Кашин - «город русского сердца»

Погулять по живописному старинному городу и побывать в крупнейшем храме Тверской области

5
1 отзыв
Приглашаем познакомиться с удивительным городом на берегу реки Кашинка! Вы пройдете по тихим улицам, наполненным атмосферой умиротворения, посетите Воскресенский собор и Николаевский Клобуков монастырь.

Мы расскажем, откуда пошло выражение «с ним каши не сваришь», как сложилась судьба местного короля виноделия и почему Анна Кашинская была канонизирована дважды.
Кашин - «город русского сердца»
Кашин - «город русского сердца»
Кашин - «город русского сердца»
Кашин - «город русского сердца»
Кашин - «город русского сердца»
Кашин - «город русского сердца»
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Описание

Что вас ожидает

Кафедральный собор и виды Кашина с высоты

Мы посетим самый большой храм Тверской епархии — Воскресенский кафедральный собор, где хранятся мощи Благоверной княгини Анны Кашинской. Оценим немецкие куранты 1872 года, которые ни разу не ремонтировались с момента создания. По желанию, поднимемся на смотровую площадку и полюбуемся с высоты речкой Кашинкой, лихо петляющей по городу и образующей силуэт сердца.

Николаевский монастырь изнутри

Вы зайдете в действующий Николаевский Клобуков женский монастырь, где находятся келья преподобного Макария Калязинского Чудотворца и более 400 частиц мощей святых. Расшифруете особенности архитектуры монастыря и услышите о связанных с ним интересных событиях. А также раскроете, как Кашин связан с Иерусалимом и в чем специфика его градостроительной системы.

Организационные детали

Подъем на смотровую площадку оплачивается отдельно — 100 руб. с человека.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 июля 2022
замечательная экскурсия. экскурсовод хорошо знает свой родной город и его историю. Немного иногда сбивается с рассказа, но это не страшно))) за то отвечала на все дополнительные вопросы подробно и содержательно!! очень понравился город, обязательно вернемся еще и посетим музей каши))
спасибо большое!

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