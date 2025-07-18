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Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану

Индивидуальный тур по южному Дагестану: необычные места и красоты природы
Мы посетим прекрасные уголки южного Дагестана всего за одну неделю.

Вы увидите самое высокогорное село Европы, посетите древние села южного Дагестана, окажитесь посреди единственного лианового леса в России, увидите море, поднимитесь на гору Шалбуздаг.
Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану
Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану
Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану
Ближайшие даты:
18
июл19
июл20
июл21
июл22
июл23
июл24
июл
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

На этой удивительной неделе мы отправимся в путешествие по прекрасным уголкам южного Дагестана на надежном автомобиле Тайота Хайлюкс. Это будет незабываемое приключение, полное впечатлений и открытий!

Что вы увидите

  • Самое высокогорное село Европы
  • Древние села южного Дагестана
  • Единственный лиановый лес в России
  • Морские просторы
  • Гору Шалбуздаг с высокогорным озером
  • Незабываемый закат среди красных гор

Важно знать

В стоимость экскурсии уже включены:

  • Трехразовое питание
  • Проживание в наскальной гостинице

Это путешествие подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальной культурой региона. Приготовьтесь к увлекательным приключениям и ярким эмоциям!

по договоренности

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Село Микрах
  • Высокогорное село Куруш
  • Самурский лес
  • Гора Шалбуздаг
  • Высокогорное озеро
  • Врата древнего Дербента
  • Море
  • Озеро
Что включено
  • Питание трехразовое
  • Проживание в наскальной гостинице
  • Трансфер
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Каспийск
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 дней 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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