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Полезная информация о Кавалерово

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Местное время в Кавалерово
07:0641
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКавалерово
По-английскиKavalerovo
Население города16 945 чел.
АэропортКавалерово KVR
Часовой поясAsia/Vladivostok
Средняя высота210 м. от уровня моря

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