вместо них подойдут любые спортивные штаны.
Рекомендовано: надеть на одежду легкий болоневый костюм (защита от ветра и влаги). Можно использовать дождевики из плотных материалов.
На руки можно взять тонкие х/б перчатки или неопреновые перчатки (не обязательно).
На голове будет каска, под нее можно надеть бандану.
Если Вы носите очки, постарайтесь придумать для них цепочку (чтобы не утерять) или надеть на время сплава линзы.
Катамараны – специальные, беспалубные надувные суда для сплава по бурной воде. Посадка коленная.
Рафты – специальные надувные лодки для сплава по бурной воде. Обладают высокой пассивной безопасностью за счет большой жесткости многосекционного корпуса из ПВХ материалов.
Весла, спасжилеты, спасконцы, каски – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Палатки – четырехместные. Заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику выдаётся индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство.
Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Однако просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Несоблюдение правил техники безопасности (личной безопасности) при нахождении на воде вызывает повышенные риски для жизни и здоровья. Поэтому соблюдайте данную инструкцию.
Перед выходом на воду:
Общие правила на воде:
При прохождении порогов:
При попадании в воду:
Перед сложными порогами еще раз подробно расспросите инструктора о Ваших действиях. Если есть возможность, заранее потренируйтесь вылезать на судно с воды самостоятельно, поплавайте в спасжилете и т. п.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Пик активности клещей весной и в начале лета, ареал распространения Южная и Средняя Карелия.
Для профилактики клещевого энцефалита необходимо находиться на берегу в одежде, плотно обхватывающей запястья, поясницу, лодыжки, надевать капюшон.
Избегайте хождения по лиственным участкам леса, сухой траве.
Необходимо осматривать одежду каждые два часа.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.