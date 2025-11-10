Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Дорогие путешественники! Приглашаю Вас на экскурсию по Тверской глубинке.



Наш интересный маршрут будет охватывать историю двух небольших, но очень интересных городов: Кашин - Калязин. Сначала, мы посетим древний город Кашин, полюбуемся его красотами, познакомимся с его историей, которая берёт начало с XIII века, а может ещё и раньше!