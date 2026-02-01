Индивидуальный тур в Варзугу: Белое море, Аметистовый берег и Успенская церковь
Побывать в старейшем на Кольском селе, увидеть деревянную церковь 17 века и полюбоваться морем
Начало: Кандалакша, Центральная площадь, 9:00
2 мар в 08:00
4 мар в 08:00
14 000 ₽ за человека
Горнолыжный тур «AURORA SKI». Неделя на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманская область, Апатиты
16 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 88 900 ₽ за человека
Сплав на катамаранах по реке Тумча
Начало: Мурманская область, Кандалакша
7 июн в 10:00
14 июн в 10:00
40 790 ₽ за человека
Ловим Северное сияние в Колвицких тундрах: тур «всё включено» в мини-группе с лёгкими прогулками
Подняться на гору Крестовая, исследовать саамский лабиринт и наблюдать Аврору прямо из дома
Начало: Кандалакша, ж/д вокзал, 16:00
20 фев в 16:00
27 фев в 16:00
24 000 ₽ за человека
