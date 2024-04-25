С созданием Татарской Советской Республики её старинную столицу начали кардинально перестраивать. Власть пыталась подчинить Казань своим задачам, но многие проекты столкнулись с массой правок. В итоге получился эклектичный город, архитектура которого отражает происходившие перипетии истории. На прогулке по Казани мы покажем, как менялось советское государство и его идеалы.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Дом печати — конструктивистский центр по производству полиграфической продукции советской Татарии.
- Площадь Свободы, где в одном пространстве соединились главные смыслы советской идеологии.
- Корпуса Казанского государственного университета — первые высотки в историческом центре города.
- Гостиницу «Татарстан» — мозаики в её вестибюле стали примером того, как в советском монументальном искусстве Казани раскрывали национальную тему.
Вы узнаете:
- Какое здание могло стать казанской версией сталинских высоток Москвы.
- С какими проблемами сталкивались архитекторы в регионах РСФСР.
- Как в советской архитектуре реализовывались идеи культуры «национальной по форме и социалистической по содержанию».
- Что стало первой конструктивистской постройкой в Казани.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид компании «Глазами инженера» – автор программы и исследователь архитектуры с высшим искусствоведческим образованием – Вера Силкина.
- Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дома Печати
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 220 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
25 апр 2024
Экскурсия отличная. Хотелось бы еще одну про здания до конструктивизма)
Необходимо учесть особенности Казани перед экскурсией: некоторое время вы будете идти в гору.
Необходимо учесть особенности Казани перед экскурсией: некоторое время вы будете идти в гору.
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