Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов

Кашин
Приглашаю вас на прогулку по городу Кашин с посещением Музея каши и кашинских традиций.
Вы погрузитесь в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомитесь с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда.
Вы погрузитесь в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомитесь с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда.
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:
- Воскресенский кафедральный собор
- Вознесенский собор
- «Кашинские лавы»
- Гостиный двор
- Памятник Анне Кашинской
- Музей каши
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Дивный городок провинциальной стариныЭкскурсия в Кашин погрузит вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомит с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Мы прогуляемся по его центральной части и осмотрим главные достопримечательности.
В XVII столетии в Кашине насчитывалось свыше 70 храмов. Далеко не все сохранились до наших дней, но во время прогулки вы увидите величественный Воскресенский собор. Его колокольня возвышается на 75 метров и имеет смотровую площадку, с которой открываются превосходные панорамы города.
Далее пройдемся к знаменитым «кашинским лавам» — временным деревянным мосткам через реку, которые не имеют аналогов в России. Недалеко от них находится Воскресенский собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской.
В завершение экскурсии мы посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда. Музейная экспозиция размещается в стенах старинного здания, построенного в начале XIX века. Ранее особняк принадлежал купцам Запениновым, а с 2014 года в нем работает музей, который будет интересен и детям, и взрослым.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Трансфер
- Экскурсионное обслуживание в музее каши оплачивается дополнительно (от 1 до 5 человек — 700 руб., свыше 5 человек — 150 руб. с человека)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по согласованию с гидомЗавершение: • По согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании