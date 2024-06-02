Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на прогулку по городу Кашин с посещением Музея каши и кашинских традиций.



Вы погрузитесь в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомитесь с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда. 4 1 отзыв

Gidy Gorode Ваш гид в Кашине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 1 отзыв 3.5 часа 1-5 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Дивный городок провинциальной старины Экскурсия в Кашин погрузит вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и познакомит с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Мы прогуляемся по его центральной части и осмотрим главные достопримечательности. В XVII столетии в Кашине насчитывалось свыше 70 храмов. Далеко не все сохранились до наших дней, но во время прогулки вы увидите величественный Воскресенский собор. Его колокольня возвышается на 75 метров и имеет смотровую площадку, с которой открываются превосходные панорамы города. Далее пройдемся к знаменитым «кашинским лавам» — временным деревянным мосткам через реку, которые не имеют аналогов в России. Недалеко от них находится Воскресенский собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской. В завершение экскурсии мы посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда. Музейная экспозиция размещается в стенах старинного здания, построенного в начале XIX века. Ранее особняк принадлежал купцам Запениновым, а с 2014 года в нем работает музей, который будет интересен и детям, и взрослым. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Воскресенский кафедральный собор

Вознесенский собор

Кашинские лавы

Гостиный двор

Памятник Анне Кашинской

Музей каши Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов.

Экскурсионное обслуживание в музее каши оплачивается дополнительно (от 1 до 5 человек - 700 руб., свыше 5 человек - 150 руб. с человека) Где начинаем и завершаем? Начало: По согласованию с гидом Завершение: • По согласованию с гидом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.