Представьте себе путешествие, где каждый день открывает что-то новое и уникальное. В первый день вас встретит бархан Сарыкум, напоминающий настоящую пустыню среди горных вершин.
После обеда в персиковом саду на вас
После обеда в персиковом саду на вас
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
Что вас ждет 1 день: бархан Сары-Кум. Встречаемся и сразу отправляемся в путь-дорогу. С первой минуты вы не просто туристы, а наши дорогие гости и друзья! Нас ждёт огромный песчаный бархан Сары-Кум — кусочек пустыни в Дагестане (именно здесь велись съёмки легендарного фильма «Белое солнце пустыни»). После вкусного обеда в персиковом саду мы отправимся на катерную прогулку по каньону. К ужину мы вернёмся на турбазу «Сафар-Чалда». Вас ждет размещение в номерах и приветственный ужин с дегустацией блюд аварской кухни. Обсудим наши маршруты и будем знакомиться! 2 День: Хунзахское плато, водопад Тобот, плато Матлас, теснина Каменная чаша. Доброе утро у наших гостей начинается с чашечки кофе на террасе с видом на горы. До завтрака мы совершим утреннюю прогулку по Медовому ущелью, посетим этнический музей, займемся медитацией и поплаваем в бассейне. После завтрака мы поедем в Хунзах — это зелёные альпийские луга и знаменитый водопад Тобот высотой 120 м. Увидим Матлас и Каменную чашу. Пообедаем в Хунзахе и отправимся на озеро Мочох для крутой фотосессии, а к ужину вернёмся в «Сафар-Чалда». 3 день: Карабахская теснина, села Гоор и Кахиб. После завтрака нас ждут много интереснейших локации, поэтому, не теряя времени, мы отправимся в Карабахскую теснину. Увидим Гоор — живописный аул, «край башен». Посетим Кахиб — село умелых каменщиков. Обед проведём в горах и по дороге в Махачкалу зайдем в Датунский храм. После прогулки по набережной Махачкалы нам будет очень грустно расставаться. В этом туре каждый из гостей почувствует национальный колорит и гостеприимство горного Дагестана. Важно знать • Полный список необходимых вещей и файл с ответами на самые частые вопросы про регион (погода, одежда, сувениры) пришлем на почту после покупки тура.
Место встречи по договоренности с туристом — аэропорт, ж/д вокзал, автовокзал. АКЦИИ: врачам и учителям скидка 10%.
• Штат турбазы укомплектован, вакцинирован. Вас ждет дружелюбный, ответственный и вежливый персонал. В стоимость экскурсии включено:
трансфер (минивен) от места встречи и обратно, • размещение на базе «Сафар-Чалда» в номере отеля, • питание: завтрак, обед, ужин только из ЭКО продуктов, в меню блюда кавказской, русской, европейской кухни, блюда на мангале (мясо, рыба, овощи), дегустация сезонных фруктов, • сопровождение гида на протяжении всего маршрута, • досуг на турбазе:.
трансфер (минивен) от места встречи и обратно, • размещение на базе «Сафар-Чалда» в номере отеля, • питание: завтрак, обед, ужин только из ЭКО продуктов, в меню блюда кавказской, русской, европейской кухни, блюда на мангале (мясо, рыба, овощи), дегустация сезонных фруктов, • сопровождение гида на протяжении всего маршрута, • досуг на турбазе:.
мастер-классы по программе (национальные блюда и танцы), • бассейн (круглосуточно), • выступление ансамбля танца гор, • стрельба из арбалета и лука по мишени, • рыбалка, • песни с гитарой у костра, • скалолазание, каньонинг — 2 маршрута проложенные профессионалами. Всё необходимое снаряжение предоставляется: каска, веревка, обвязка, карабины, восьмерка, гидромешок для телефона, перекус и вода. Используется оборудование французской фирмы PETZL. Сопровождение опытного гида. До спуска в каньон, вся группа проходит обучение и дополнительный инструктаж.
по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бархан Сары-Кум
- Хунзахское плато
- Водопад Тобот
- Плато Матлас
- Теснина Каменная чаша
- Карабахская теснина
- Село Гоор
- Село Кахиб
- Озеро Мочох
- Датунский храм
Что включено
- Трансфер (минивен) от места встречи и обратно
- Размещение на базе «Сафар-Чалда» в номере отеля
- Питание: завтрак, обед, ужин только из ЭКО продуктов, в меню блюда кавказской, русской, европейской кухни, блюда на мангале (мясо, рыба, овощи), дегустация сезонных фруктов
- Сопровождение гида на протяжении всего маршрута
- Досуг на турбазе:
- Мастер-классы по программе (национальные блюда и танцы)
- Бассейн (круглосуточно)
- Выступление ансамбля танца гор
- Стрельба из арбалета и лука по мишени
- Рыбалка
- Песни с гитарой у костра
- Скалолазание, каньонинг - 2 маршрута проложенные профессионалами. Всё необходимое снаряжение предоставляется: каска, веревка, обвязка, карабины, восьмерка, гидромешок для телефона, перекус и вода. Используется оборудование французской фирмы PETZL. Сопровождение опытного гида. До спуска в каньон, вся группа проходит обучение и дополнительный инструктаж.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Каспийска
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