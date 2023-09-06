Завтрак.

Переезд в легендарный горный аул Гуниб.

Это настоящий музей под открытым небом, естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром.

Во время экскурсии в Гунибский краеведческий музей вы познакомитесь не только с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты, но и можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивые фото в национальных костюмах.

Обед из блюд национальной кухни.

Село-призрак Гамсутль, потрясающий вид со стороны на село Гуниб.

Несмотря на то, что горный аул Гамсутль давно заброшен и находится в труднодоступном месте, высоко в горах, поток туристов туда не иссякает.

Еще несколько десятилетий назад в аул вела автодорога, но сегодня от нее осталась только узкая тропа.

Подняться к аулу можно пешком.

За дополнительную плату можно доехать на джипах местных жителей!

Салтинский водопад.

Никого равнодушным — изюминка Дагестана, настоящее чудо природы, скрытое от посторонних глаз.

Заселение в гостевой дом в Гунибе.