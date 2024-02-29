Белое море - Хибины

Незабываемый снегоходный маршрут, гарантирующий захватывающие дух впечатления! Старт экспедиции в древнем поморском селе Варзуга, знаменитом своими деревянными храмами.

Далее вас ждут ландшафты центральной части Кольского — сотни километров лесотундры, огромные торфяные
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болота отделяют от цивилизации самобытное село Краснощелье.

Вы также сможете осмотреть Ловозерские тундры — таинственный горный массив, который, возможно, являлся центром древней цивилизации Гипербореи. А завершится путешествие прохождением маршрута в самом крупном горном массиве полуострова — Хибинах. Общая протяженность маршрута около 600 км на снегоходах.

5
3 отзыва
Белое море - Хибины
Белое море - Хибины
Белое море - Хибины
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Рыбалка на Сергозере
Рыбалка на Сергозере
Сможете выловить крупного окуня на озере
Полярное сияние
Полярное сияние
Получите возможность увидеть уникальное природное явление
Увлекательный снегоходный маршрут
Увлекательный снегоходный маршрут
Преодолеете горные перевалы, замерзшие озера и выедете на лед Белого моря

Программа тура по дням

1 день

Трансфер в с. Варзуга. Экскурсия по селу. Выезд на лед Белого моря

Встреча на вокзале Кандалакши в 08:00.

Вы также можете прилетать накануне в Кировск и переночевать в гостинице. В таком случае трансфер из гостиницы в 06:00.

Завтрак.

Экскурсия по селу Варзуга, осмотр знаменитых варзугских церквей.

Инструктаж, обучение вождению снегохода.

Поездка на снегоходах к устью реки Варзуги — осмотр старинной деревни Кузомень, торжественный выезд на лед Белого моря.

Возвращение в Варзугу.

Обед.

Ночлег в древнем поморском селе Варзуга в гостевом доме.

Ужин из блюд поморской кухни (грибы, свежая рыба).

Вечером баня.

Трансфер в с. Варзуга. Экскурсия по селу. Выезд на лед Белого моряТрансфер в с. Варзуга. Экскурсия по селу. Выезд на лед Белого моряТрансфер в с. Варзуга. Экскурсия по селу. Выезд на лед Белого моряТрансфер в с. Варзуга. Экскурсия по селу. Выезд на лед Белого моряТрансфер в с. Варзуга. Экскурсия по селу. Выезд на лед Белого моря
2 день

Пересечение Северного полярного круга

Завтрак.

Выезд по маршруту Варзуга — Краснощелье.

Нитка маршрута этого дня дважды пересекает реку Варзугу, а так же Северный полярный круг.

Основной ландшафт этого дня пути — лес и болота.

Зимника между Варзугой и Краснощельем нет, поэтому значительная часть пути идет по целинному снегу.

Рыбалка на крупного окуня на озере Сергозеро.

Приезд в село Краснощелье, баня, ужин из местных деликатесов — оленины, лосятины, сига, замечательный домашний хлеб.

Программа дня в селе Краснощелье может быть незначительно изменена в сторону улучшения.

Пересечение Северного полярного кругаПересечение Северного полярного кругаПересечение Северного полярного кругаПересечение Северного полярного кругаПересечение Северного полярного круга
3 день

Маршрут по центральной части Кольского полуострова

Завтрак.

Старт на снегоходах.

Маршрут проходит по нетронутым ландшафтам центральной части Кольского полуострова.

Во время движения вероятна встреча с дикими животными.

В случае благоприятных погодных условий маршрут проходит через хребет Кейвы и оленеводческую бригаду Семиостровье, в случае плохой погоды по Краснощельскому зимнику.

Часть пути проходит по открытым лесотундрам, часть по замерзшим озерам и болотам, часть по красивому сосновому лесу.

Ночевка в гостевом доме Юлинская Салма (все удобства). Размещение по 2–4 человека в комнате.

При хорошей видимости — наблюдения за вечерним полярным сиянием.

Маршрут по центральной части Кольского полуостроваМаршрут по центральной части Кольского полуостроваМаршрут по центральной части Кольского полуостроваМаршрут по центральной части Кольского полуострова
4 день

Старт на снегоходах в направлении оз. Умбозеро

Завтрак.

