Мы посетим прекрасные уголки южного Дагестана всего за одну неделю. Вы увидите самое высокогорное село Европы, посетите древние села южного Дагестана, окажитесь посреди единственного лианового леса в России, увидите море, поднимитесь на гору Шалбуздаг.

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Описание тура

На этой удивительной неделе мы отправимся в путешествие по прекрасным уголкам южного Дагестана на надежном автомобиле Тайота Хайлюкс. Это будет незабываемое приключение, полное впечатлений и открытий!

Что вы увидите

Самое высокогорное село Европы

Древние села южного Дагестана

Единственный лиановый лес в России

Морские просторы

Гору Шалбуздаг с высокогорным озером

Незабываемый закат среди красных гор

Важно знать

В стоимость экскурсии уже включены:

Трехразовое питание

Проживание в наскальной гостинице

Это путешествие подарит вам возможность насладиться красотой природы и уникальной культурой региона. Приготовьтесь к увлекательным приключениям и ярким эмоциям!