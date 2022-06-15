Сплав по реке Тумча на катамаранах

Сплав для экстремалов и для тех, кто хочет научиться технике водного туризма, повысить свои навыки

4.7
3 отзыва
Сплав для экстремалов и для тех, кто хочет научиться технике водного туризма, повысить свои навыки или просто ощутить драйв от прохождения многочисленных мощных порогов. Драйв, эмоции, общение, походная баня, игры, катание на мощнейших порогах до 4 к. с., рыбалка, грибы, ягоды и многое другое ждет на реках Тунтсайоки и Тумча. Потрясающие виды северной природы, скалы и сосны, чистейшая вода, бурные пороги и водопады ждут нас.
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Ближайшие даты:
27
июн
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • насладимся красотой северной природы;
  • повысим свои навыки в прохождении мощных порогов рек Тунтсайоки и Тумча;
  • погреемся в походной бане и порыбачим.

Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.

Программа тура по дням

1 день
Начало сплава по реке Тунтсайоки – Тумча, преодоление 7-ми порогов

Встреча в 06:38 на ж/д вокзале г. Кандалакша. 

Трансфер до места начала сплава – пос. Алакурти, берег реки Тунтсайоки.

Знакомство, сборка сплавсредств и экипировка.

Инструктаж, обед.

Выход на воду.

Сплав по реке Тунтсайоки  Тумча: пор. "Первенец" 3 к.с. – "Падун" 4 к.с. – "Двойной" 2 к.с. – "Каменнистый" 2 к.с. – "Водопадный-1" 2 к.с. – "Водопадный-2" 2 к.с. – "Кривой" 3 к.с.

Ужин, ночёвка в палатках.

Питание включено: обед, ужин.

Протяженность маршрута: авто – 120 км, по воде – 13 км.

2 день
Продолжение сплава по реке Тунтсайоки – Тумча, преодоление 7-ми порогов

Завтрак.

Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча: "Юрьев День" 2 к.с. – "Скалистый глаз" 2 к.с. – "Надежда" 2. к.с. – "Подкова" 1 к.с. – "Март" 3 к.с., – порог "Кошмарики" 2 к.с. – "Красивый" 4 к.с. 

Ужин, ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде – 19 км.

3 день
Продолжение сплава по реке Тунтсайоки – Тумча, преодоление 5-ти порогов

Завтрак.

Сплав по реке Тунтсайоки – Тумча по маршруту: пор. "Красивый" 4 к.с.  "Вечерний" 2 к.с.  "Узкий" 2 к.с.  "Яма" 4 к.с.  "Котел" 4 к.с. 

Ужин, ночевка в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде – 6 км.

4 день
Днёвка. Отдых, рыбалка

Завтрак.

Дневка на порогах "Яма" и "Котёл".

Отдых, рыбалка.

Походная баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

5 день
Продолжение сплава по реке Тунтсайоки - Тумча, преодоление 2-х порогов

Завтрак.

Сплав по реке Тунтсайоки - Тумча: пор. "Ночной" 2 к.с. - "Карниз" 4 к.с., назван он так в честь скального карниза, с которого падает река двухметровым водопадом.

Ужин, ночевка в полевых условиях.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде – 4 км.

6 день
Дневка. Катание на пороге «Карниз»

Завтрак.

Дневка. Катание на пороге "Карниз".

Отдых, рыбалка, игры, походная баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

7 день
Окончание тура, отправление домой

Завтрак.

Сплав по маршруту: порог "Каньонный" 2 к.с. - пор. "Змея" 2 к.с. - пор. "Шляпа" 3-4 к.с. - Ивовское водохранилище на катере (4 часа).

Трансфер до г. Кандалакша.

~ 20:00 прибытие в г. Кандалакша

Питание включено: завтрак.

Протяженность маршрута: по воде – 58 км.

