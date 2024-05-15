Туры по воде в Кандалакше

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Кандалакше, цены от 26 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
Начало: г. Кандалакша
«Сплав на катамаранах по реке до порога Водопадный-1 (2 к»
30 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 26 700 за человека
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Начало: г. Кандалакша
«— Ивовское водохранилище на катере (4 часа, 58–км)»
8 июля в 10:00
29 июля в 10:00
от 26 500 за человека
Белое море - Хибины
❄️ На снегоходах
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Белое море - Хибины
Начало: Г. Кандалакша
14 фев в 10:00
135 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вячеслав
    15 мая 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах
    Организация на высшем уровне. Всё продумано и учтено. Только плюсы.
  • П
    Павел
    5 мая 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
    Отдых очень понравился. Было пару недочетов: Автобус долго ждали после сплава, на меня костюма не хватило (но потом инструктор дал свой,
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    поэтому все было нормально) А так все было очень круто: Еда очень вкусная и разнообразная Инструкторы опытные и интересные люди С погодой повезло В общем спасибо за поездку!

    Отдых очень понравился. Было пару недочетов:Отдых очень понравился. Было пару недочетов:
  • Т
    Тимур
    3 мая 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
    Все круто, тур оправдал ожидания, было сложно но интересно.
  • В
    Виктория
    13 марта 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах и рафтах
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда, все трансферы были комфортными во время, гид очень приятная и помогала во всем.
    Отличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная едаОтличная организация. Очень новая база отдыха в живописном месте в лесу у озера. Хорошая сытная еда
  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Белое море - Хибины
    Все было супер
  • Т
    Татьяна
    9 января 2024
    Сплав по реке Тумча на катамаранах
    Поездка на снегоходах просто супер!!! Очень советую. Выдают всë обмундирование, в котором тепло. Катались по лесу и озеру, впечатлений масса
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    👍👍👍 Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!! Огромная благодарность ❤❤❤ Сама организация на высоте👍👍👍

  • О
    Оксана
    15 августа 2023
    Сплав по реке Тумча на катамаранах
    Все четко, информация полная и понятная.
    Все четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятнаяВсе четко, информация полная и понятная
  • Н
    Надежда
    23 июня 2018
    Белое море - Хибины
    Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
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    и давно вынашиваемую в сердце. Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус. На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место. Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга! Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором! С признательностью, Надежда Зубакова

  • К
    Ксения
    15 января 2018
    Белое море - Хибины
    Здравствуйте! 15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум! Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в
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    восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность! Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий! Ребята - Вы молодцы!

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Водные развлечения»

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  3. Белое море - Хибины
Сколько стоит тур в Кандалакше в июне 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 26 500 до 135 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Водные туры в Кандалакше на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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