85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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На экскурсии вы разберётесь в особенностях татарской и русской архитектуры, поймёте, как две религии мирно существуют рядом. А также узнаете, какие выдающиеся люди жили и творили в нашем городе.



Кроме этого, как аккредитованный гид я проведу вам полноценную экскурсию по кремлю, познакомлю с его памятниками, расскажу об их значении в истории и современной жизни города.