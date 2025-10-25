Ловим Северное сияние в Колвицких тундрах: тур «всё включено» в мини-группе с лёгкими прогулками
Подняться на гору Крестовая, исследовать саамский лабиринт и наблюдать Аврору прямо из дома
Начало: Кандалакша, ж/д вокзал, 16:00
«После отдыха поднимемся на гору Крестовая, которая находится неподалёку»
19 дек в 16:00
20 фев в 16:00
24 000 ₽ за человека
Сплав по реке Тумча на катамаранах
Начало: Г. Кандалакша
«Маршрут проходит по двум рекам: Тунтсайоки и Тумча на Кольском полуострове, а это значит, что потрясающие виды северной природы, скалы и сосны, чистейшая вода, бурные пороги и водопады вам обеспечены»
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 36 900 ₽ за человека
Перезагрузка у Белого моря с проживанием в доме А-фрейм: только для вашей компании
Провести выходные на природе с комфортом в окрестностях Кандалакши и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Кандалакша, у памятника преподобному Феодориту Кол...
«В стандартный маршрут включена прогулка на гору Волостную, обзорная экскурсия по городу с морской набережной, поездка в Ковду и осмотр каменного лабиринта»
27 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
14 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кандалакше в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные туры этой рубрики в Кандалакше
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Кандалакше в октябре 2025
Сейчас в Кандалакше в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 36 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Кандалакше на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 3 ⭐ отзыва, цены от 14000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь