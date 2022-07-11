Приглашаем познакомиться с удивительным городом на берегу реки Кашинка! Вы пройдете по тихим улицам, наполненным атмосферой умиротворения, посетите Воскресенский собор и Николаевский Клобуков монастырь. Мы расскажем, откуда пошло выражение «с ним каши не сваришь», как сложилась судьба местного короля виноделия и почему Анна Кашинская была канонизирована дважды.

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Описание

Что вас ожидает

Кафедральный собор и виды Кашина с высоты

Мы посетим самый большой храм Тверской епархии — Воскресенский кафедральный собор, где хранятся мощи Благоверной княгини Анны Кашинской. Оценим немецкие куранты 1872 года, которые ни разу не ремонтировались с момента создания. По желанию, поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся с высоты речкой Кашинкой, лихо петляющей по городу и образующей силуэт сердца.

Николаевский монастырь изнутри

Вы зайдете в действующий Николаевский Клобуков женский монастырь, где находятся келья преподобного Макария Калязинского Чудотворца и более 400 частиц мощей святых. Расшифруете особенности архитектуры монастыря и услышите о связанных с ним интересных событиях. А также раскроете, как Кашин связан с Иерусалимом и в чем специфика его градостроительной системы.

Организационные детали

Подъем на смотровую площадку оплачивается отдельно — 100 руб. с человека.