Далее вас ждут ландшафты центральной части Кольского — сотни километров лесотундры, огромные торфяные
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер в с. Варзуга. Экскурсия по селу. Выезд на лед Белого моря
Встреча на вокзале Кандалакши в 08:00.
Вы также можете прилетать накануне в Кировск и переночевать в гостинице. В таком случае трансфер из гостиницы в 06:00.
Завтрак.
Экскурсия по селу Варзуга, осмотр знаменитых варзугских церквей.
Инструктаж, обучение вождению снегохода.
Поездка на снегоходах к устью реки Варзуги — осмотр старинной деревни Кузомень, торжественный выезд на лед Белого моря.
Возвращение в Варзугу.
Обед.
Ночлег в древнем поморском селе Варзуга в гостевом доме.
Ужин из блюд поморской кухни (грибы, свежая рыба).
Вечером баня.
Пересечение Северного полярного круга
Завтрак.
Выезд по маршруту Варзуга — Краснощелье.
Нитка маршрута этого дня дважды пересекает реку Варзугу, а так же Северный полярный круг.
Основной ландшафт этого дня пути — лес и болота.
Зимника между Варзугой и Краснощельем нет, поэтому значительная часть пути идет по целинному снегу.
Рыбалка на крупного окуня на озере Сергозеро.
Приезд в село Краснощелье, баня, ужин из местных деликатесов — оленины, лосятины, сига, замечательный домашний хлеб.
Программа дня в селе Краснощелье может быть незначительно изменена в сторону улучшения.
Маршрут по центральной части Кольского полуострова
Завтрак.
Старт на снегоходах.
Маршрут проходит по нетронутым ландшафтам центральной части Кольского полуострова.
Во время движения вероятна встреча с дикими животными.
В случае благоприятных погодных условий маршрут проходит через хребет Кейвы и оленеводческую бригаду Семиостровье, в случае плохой погоды по Краснощельскому зимнику.
Часть пути проходит по открытым лесотундрам, часть по замерзшим озерам и болотам, часть по красивому сосновому лесу.
Ночевка в гостевом доме Юлинская Салма (все удобства). Размещение по 2–4 человека в комнате.
При хорошей видимости — наблюдения за вечерним полярным сиянием.
Старт на снегоходах в направлении оз. Умбозеро
Завтрак.
Старт на снегоходах в направлении оз. Умбозеро.
Обед с костром на берегу озера с видом на горный массив Ловозерские тундры.
На маршруте есть скоростной участок по льду озера и путь через систему озер, замерзших болот, через лес до озера Ловозеро.
В пути наслаждаемся пушистым снегом, видом гор с разных ракурсов, ну и естественно трудимся — застреваем, копаем, помогаем друг другу.
Размещение в гостинице Куэльпорр, по 2–3 человека в комнате, удобства в номере.
Ужин.
Снегоходный маршрут в северной части Хибин
Завтрак.
Старт на снегоходах от гостиницы Куэльпорр (северная часть Хибин) в направлении Кировска.
Обед.
Снегоходный маршрут через несколько горных перевалов.
Завершение маршрута в Кировске.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостиницах и гостевых домах (Куэльпорр, Юлинская Салма, Краснощелье, гостевой дом в Варзуге), ночлег на белье, в чистоте и уюте.
Для гостей, которые приезжают повторно скидка 5%
Варианты проживания
Куэльпорр
Гостевой дом «Куэльпорр» находится на севере Хибин в живописной долине на берегу реки Кунийок. Зимой до гостевого дома можно добраться на снегоходе или на лыжах. Гостевой дом «Куэльпорр» — это современное одноэтажное здание с мансардой. Большой холл с камином. Электричество, горячая вода. 2-местные номера с удобствами (душ, туалет, сушилка для снаряжения) в номере. 6-местные номера (душ, туалет на этаже). Есть мобильная связь. Интернет за дополнительную плату. Гостевой дом «Куэльпорр», по словам наших гостей, место очень атмосферное.
Юлинская Салма
Гостевой дом Юлинская Салма — комфортабельный дом со всеми удобствами, размещение по 2–3 человека в комнате, санузлы на этаже. Гостиница по-домашнему уютная, вкусная домашняя еда, приветливый персонал, отличная баня. Есть мобильная связь (Мегафон и МТС).
Краснощелье
Гостевой дом Краснощелье расположен на окраине села Краснощелье в окружении соснового леса. Размещение по 3 человека в комнате. Тепло, чисто уютно. Общая гостиная с телевизором. Отличная местная кухня — лосятина, ряпушка, морошка, сиг. По признанию многих наших гостей — такой вкуснятины им прежде пробовать не приходилось! Туалет дневной на улице, ночной в доме, умывальник в доме. Жаркая большая баня местной конструкции — совмещенное парное и помывочное отделение.
