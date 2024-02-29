Авторские 5-дневные туры в Кандалакшу

Найдено 3 тура в категории «5-дневные туры» в Кандалакше, цены от 77 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Белое море - Хибины
На снегоходах
3 отзыва
5 дней
Белое море - Хибины
Начало: Г. Кандалакша
14 фев в 10:00
135 000 за человека
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Путешествие в солнечные ночи Заполярья
Начало: Мурманск
29 июн в 10:00
77 000 за человека
Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
На снегоходах
3 отзыва
5 дней
Сердце Кольского: групповой тур на снегоходах по нетронутым местам
Путешествие на снегоходах по Кольскому полуострову для опытных путешественников. Маршрут включает возвышенность Дальние Кейвы и деревню Каневка
Начало: Г. Кандалакша
1 мар в 10:00
180 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
    Все было супер
  • С
    Семен
    11 января 2023
    Путешествие в солнечные ночи Заполярья
    Дорогой семейный тур бронировали сильно заранее. Все заявленное организаторы выполнили - и катание на снежном автобусе, и лучшие номера в
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    лучших гостиницах, все по часам. В каждом городе нас встречали гостеприимные гиды, искренне желающие помочь. Могу рекомендовать для требовательных и небедных туристов.

  • В
    Валентина
    8 января 2023
    Путешествие в солнечные ночи Заполярья
    Программа вполне удачная. Особенно понравилось посещение центра содержания хаски. Люди очень увлечённые, любят свое дело, заботятся как о животных, так и
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    об удобстве туристов. Категорически НЕ понравилась экскурсия по городу. Экскурсовод СОВЕРШЕННО не знал материал, в течении двух часов он рассказывал некие "интересные", на его взгляд, моменты из собственной биографии и критиковал СВО. Уровень отсутствия компетенции просто поражает Условия проживания и питания - хорошие. Определенные сложности объективны и связаны с наплывом туристов. Уберите этого ужасного экскурсовода и все будет прекрасно!

  • С
    Светлана
    8 января 2023
    Путешествие в солнечные ночи Заполярья
    Все организованно хорошо,с «Большой страной» ездить можно и нужно.
  • Н
    Надежда
    23 июня 2018
    Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
    Снегоходный тур «Магия полярной ночи» В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую
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    и давно вынашиваемую в сердце. Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус. На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место. Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга! Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором! С признательностью, Надежда Зубакова

  • К
    Ксения
    15 января 2018
    Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
    Здравствуйте! 15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум! Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в
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    восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность! Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий! Ребята - Вы молодцы!

Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «5-дневные туры»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Белое море - Хибины
  2. Путешествие в солнечные ночи Заполярья
  3. Сердце Кольского: из Варзуги в Кировск
Сколько стоит тур в Кандалакше в сентябре 2024
Сейчас в Кандалакше в категории "5-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 77 000 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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