Старт на снегоходах в направлении оз. Умбозеро.

Обед с костром на берегу озера с видом на горный массив Ловозерские тундры.

На маршруте есть скоростной участок по льду озера и путь через систему озер, замерзших болот, через лес до озера Ловозеро.

В пути наслаждаемся пушистым снегом, видом гор с разных ракурсов, ну и естественно трудимся — застреваем, копаем, помогаем друг другу.

Размещение в гостинице Куэльпорр, по 2–3 человека в комнате, удобства в номере.

Ужин.

Старт на снегоходах в направлении оз. УмбозероСтарт на снегоходах в направлении оз. УмбозероСтарт на снегоходах в направлении оз. УмбозероСтарт на снегоходах в направлении оз. Умбозеро
5 день

Снегоходный маршрут в северной части Хибин

Завтрак.

Старт на снегоходах от гостиницы Куэльпорр (северная часть Хибин) в направлении Кировска.

Обед.

Снегоходный маршрут через несколько горных перевалов.

Завершение маршрута в Кировске.

Снегоходный маршрут в северной части ХибинСнегоходный маршрут в северной части ХибинСнегоходный маршрут в северной части ХибинСнегоходный маршрут в северной части Хибин

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостиницах и гостевых домах (Куэльпорр, Юлинская Салма, Краснощелье, гостевой дом в Варзуге), ночлег на белье, в чистоте и уюте.

Для гостей, которые приезжают повторно скидка 5%

Варианты проживания

Куэльпорр

1 ночь

Гостевой дом «Куэльпорр» находится на севере Хибин в живописной долине на берегу реки Кунийок. Зимой до гостевого дома можно добраться на снегоходе или на лыжах. Гостевой дом «Куэльпорр» — это современное одноэтажное здание с мансардой. Большой холл с камином. Электричество, горячая вода. 2-местные номера с удобствами (душ, туалет, сушилка для снаряжения) в номере. 6-местные номера (душ, туалет на этаже). Есть мобильная связь. Интернет за дополнительную плату. Гостевой дом «Куэльпорр», по словам наших гостей, место очень атмосферное.

КуэльпоррКуэльпоррКуэльпоррКуэльпоррКуэльпоррКуэльпоррКуэльпоррКуэльпоррКуэльпорр

Юлинская Салма

1 ночь

Гостевой дом Юлинская Салма — комфортабельный дом со всеми удобствами, размещение по 2–3 человека в комнате, санузлы на этаже. Гостиница по-домашнему уютная, вкусная домашняя еда, приветливый персонал, отличная баня. Есть мобильная связь (Мегафон и МТС).

Юлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская СалмаЮлинская Салма

Краснощелье

1 ночь

Гостевой дом Краснощелье расположен на окраине села Краснощелье в окружении соснового леса. Размещение по 3 человека в комнате. Тепло, чисто уютно. Общая гостиная с телевизором. Отличная местная кухня — лосятина, ряпушка, морошка, сиг. По признанию многих наших гостей — такой вкуснятины им прежде пробовать не приходилось! Туалет дневной на улице, ночной в доме, умывальник в доме. Жаркая большая баня местной конструкции — совмещенное парное и помывочное отделение.

КраснощельеКраснощельеКраснощельеКраснощельеКраснощельеКраснощелье

Варзуга

1 ночь

Гостевой дом Варзуга. Небольшой бревенчатый флигель рядом с хозяйским домом. Размещение по 2–3 человека в комнате. Туалет на улице холодный или в доме у хозяев теплый. Очень вкусная поморская кухня — семга, соленья. Жаркая баня. Дом стоит на взгорке над селом — от дома открывается прекрасный вид на Варзугу и все знаменитые Варзугские церкви.

ВарзугаВарзугаВарзугаВарзугаВарзуга

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Местные трансферы
  • Аренда снегоходов Lynx 49 Ranger и LynxAdventure
  • ГСМ
  • Аренда комбинезона, шлем, подшлемник, специальные ботинки
  • Проживание в гостиницах
  • Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Кандалакши и обратно из г. Апатиты
  • Трансфер в аэропорт
Место начала и завершения?
Г. Кандалакша
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для снегоходной экспедиции:

  1. Футболки, нижнее белье, х/б носки.
  2. Термобелье из тонкого полартека.
  3. Тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер.
  4. Пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон ИЛИ нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон.
  5. Тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах.
  6. Толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые.
  7. Перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые.
  8. Шапочка горнолыжная, если есть — свой подшлемник, если нет — мы предоставляем.
  9. Шарф теплый, если есть — маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту.
  10. Пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное).
  11. Если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка.
  12. Личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.).
  13. Крем для лица от холода.
  14. Личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах).
  15. Маска горнолыжная — надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе).
  16. Солнцезащитные очки.
  17. Маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы.
  18. Некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте.
  19. Шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними.

Вещи должны быть упакованы в сумку, рюкзак, или баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.

Мы предоставляем:

  • Комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона.
  • 2 подшлемника — тонкий и толстый.
  • Шлем с забралом с двойным стеклом — если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом!
  • Ботинки снегоходные с вкладышем из войлока.
  • Варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.

Внимание! Если у Вас плохое зрение. Очки на маршруте не допускаются — они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важно знать

Снегоходные экспедиции организуемые нашей фирмой проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Наш регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии. Погода в наших широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры — от 0 до -30°C, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией «Что взять с собой».

Любой маршрут может оказаться как сложнее заявленного, так и легче. Все зависит от погоды и состояния снежного покрова в данный конкретный момент. Мы определяем сложность исходя из средних значений.

Вы можете застрять на снегоходе на любом маршруте при любой сложности, потому что выпадет свежий снег при определенных температурах, и в таком случае образуется «пухляк». Точно также могут ударить сильные морозы. Может вдруг начаться оттепель в любом месяце зимы и появиться вода на льду водоемов. Все это природные явления, предсказать которые невозможно.

Учитывайте, что вы едете на Крайний Север. Он непредсказуемый. Предъявлять претензии нам в данном случае совершенно бесполезно. Но несмотря на то, что Крайний Север местами суровый, он в любом случае прекрасный!

Как влияет погода на тур?
  1. Большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.
  2. Возможно только одноместное размещение на снегоходах, как более безопасное. Многие турфирмы лукавят, продавая туры на снегоходах по 2 человека на снегоходе. Разница в цене, как правило, небольшая, но в плане комфорта и безопасности она весьма существенна. Управление снегоходом вдвоем непростая задача даже для опытного водителя, так как вес пассажира до 2 раз ухудшает управляемость снегоходом, а если за рулем человек без большого опыта, то это становится просто опасным. Кроме того, ехать пассажиром холодно и неинтересно.
  3. В случае экстремальных погодных ситуаций Гид на маршруте имеет право сделать изменения маршрута, а так же задержать или отложить выезд на маршрут. Это условие принято нами в целях Вашей безопасности.
  4. В случае задержки группы на маршруте по погодным условиям мы не несем ответственности за возможные опоздания на самолеты, поезда (до настоящего момента таких ситуаций не было, но вероятность присутствовала).
Условия, касающиеся эксплуатации техники и дисциплины на маршруте
  1. Снегоход в нашей стране невозможно застраховать, поэтому гости несут полную материальную ответственность за технику, арендованную одежду и снаряжение. Для соблюдения формальностей мы заключаем с каждым гостем договор аренды снегохода и снаряжения. Исходя из нашего многолетнего опыта работы можно сказать следующее: аварии на маршрутах происходят только по причине нарушения техники безопасности, например, несоблюдение дистанции или несанкционированное катание по целине в местах со скрытыми препятствиями.
  2. В случае, если Гость ведет себя неадекватно, нарушает правила техники безопасности на маршруте, Гид имеет право сделать одно предупреждение. В случае, если Гость продолжает нарушать правила, Гид имеет право снять Гостя с маршрута без каких либо компенсаций. Это правило введено нами исключительно для Вашей безопасности и успеха наших экспедиций.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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29 фев 2024
Все было супер
Н
23 июня 2018
Снегоходный тур «Магия полярной ночи»
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.

Я совершила поездку в Мурманскую область,
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на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус.
На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место.

Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга!
Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором!

С признательностью, Надежда Зубакова

К
15 янв 2018
Здравствуйте!
15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!

Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!

Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!

Ребята - Вы молодцы!

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