Проживание

На протяжении всего тура ночевки в четырехместных туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:

Даты заездаСтоимость
30.05, 06.06, 15.08, 22.0820 400
13.0624 000
20.06, 27.06, 04.07, 11.07, 18.07, 25.07, 01.08, 08.0824 000

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
  • Транспортное обслуживание
  • 3х-разовое питание
  • Работа инструктора
  • Аренда катера по водохранилищу
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д бидеты до г. Кандалакша и обратно
  • Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
  • По желанию вы можете оформить туристическую страховку на нашем сайте
Место начала и завершения?
г. Кандалакша
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Комплект одежды для сплава:

  • кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
  • шорты;
  • термобельё;
  • водоотталкивающие штаны и куртка;
  • дождевик;
  • головной убор (кепка, бандана, панама);
  • солнцезащитные очки;
  • перчатки.

Сменный комплект одежды после сплава:

  • кроссовки/ботинки;
  • резиновые сапоги (по желанию);
  • носки;
  • нижнее бельё;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • свитер;
  • штаны плотные (джинсы);
  • куртка тёплая.

Комплект одежды для сна:

  • термобелье;
  • носки из натуральных материалов;
  • шерстяные носки;
  • штаны спортивные;
  • свитер;
  • шапка спортивная (по желанию);
  • нижнее белье.

Дополнительно взять на сплав:

  • туалетные и банные принадлежности;
  • купальник, плавки;
  • рыболовные снасти;
  • мазь или спрей от насекомых;
  • крем от солнца;
  • КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
  • предметы личной гигиены;
  • иголку, нитку;
  • спички и зажигалку в пакете;
  • запасные контактные линзы/очки;
  • фонарик (в августе);
  • фотоаппарат и батарейки к нему;
  • личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
    Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
  • документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
  • личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).

Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:

  • Неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов.
  • Неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью.
  • Куртка для водного туризма способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.

Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.

Я иду первый раз на сплав, я справлюсь?

Практически на все наши маршруты может пойти новичок. Но Вы должны сами адекватно оценивать свою физическую и моральную подготовку к тому или иному путешествию. В данном туре порого 2-4 к. с. из возможных 6-ти.

В каком возрасте ходят в водные походы?

Любой активный по жизни человек, не зависимо от возраста, сможет пойти в водный поход.

Главное иметь желание, запас энергии и позитивный настрой.

Лица до 16 лет принимаются только с родителями или организованными группами со взрослым руководителем, который несет ответственность перед родителями за жизнь и здоровье детей, а перед нами за соблюдение детьми правил безопасности и поведения на маршруте. Детям до 12 лет всегда предоставляется скидка.

В наших походах неоднократно участвовали и совсем маленькие дети до 6 лет, мы не рекомендуем их брать, если это ваш первый поход, вы не представляете куда едете, вы не уверены в своих силах и силах ребёнка.

Есть ли в туре скидки для детей?

Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.

Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.

Что входит в рацион питания на сплаве?

Пища готовиться на костре.

Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников.

Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.

В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.

Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены.

Любители обычно беспокоятся об этом заранее.

Если Вы вегетарианец – Вам необходимо сообщить заранее об этом для внесения поправок и дополнений в рацион, исходя из ваших пожеланий.

Если я серьёзно заболею на сплаве, как вы будете меня спасать?

Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение.

На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.

Рекомендуем оформить страховку, возможно на нашем сайте.

Какое время лучше выбрать для сплава?

В мае – самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4 – 10. Температура воды +3 – 6.

В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15 – 20. Температура воды +15 – 17. Белые ночи.

В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22 – 27. Температура воды +21 – 24. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.

В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10 – 15. Тёмные, холодные ночи 0 – +5. Температура воды +15. Частые осадки.

Может ли программа тура быть проведена в другие даты?

Да, под запрос, для групп от 10-ти человек.

Какая погода на реке Тумча?

Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов. Наиболее тёплое время - с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.

Какая природа на маршруте?

