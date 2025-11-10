Дорогие путешественники! Приглашаю Вас на экскурсию по Тверской глубинке.
Наш интересный маршрут будет охватывать историю двух небольших, но очень интересных городов: Кашин - Калязин. Сначала, мы посетим древний город Кашин, полюбуемся его красотами, познакомимся с его историей, которая берёт начало с XIII века, а может ещё и раньше!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииТверская глубинка Вы посетите гостиный двор, торговые ряды, городской сад, раскинувшийся на месте древнего кремля, а также Вознесенский собор, где покоятся Святые мощи благоверной княгини Анны Кашинской, супруги Князя Михаила Тверского, узнаете об истории жизни этих святых князей, и как она отразилась на судьбе древнего Тверского княжества. Затем, мы поднимемся на колокольню Воскресенского кафедрального собора и полюбуемся панорамой старого города. А, дальше посетим музей каши, и познакомимся с древними русскими традициями и обычаями, связанными с этим чудесным блюдом. Переезжаем в Калязин (примерно 20 минут). Этот город всегда привлекает туристов одной, но очень значимой достопримечательностью - белоснежной колокольней, которая словно произрастает из Волги на высоту 76 метров. Знакомимся с историей города, посещаем Вознесенский собор, где покоятся мощи Святого Макария Калязинского. И, далее, спускаемся к Волге по древней мостовой, и направляемся к колокольне. Узнаем историю затонувшего Никольского монастыря, и, в зависимости от сезона, добираемся до колокольни (зимой: можно пройти по льду, в навигационный период - на лодке) и поднимаемся на второй ярус, где любуемся Волжскими красотами и панорамой города. При желании, возможно арендовать лодку и добраться до монастырского острова. Также, при желании, летом, можно искупаться на Волге, на специальном пляже, рядом с набережной. А в завершении экскурсии нас ждёт астрономическая обсерватория, вторая по величине в России, диаметр рефлектора, которой равен примерно футбольному полю, и составляет 64 метра! Радиотелескоп способен принимать сигналы из космоса на расстоянии более 300 млн километров. Экскурсия проходит на транспорте заказчика, или аренда авто оплачивается отдельно, в стоимость экскурсии не входит. Продолжительность экскурсии, без учёта дороги - около 7-8 часов. Отправление- из Сергиева Посада, (в пути до Кашина - примерно 2,5 часа) возможно - из Москвы (за небольшую доп. плату, в пути до Кашина - примерно 3,5 часа) В продолжении пути следования, на всём маршруте, предоставляется полное экскурсионное сопровождение. В стоимость экскурсии НЕ ВХОДЯТ:
- Транспортные расходы * Билеты на колокольню Воскресенского собора в Кашине (100р. /чел) *Посещение музея каши *Посещение колокольни в Калязине (250р. / чел.) * обед (в Калязине, от 300р. / чел.) * сувениры.
- Экскурсия для туристов, которые ожидают гида в Калязине или Кашине проходит только по пятницам, воскресеньям и понедельникам. Остальные дни рассматриваются в индивидуальном порядке. Важная информация: Начало экскурсии по договоренности: Возможно, на месте в Кашине, а также возможно - полное экскурсионное сопровождение из Москвы, Сергиева Посада, или других городов МО(оплачивается дополнительно).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кашин: гостиный двор, Вознесенская церковь, Воскресенский собор, остатки древних валов, музей каши
- Калязин: Вознесенский собор, колокольня Никольского монастыря, набережная, астрономическая обсерватория
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кашин/ Москва/МО/Сергиев Посад
Завершение: Калязин
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 49 чел.
Важная информация
- Начало экскурсии по договоренности:
- Возможно, на месте в Кашине, а также возможно - полное экскурсионное сопровождение из Москвы, Сергиева Посада, или других городов МО (оплачивается дополнительно)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
