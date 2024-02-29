4 день

Старт на снегоходах в направлении оз. Умбозеро

Завтрак.

Старт на снегоходах в направлении оз. Умбозеро.

Обед с костром на берегу озера с видом на горный массив Ловозерские тундры.

На маршруте есть скоростной участок по льду озера и путь через систему озер, замерзших болот, через лес до озера Ловозеро.

В пути наслаждаемся пушистым снегом, видом гор с разных ракурсов, ну и естественно трудимся — застреваем, копаем, помогаем друг другу.

Размещение в гостинице Куэльпорр, по 2–3 человека в комнате, удобства в номере.

Ужин.