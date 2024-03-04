Вас ждет знакомство с красивейшей республикой Кавказа в период ранней весны — Дагестаном! Вы увидите живописные водопады и каньоны, заброшенные аулы и древние города, мечети и крепости и сделаете немало фотографий на фоне заснеженных гор и прочувствуете особую атмосферу этого гостеприимного региона России! Заезды по воскресеньям: еженедельно с 03.03.2024.

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Промчимся на катере по Чиркейскому водохранилищу

При желании отведаем вкуснейших местных блюд и обязательно найдём что-то себе по вкусу

Километраж за день — 70 км, продолжительность — 4 часа.

Переезд в Махачкалу — обзорная экскурсия по Махачкале: город-порт, молодая столица.

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Километраж за день — 190 км, продолжительность — 8-9 часов.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Переезд в Южный Дагестан — экраноплан Лунь — обзорная экскурсия по Дербенту : крепостная стена Даг-Бары, Джума-мечеть, прогулка по магалам старого города — цитадель Нарын-кала .

Очередность проведения экскурсий второго и третьего дня программы может меняться.

Километраж за день — 315 км., продолжительность — 9 часов.

Переезд и размещение в гостинице в г. Избербаш/Каспийск.

Если посещение какого-либо объекта, включенного в тур, невозможно из-за погодных или других условий (это получится узнать только в день события, максимум накануне) производится равноценная замена.

Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш/Каспийск.

Программа дня: переезд к Сулакскому каньону — смотровые площадки с видами на Сулакский каньон, прогулка на катере по Чиркейскому водохранилищу — рыбное хозяйство «Янтарное».

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура ЗА НОМЕР в зависимости от размещения, руб:

Размещение Период действия цены/даты заезда Twin/Double Single Triple* 2Ad+1Ch ГК Океан 3*, г. Избербаш 17.12.2023 - 06.04.2024 50000 34000 72000 69000 Отель AZIMUT 4*, г. Каспийск 03.03, 06.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03.2024 56000 42000 78000 71000

* при трехместном варианте размещения гостиницы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Twin— двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple— при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

2Ad+1Ch — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.