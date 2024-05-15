Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
Начало: г. Кандалакша
«Сплав на катамаранах по реке до порога Водопадный-1 (2 к»
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 26 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Начало: г. Кандалакша
«— Ивовское водохранилище на катере (4 часа, 58–км)»
8 июля в 10:00
29 июля в 10:00
от 26 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Белое море - Хибины
Начало: Г. Кандалакша
14 фев в 10:00
135 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВячеслав15 мая 2024Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
- ППавел5 мая 2024Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
- ТТимур3 мая 2024Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
- ВВиктория13 марта 2024Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ТТатьяна9 января 2024Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
- ООксана15 августа 2023Все четко, информация полная и понятная.
- ННадежда23 июня 2018Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
- ККсения15 января 2018Здравствуйте! 15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум! Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Кандалакше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 26 500 до 135 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные туры в Кандалакше на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024