Варзуга
Гостевой дом Варзуга. Небольшой бревенчатый флигель рядом с хозяйским домом. Размещение по 2–3 человека в комнате. Туалет на улице холодный или в доме у хозяев теплый. Очень вкусная поморская кухня — семга, соленья. Жаркая баня. Дом стоит на взгорке над селом — от дома открывается прекрасный вид на Варзугу и все знаменитые Варзугские церкви.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Местные трансферы
- Аренда снегоходов Lynx 49 Ranger и LynxAdventure
- ГСМ
- Аренда комбинезона, шлем, подшлемник, специальные ботинки
- Проживание в гостиницах
- Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
- Билеты до г. Кандалакши и обратно из г. Апатиты
- Трансфер в аэропорт
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для снегоходной экспедиции:
- Футболки, нижнее белье, х/б носки.
- Термобелье из тонкого полартека.
- Тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер.
- Пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон ИЛИ нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон.
- Тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах.
- Толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые.
- Перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые.
- Шапочка горнолыжная, если есть — свой подшлемник, если нет — мы предоставляем.
- Шарф теплый, если есть — маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту.
- Пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное).
- Если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка.
- Личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.).
- Крем для лица от холода.
- Личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах).
- Маска горнолыжная — надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе).
- Солнцезащитные очки.
- Маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы.
- Некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте.
- Шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними.
Вещи должны быть упакованы в сумку, рюкзак, или баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.
Мы предоставляем:
- Комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона.
- 2 подшлемника — тонкий и толстый.
- Шлем с забралом с двойным стеклом — если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом!
- Ботинки снегоходные с вкладышем из войлока.
- Варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
Внимание! Если у Вас плохое зрение. Очки на маршруте не допускаются — они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важно знать
Снегоходные экспедиции организуемые нашей фирмой проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Наш регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии. Погода в наших широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры — от 0 до -30°C, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией «Что взять с собой».
Любой маршрут может оказаться как сложнее заявленного, так и легче. Все зависит от погоды и состояния снежного покрова в данный конкретный момент. Мы определяем сложность исходя из средних значений.
Вы можете застрять на снегоходе на любом маршруте при любой сложности, потому что выпадет свежий снег при определенных температурах, и в таком случае образуется «пухляк». Точно также могут ударить сильные морозы. Может вдруг начаться оттепель в любом месяце зимы и появиться вода на льду водоемов. Все это природные явления, предсказать которые невозможно.
Учитывайте, что вы едете на Крайний Север. Он непредсказуемый. Предъявлять претензии нам в данном случае совершенно бесполезно. Но несмотря на то, что Крайний Север местами суровый, он в любом случае прекрасный!
Как влияет погода на тур?
- Большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.
- Возможно только одноместное размещение на снегоходах, как более безопасное. Многие турфирмы лукавят, продавая туры на снегоходах по 2 человека на снегоходе. Разница в цене, как правило, небольшая, но в плане комфорта и безопасности она весьма существенна. Управление снегоходом вдвоем непростая задача даже для опытного водителя, так как вес пассажира до 2 раз ухудшает управляемость снегоходом, а если за рулем человек без большого опыта, то это становится просто опасным. Кроме того, ехать пассажиром холодно и неинтересно.
- В случае экстремальных погодных ситуаций Гид на маршруте имеет право сделать изменения маршрута, а так же задержать или отложить выезд на маршрут. Это условие принято нами в целях Вашей безопасности.
- В случае задержки группы на маршруте по погодным условиям мы не несем ответственности за возможные опоздания на самолеты, поезда (до настоящего момента таких ситуаций не было, но вероятность присутствовала).
Условия, касающиеся эксплуатации техники и дисциплины на маршруте
- Снегоход в нашей стране невозможно застраховать, поэтому гости несут полную материальную ответственность за технику, арендованную одежду и снаряжение. Для соблюдения формальностей мы заключаем с каждым гостем договор аренды снегохода и снаряжения. Исходя из нашего многолетнего опыта работы можно сказать следующее: аварии на маршрутах происходят только по причине нарушения техники безопасности, например, несоблюдение дистанции или несанкционированное катание по целине в местах со скрытыми препятствиями.
- В случае, если Гость ведет себя неадекватно, нарушает правила техники безопасности на маршруте, Гид имеет право сделать одно предупреждение. В случае, если Гость продолжает нарушать правила, Гид имеет право снять Гостя с маршрута без каких либо компенсаций. Это правило введено нами исключительно для Вашей безопасности и успеха наших экспедиций.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.
Я совершила поездку в Мурманскую область,
15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!
Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!
Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!
Ребята - Вы молодцы!