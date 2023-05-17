Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов

Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши

Кашин

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Приглашаю вас на прогулку по городу Кашин с посещением Музея каши и кашинских традиций.

Вы погрузитесь в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомитесь с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда.
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши
Ближайшие даты:
17
мая
18
мая
19
мая
20
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Что вас ожидает:

  • Воскресенский кафедральный собор
  • Вознесенский собор
  • «Кашинские лавы»
  • Гостиный двор
  • Памятник Анне Кашинской
  • Музей каши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Дивный городок провинциальной стариныЭкскурсия в Кашин погрузит вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомит с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Мы прогуляемся по его центральной части и осмотрим главные достопримечательности.
В XVII столетии в Кашине насчитывалось свыше 70 храмов. Далеко не все сохранились до наших дней, но во время прогулки вы увидите величественный Воскресенский собор. Его колокольня возвышается на 75 метров и имеет смотровую площадку, с которой открываются превосходные панорамы города.
Далее пройдемся к знаменитым «кашинским лавам» — временным деревянным мосткам через реку, которые не имеют аналогов в России. Недалеко от них находится Воскресенский собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской.
В завершение экскурсии мы посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда. Музейная экспозиция размещается в стенах старинного здания, построенного в начале XIX века. Ранее особняк принадлежал купцам Запениновым, а с 2014 года в нем работает музей, который будет интересен и детям, и взрослым.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Трансфер
  • Экскурсионное обслуживание в музее каши оплачивается дополнительно (от 1 до 5 человек — 700 руб., свыше 5 человек — 150 руб. с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: по согласованию с гидом
Завершение: • По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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