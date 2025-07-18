Мы посетим прекрасные уголки южного Дагестана всего за одну неделю.
Вы увидите самое высокогорное село Европы, посетите древние села южного Дагестана, окажитесь посреди единственного лианового леса в России, увидите море, поднимитесь на гору Шалбуздаг.
Вы увидите самое высокогорное село Европы, посетите древние села южного Дагестана, окажитесь посреди единственного лианового леса в России, увидите море, поднимитесь на гору Шалбуздаг.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание тура
На этой удивительной неделе мы отправимся в путешествие по прекрасным уголкам южного Дагестана на надежном автомобиле Тайота Хайлюкс. Это будет незабываемое приключение, полное впечатлений и открытий!
Что вы увидите
- Самое высокогорное село Европы
- Древние села южного Дагестана
- Единственный лиановый лес в России
- Морские просторы
- Гору Шалбуздаг с высокогорным озером
- Незабываемый закат среди красных гор
Важно знать
В стоимость экскурсии уже включены:
- Трехразовое питание
- Проживание в наскальной гостинице
Это путешествие подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальной культурой региона. Приготовьтесь к увлекательным приключениям и ярким эмоциям!
по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Село Микрах
- Высокогорное село Куруш
- Самурский лес
- Гора Шалбуздаг
- Высокогорное озеро
- Врата древнего Дербента
- Море
- Озеро
Что включено
- Питание трехразовое
- Проживание в наскальной гостинице
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Каспийска
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