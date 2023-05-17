Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов

Дивный городок провинциальной стариныЭкскурсия в Кашин погрузит вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомит с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Мы прогуляемся по его центральной части и осмотрим главные достопримечательности.

В XVII столетии в Кашине насчитывалось свыше 70 храмов. Далеко не все сохранились до наших дней, но во время прогулки вы увидите величественный Воскресенский собор. Его колокольня возвышается на 75 метров и имеет смотровую площадку, с которой открываются превосходные панорамы города.

Далее пройдемся к знаменитым «кашинским лавам» — временным деревянным мосткам через реку, которые не имеют аналогов в России. Недалеко от них находится Воскресенский собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской.

В завершение экскурсии мы посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда. Музейная экспозиция размещается в стенах старинного здания, построенного в начале XIX века. Ранее особняк принадлежал купцам Запениновым, а с 2014 года в нем работает музей, который будет интересен и детям, и взрослым.