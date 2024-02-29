5 дней
Белое море - Хибины
Начало: Г. Кандалакша
14 фев в 10:00
135 000₽ за человека
5 дней
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Начало: Мурманск
29 июн в 10:00
77 000₽ за человека
5 дней
Сердце Кольского: групповой тур на снегоходах по нетронутым местам
Путешествие на снегоходах по Кольскому полуострову для опытных путешественников. Маршрут включает возвышенность Дальние Кейвы и деревню Каневка
Начало: Г. Кандалакша
1 мар в 10:00
180 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ССемен11 января 2023Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
- ВВалентина8 января 2023Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
- ССветлана8 января 2023Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
- ННадежда23 июня 2018Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
- ККсения15 января 2018Здравствуйте! 15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум! Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «5-дневные туры»
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