Река Тумча расположена за северным полярным кругом. На маршруте мы увидим уникальную природу севера: мощные пороги, скалы, сосновые леса, песчаные пляжи, чистейшую воду. Своей красотой поразит Ивовское водохранилище, которое мы пересечем на катере.

Какую рыбу можно поймать на реке Тумча?

Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус, кумжа.

Ловля рыбы в реке Тумча разрешена.

Возможна ли подводная рыбалка на реке Тумча?

Вода в реке Тумча чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров - это рай для подводных охотников.

Если у вас есть оборудование для подводной охоты - смело берите!

Возможно вам улыбнется удача на реке Тумча.

Встретятся ли грибы и ягоды на маршруте?

В июле появляются первые грибы, а морошка, черника, голубика и брусника созревают в начале августа.

Грибы в большом количестве идут с середины августа.

Присутствуют ли насекомые и змеи на маршруте?

Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.

Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.

На воде насекомые не беспокоят.

Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.

Будет ли сотовая связь на реке Тумча?

Сотовая связь отсутствует плотно на протяжении всего маршрута.

На некоторых стоянках ближе к концу маршрута можно поймать связь, в основном Мегафон.

Пожалуйста передайте это родственникам, чтобы они были к этому готовы.

Как осуществляется безопасность на маршруте?

Наша основная задача - это безопасный отдых.

Профессиональные инструкторы великолепно знатют маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.

На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.

Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Я хочу поехать на своем автомобиле, как я смогу добраться?

Добираться стоит до г. Кандалакша - это место начала и конца сплава.

Встречаемся на ж/д вокзале утром в день начала сплава.

Машину можно оставить на охраняемой стоянке.

Расстояние из Москвы до г. Кандалакша 1700 км, из СПБ 1100 км.

Советуем приезжать к вечеру перед днем начала тура и остановиться на ночь в одной из гостиниц, чтобы со свежими силами пойти на сплав по реке Тумча.

Как можно добраться на поезде?

Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Тумча, вам необходимо купить билеты до г. Кандалакша с прибытием утром (день заезда) Мск - Кандалакша 6:38, Спб - Кандалакша 6:38.

Обратные билеты следует брать, также, из г. Кандалакша на вечер или ночь (начиная с 20.00).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
в
15 июня 2022
По работе менеджеров вопросов нет - все напоминания, предоставленный рекомендованный список вещей, встреча в Петрозаводске и т. п., все своевременно и хорошо организовано.

Есть общая проблема, которую надо решать как то совместно нескольким конкурирующим фирмам - это конкуренция за стоянки в процессе сплава, которая принимает не очень приличные формы. Из-за того что не хватает стоянок на все одновременно сплавляющиеся по одному и тому же участку реки группы, инструкторы начинают торопиться, им приходится "комкать" тайминг сплава "на ходу". Либо нужны дополнительные стоянки, либо какие то соглашения о максимальной "загрузке" разными группами отрезка маршрута.

В месте окончания сплава не было душа и раздевалок, что некоторым участникам нашей группы показалось неправильным. Думаю, это недостаток информирования со стороны организаторов.

Так же наверное надо предупреждать неопытных туристов (а таких наверное на данном сплаве большинство) что вся еда в походе готовится на речной воде. Для кого то это наверное может быть немного шоком. У нас в группе никто не возражал, но легко представляю такую ситуацию.

Кстати, питьевая вода в бутылках кончилась вечером второго дня. И это тоже не очень гуд. Нужно общественные запасы рассчитывать "с большим запасом". Или сразу раздать людям на старте, чтобы у каждого был свой собственный запас питьевой воды, чтобы человек не расходовал его сверх меры.
С
9 авг 2021
К организации тура в плане общения с менеджерами, покупки путевки, своевременного напоминания о начале поездки, хорошо организованного трансфера вопросов нет.
И
22 июня 2021
Всё отлично. Наша цель - вывести внука 10 лет на реки Карелии - была достигнута. В полном восторге и готов к новым сплавам.
Инструктор Степан достоин не только похвалы, но и премии!!!

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