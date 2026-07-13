Индивидуальная
до 10 чел.
Кашин - «город русского сердца»
Погулять по живописному старинному городу и побывать в крупнейшем храме Тверской области
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 3900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Кашину с посещением Музея каши
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
В гости в лошадям: из Кашина - на экспериментальное конное хозяйство
Научиться понимать животных, прокатиться в седле по манежу и выпить чай в башкирской юрте
Начало: В деревне Хрипелёво
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Кашин: прогулка с дегустацией
Пройти по круговым улицам, увидеть лавы (деревянные мостки) и съесть кашу по старинному рецепту
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неочевидный Кашин: прогулка по необычному городу
Без прямых линий и простых ответов
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
С каждым разом, приезжая в Кашин, узнаешь новое. Елена Васильевна очень интересно рассказала историю города, традиции. Главные храмы и соборы встретили нас очень тепло.
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Спасибо. Экскурсия была полной и насыщенной.
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М
Гид Наталья очень старалась рассказать нам как можно больше про город, его историю и его жителей. Однако ее рассказ был
+4
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Большое спасибо гиду за прекрасную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Маршрут тоже понравился, все основные достопримечательности посмотрели и посетили, несмотря на лютый мороз. .))
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Е
Здравствуйте! Недавно были на экскурсии в г. Кашин (« Кашин -город русского сердца»). Начиная от названия программы и до встречи
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А
Очень всё понравилось, было интересно👍🙂
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Н
Замечательный городок Кашин. Благодаря гиду Олегу Викторовичу увидели его таким, как он был в старину. Город на холмах, очень живописно, храмы и святые берегут жителей этого старинного города. Советую посещать с гидом, без этого не почувствовать и не понять.
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Л
Огромное спасибо Наталье за экскурсию по Кашину, проведенную с большой любовью к своему городу. Наталья показала все красивые места города, рассказала историю, порекомендовала что можно привезти в подарок из Кашина.
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А
Гид замечательный. Очень интересно рассказывает, цитирует на память много стихов о Кашине. Все понравилось
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Д
Экскурсия интересная и познавательная. Елена отличный экскурсовод, прекрасно знает материал, замечательно его преподносит. Нам всё очень понравилось! Спасибо большое!
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Всего 39 отзывов в Кашине
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Ответы на вопросы от путешественников по Кашину
Самые популярные экскурсии в Кашине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Кашину в августе 2026
Сейчас в Кашине можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2200 до 6500. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.37 из 5
Откройте для себя древний Кашин, отправившись в экскурсионное путешествие, которое раскроет перед вами всю полноту культурного наследия этого замечательного места. Вас ждут захватывающие экскурсии в Кашин из Москвы, а также увлекательные поездки в историческое Матино (Маттино), где каждый камень хранит частицу истории. Присоединяйтесь к нам, чтобы ощутить дух прошлого и создать незабываемые воспоминания о вашем путешествии