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Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов

Провинциальный городок Кашин: экскурсия с посещением Музея каши
Приглашаю вас на прогулку по городу Кашин с посещением Музея каши и кашинских традиций.

Вы погрузитесь в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомитесь с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда.
4
1 отзыв
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов

Описание экскурсии

Дивный городок провинциальной старины

Экскурсия в Кашин погрузит вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомит с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Мы прогуляемся по его центральной части и осмотрим главные достопримечательности. В XVII столетии в Кашине насчитывалось свыше 70 храмов. Далеко не все сохранились до наших дней, но во время прогулки вы увидите величественный Воскресенский собор. Его колокольня возвышается на 75 метров и имеет смотровую площадку, с которой открываются превосходные панорамы города. Далее пройдемся к знаменитым «кашинским лавам» — временным деревянным мосткам через реку, которые не имеют аналогов в России. Недалеко от них находится Воскресенский собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской. В завершение экскурсии мы посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда. Музейная экспозиция размещается в стенах старинного здания, построенного в начале XIX века. Ранее особняк принадлежал купцам Запениновым, а с 2014 года в нем работает музей, который будет интересен и детям, и взрослым. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Воскресенский кафедральный собор
  • Вознесенский собор
  • Кашинские лавы
  • Гостиный двор
  • Памятник Анне Кашинской
  • Музей каши
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
  • Экскурсионное обслуживание в музее каши оплачивается дополнительно (от 1 до 5 человек - 700 руб., свыше 5 человек - 150 руб. с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом
Завершение: • По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
Заказывали 4 часовую экскурсию по городу Кашин. Экскурсовод Олег Викторович, прекрасный знаток края, обладающий глубокими системными знаниями по истории России. Всё понравилось… Полагаем что можно расширить маршрут с посещением дополнительных уникальных объектов, которых в Кашине достаточно…
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