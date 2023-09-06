Программа тура по дням
Встреча. Сулакский каньон
До 12:00 встреча в аэропорту г. Махачкала.
Выезд на Сулакский каньон в Дагестан.
Обед в ресторане на одном из лучших форелевых хозяйств Дагестана.
Сулакский каньон — один из самых красивых в мире и самый глубокий каньон в Европе.
Со смотровой площадки в п. Дубки полюбуемся на бирюзовые воды Сулака, насладимся красотой и силой Сулакского каньона.
Спуск в с. Зубутли и катание на катере за доп. плату.
Чиркейская Гидроэлектростанция, которую мы увидим по пути, самая мощная на Северном Кавказе.
Выше нее в России только плотина Саяно-Шушенской гидростанции.
Свободное время.
Заселение в гостевой дом.
Гуниб и Гамсутль
Завтрак.
Переезд в легендарный горный аул Гуниб.
Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.
Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.
Обед из блюд национальной кухни.
Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.
Несмотря на то, что горный аул Гамсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.
Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.
Подняться к аулу можно пешком.
За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей!
Салтинский водопад.
Никого равнодушным — изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.
Заселение в гостевой дом в Гунибе.
Хунзах
Завтрак.
Сегодня день погружения в настоящую кавказскую культуру!
Мы побываем с Вами в кавказской семье в одном из горных сел, познакомимся с бытом и традициями одного из многочисленных народов Дагестана.
Мы узнаем, что такое настоящее кавказское гостеприимство и попробуем эко-кухню Кавказа.
Переезд в Хунзах.
Хунзахское плато называют сердцем горного Дагестана.
А два водопада, струящихся вниз со скал, — Тобот и Итлятляр, заставляют это сердце биться.
Обед.
Водопады Тобот и Итлятляр —вам откроется незабываемый вид: ровное плато вдруг обрывается, словно здесь заканчивается вселенная, и с вершины ущелья, напоминающего в этом месте латинскую букву V, ниспадает с ужасным грохотом спокойная раньше река, пролетая мимо живописных скал.
Экстрим парк Матлас.
Это первая в республике виа феррата — скальный участок, оборудованный скобами и тросами для прохождения с потрясающими и неповторимыми видами гор.
Каменная чаша.
Каменной чашей в народе называют одну из теснин Хунзахского района, неподалеку от Матласа.
Заселение в гостевой дом.
Гоор и Кахиб
Завтрак.
Гоор — один из самых живописных аулов в стране синих гор. Его боевые башни часто изображают как символ горного Дагестана.
Язык Тролля.
Языком Тролля по аналогии с норвежской достопримечательностью называют 5-метровый скальный выступ над пропастью рядом с аулом Старый Гоор.
Обед.
Кахиб — один из древнейших аулов Дагестана. Старый Кахиб — Бакдаб и его боевые башни были построены в VIII-Х веках.
Местности селения Бакдаб были заселены еще в каменном и бронзовом веках.
Храм Датуна построенный в V-VI веке грузинскими миссионерами.
Карадахская теснина является уникальным памятником природы Дагестана, которую часто называют «Воротами чудес».
Об этом необычном уголке природы знают немногие и поэтому не часто ее посещают.
Переезд в г. Каспийск.
Заселение в санаторий "Каспий" на берегу моря.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря в санатории "Каспий".
Питание полный пансион.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря в санатории "Каспий".
Питание полный пансион.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря в санатории "Каспий".
Питание полный пансион.
Отдых на море
Проживание и отдых на берегу моря в санатории "Каспий".
Питание полный пансион.
Отъезд
Выселение из отеля в 12:00.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты, руб:
|Стоимость тура при двухместном размещении (dbl, twin)
|Стоимость тура при одноместном размещении (sgl)
|Стоимость тура детям до 10 лет при дополнительном и основном размещении
|107 00
|119 000
|101 500
Одноместное размещение в гостевых домах подразумевает проживание в отдельной комнате с общими удобствами (санузлом).
Ниже указаны возможные варианты размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Гостевой дом, Сулак
Санаторий «Каспий»
Санаторий Каспий расположен на самом берегу Каспийского моря. Местечко очень тихое, спокойное, от столицы Дагестана 35км, ближайшая железнодорожная станция Манас находиться в 8км. Здесь вас ждет полноценный отдых вдали от суеты мегаполисов, пробок, среди белоснежных вершин, шепота ветра.
Для приезжающих на лечение, санаторий Каспий прекрасное место поправить здоровье. Просторные песочные пляжи, целебный воздух, необычные растения – идеальные условия для восстановления душевного покоя. Местность санатория также привлекательна для любителей активного отдыха. Кругом дикие леса, вековые деревья, возвышенные горы. Вы сможете с легкостью строить увлекательные маршруты походов по окрестностям, чтобы надышаться чистейшим воздухом Кавказа.
Гостевой дом, Гуниб
Гостевой дом, Хунзах
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (полупансион), питание в санатории «Каспий» (полный пансион)
- Экскурсионный трансфер
- Групповой трансфер от аэропорта до отеля
- Экскурсии с гидом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Медицинская страховка
- Дополнительные личные расходы
- Спуск в с. Зубутли и катание на катере (стоимость зависит от количества человек)
- Развлечения в экстрим парке
- Подъём в Гамсутль на джипах
- Питание, за исключением того, что входит в программу тура
- Трансфер до аэропорта
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
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Тот, кто придумал этот тур, - гениальный изобретатель туров! Оптимально по подборке, насыщению и срокам пребывания на объектах. И погоду он заказал оптимальную. Организация чёткая, учтено всё.
Большое спасибо!