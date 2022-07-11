Мы посетим самый большой храм Тверской епархии — Воскресенский кафедральный собор, где хранятся мощи Благоверной княгини Анны Кашинской. Оценим немецкие куранты 1872 года, которые ни разу не ремонтировались с момента создания. По желанию, поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся с высоты речкой Кашинкой, лихо петляющей по городу и образующей силуэт сердца.
Вы зайдете в действующий Николаевский Клобуков женский монастырь, где находятся келья преподобного Макария Калязинского Чудотворца и более 400 частиц мощей святых. Расшифруете особенности архитектуры монастыря и услышите о связанных с ним интересных событиях. А также раскроете, как Кашин связан с Иерусалимом и в чем специфика его градостроительной системы.
Подъем на смотровую площадку оплачивается отдельно — 100 руб. с человека.