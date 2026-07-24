85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На экскурсии вы разберётесь в особенностях татарской и русской архитектуры, поймёте, как две религии мирно существуют рядом. А также узнаете, какие выдающиеся люди жили и творили в нашем городе.
Кроме этого, как аккредитованный гид я проведу вам полноценную экскурсию по кремлю, познакомлю с его памятниками, расскажу об их значении в истории и современной жизни города.
Кроме этого, как аккредитованный гид я проведу вам полноценную экскурсию по кремлю, познакомлю с его памятниками, расскажу об их значении в истории и современной жизни города.
Описание экскурсии
- Университетский городок Императорского Казанского университета и знакомство с выдающимися именами профессоров и учёных, работавших здесь: Симонов, Бутлеров, Лесгафт, Толстой, Завойский, Клаус и другие.
- Улица Кремлёвская: особняк Зинаиды Ушковой, Александровский и Чернояровский пассажи, старинные купеческие дома (осмотр всех зданий снаружи).
- Собор святых Петра и Павла петровских времён (посещение).
- Казанский кремль — экскурсия по месту, где зародилась Казань (посещение Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф).
Вы узнаете:
- Как Казань обрела чудотворную икону Божьей Матери.
- Почему полумесяцы на мечетях всего мира повёрнуты в одну сторону.
- Почему все мусульмане знают Деву Марию.
- Кем была Сююмбике.
- Почему в мечети Кул-Шариф в молельном зале написано имя Иисуса Христа.
- И многое другое.
Организационные детали
- Билеты в Казанский кремль оплачиваются дополнительно: полный — 190 ₽ за чел., льготный — 180 ₽ за чел.
- Экскурсию рекомендую взрослым и подросткам старше 16 лет.
- Обратите внимание: смотровой балкон мечети Кул-Шариф закрыт каждый день с 11:45 до 12:25. Мечеть закрыта полностью по пятницам с 11:30 до 13:15.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасской башни кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6854 туристов
Мне не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружескую прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей Республики Татарстан.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 192 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Александр, большое спасибо за экскурсию! Это была не просто прогулка по главным местам Казани, а интересный разговор о городе, его истории, архитектуре и людях. Информации было много, но она воспринималась
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наша семья в восторге! Александр не просто рассказывал сухие факты, а вел с нами диалог. У Александра прекрасное чувство юмора, что безусловно скрасило прохладную погоду Казани! Однозначно рекомендую Александра как гида, три часа пролетели незаметно! завидую тем, кто впервые планирует встречу с Александром! Потрясающие впечатления!
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А
Спасибо большое, Александр! Мы провели с Вами три удивительных часа, познакомились с Казанью, узнали много важного и интересного. Экскурсия прошла на одном дыхании! Выбирая этого гида, Вы выбираете осведомленного рассказчика и интересного собеседника с прекрасным чувством юмора!
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О
Экскурсия очень понравилась! Александр увлекательно, с юмором рассказал нам о Кремле, всех его постройках, прогулялись по улицам города. Однозначно рекомендуем этого гида! Профессионал своего дела!
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о
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию! За добрую атмосферу, за содержательный рассказ! Было очень здорово и интересно!
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Н
Отэкскурсии остались исключительно положительные впечатление - интересно, познавательно,
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