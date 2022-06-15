Преимущества этого путешествия:
Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
Встреча в 06:38 на ж/д вокзале г. Кандалакша.
Трансфер до места начала сплава – пос. Алакурти, берег реки Тунтсайоки.
Знакомство, сборка сплавсредств и экипировка.
Инструктаж, обед.
Выход на воду.
Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча: пор. "Первенец" 3 к.с. – "Падун" 4 к.с. – "Двойной" 2 к.с. – "Каменнистый" 2 к.с. – "Водопадный-1" 2 к.с. – "Водопадный-2" 2 к.с. – "Кривой" 3 к.с.
Ужин, ночёвка в палатках.
Питание включено: обед, ужин.
Протяженность маршрута: авто – 120 км, по воде – 13 км.
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча: "Юрьев День" 2 к.с. – "Скалистый глаз" 2 к.с. – "Надежда" 2. к.с. – "Подкова" 1 к.с. – "Март" 3 к.с., – порог "Кошмарики" 2 к.с. – "Красивый" 4 к.с.
Ужин, ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 19 км.
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча по маршруту: пор. "Красивый" 4 к.с. – "Вечерний" 2 к.с. – "Узкий" 2 к.с. – "Яма" 4 к.с. – "Котел" 4 к.с.
Ужин, ночевка в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 6 км.
Завтрак.
Дневка на порогах "Яма" и "Котёл".
Отдых, рыбалка.
Походная баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сплав по реке Тунтсайоки - Тумча: пор. "Ночной" 2 к.с. - "Карниз" 4 к.с., назван он так в честь скального карниза, с которого падает река двухметровым водопадом.
Ужин, ночевка в полевых условиях.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 4 км.
Завтрак.
Дневка. Катание на пороге "Карниз".
Отдых, рыбалка, игры, походная баня.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Завтрак.
Сплав по маршруту: порог "Каньонный" 2 к.с. - пор. "Змея" 2 к.с. - пор. "Шляпа" 3-4 к.с. - Ивовское водохранилище на катере (4 часа).
Трансфер до г. Кандалакша.
~ 20:00 прибытие в г. Кандалакша
Питание включено: завтрак.
Протяженность маршрута: по воде – 58 км.
На протяжении всего тура ночевки в четырехместных туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
|Даты заезда
|Стоимость
|30.05, 06.06, 15.08, 22.08
|20 400
|13.06
|24 000
|20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.08
|24 000
Комплект одежды для сплава:
Сменный комплект одежды после сплава:
Комплект одежды для сна:
Дополнительно взять на сплав:
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
Практически на все наши маршруты может пойти новичок. Но Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию. В данном туре порого 2-4 к. с. из возможных 6-ти.
Любой активный по жизни человек, не зависимо от возраста, сможет пойти в водный поход.
Главное иметь желание, запас энергии и позитивный настрой.
Лица до 16 лет принимаются только с родителями или организованными группами со взрослым руководителем, который несет ответственность перед родителями за жизнь и здоровье детей, а перед нами за соблюдение детьми правил безопасности и поведения на маршруте. Детям до 12 лет всегда предоставляется скидка.
В наших походах неоднократно участвовали и совсем маленькие дети до 6 лет, мы не рекомендуем их брать, если это ваш первый поход, вы не представляете куда едете, вы не уверены в своих силах и силах ребёнка.
Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.
Пища готовиться на костре.
Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников.
Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.
В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены.
Любители обычно беспокоятся об этом заранее.
Если Вы вегетарианец – Вам необходимо сообщить заранее об этом для внесения поправок и дополнений в рацион, исходя из ваших пожеланий.
Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение.
На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.
Рекомендуем оформить страховку, возможно на нашем сайте.
В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4 – 10. Температура воды +3 – 6.
В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15 – 20. Температура воды +15 – 17. Белые ночи.
В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22 – 27. Температура воды +21 – 24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.
В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10 – 15. Тёмные, холодные ночи 0 – +5. Температура воды +15. Частые осадки.
Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.
Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов. Наиболее тёплое время - с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.
Река Тумча расположена за северным полярным кругом. На маршруте мы увидим уникальную природу севера: мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду. Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.
Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус, кумжа.
Ловля рыбы в реке Тумча разрешена.
Вода в реке Тумча чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров - это рай для подводных охотников.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты - смело берите!
Возможно вам улыбнется удача на реке Тумча.
В июле появляются первые грибы, а морошка, черника, голубика и брусника созревают в начале августа.
Грибы в большом количестве идут с середины августа.
Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.
Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
Сотовая связь отсутствует плотно на протяжении всего маршрута.
На некоторых стоянках ближе к концу маршрута можно поймать связь, в основном Мегафон.
Пожалуйста передайте это родственникам, чтобы они были к этому готовы.
Наша основная задача - это безопасный отдых.
Профессиональные инструкторы великолепно знатют маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Добираться стоит до г. Кандалакша - это место начала и конца сплава.
Встречаемся на ж/д вокзале утром в день начала сплава.
Машину можно оставить на охраняемой стоянке.
Расстояние из Москвы до г. Кандалакша 1700 км, из СПБ 1100 км.
Советуем приезжать к вечеру перед днем начала тура и остановиться на ночь в одной из гостиниц, чтобы со свежими силами пойти на сплав по реке Тумча.
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Тумча, вам необходимо купить билеты до г. Кандалакша с прибытием утром (день заезда) Мск - Кандалакша 6:38, Спб - Кандалакша 6:38.
Обратные билеты следует брать, также, из г. Кандалакша на вечер или ночь (начиная с 20.00).