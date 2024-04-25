Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма

Увидеть, какие советские идеалы транслировались через архитектуру в разные эпохи
С созданием Татарской Советской Республики её старинную столицу начали кардинально перестраивать. Власть пыталась подчинить Казань своим задачам, но многие проекты столкнулись с массой правок. В итоге получился эклектичный город, архитектура которого отражает происходившие перипетии истории. На прогулке по Казани мы покажем, как менялось советское государство и его идеалы.
5
1 отзыв
Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма
Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма
Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Дом печати — конструктивистский центр по производству полиграфической продукции советской Татарии.
  • Площадь Свободы, где в одном пространстве соединились главные смыслы советской идеологии.
  • Корпуса Казанского государственного университета — первые высотки в историческом центре города.
  • Гостиницу «Татарстан» — мозаики в её вестибюле стали примером того, как в советском монументальном искусстве Казани раскрывали национальную тему.

Вы узнаете:

  • Какое здание могло стать казанской версией сталинских высоток Москвы.
  • С какими проблемами сталкивались архитекторы в регионах РСФСР.
  • Как в советской архитектуре реализовывались идеи культуры «национальной по форме и социалистической по содержанию».
  • Что стало первой конструктивистской постройкой в Казани.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид компании «Глазами инженера» – автор программы и исследователь архитектуры с высшим искусствоведческим образованием – Вера Силкина.
  • Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дома Печати
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ольга
25 апр 2024
Экскурсия отличная. Хотелось бы еще одну про здания до конструктивизма)
Необходимо учесть особенности Казани перед экскурсией: некоторое время вы будете идти в гору.

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