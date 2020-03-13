85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по главным памятникам города с посещением Кремля

Александр
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Александр – ваш гид
На экскурсии вы увидите архитектурное, религиозное и историческое наследие Казани, разберетесь в особенностях татарской и русской архитектуры, откроете соседство двух религий, узнаете, какие выдающиеся люди жили и творили в нашем городе.

Кроме этого, как аккредитованный гид я проведу вам полноценную экскурсию по Кремлю, познакомлю с расположенными на территории памятниками, расскажу об их значении в истории и современной жизни города.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Встреча — Спасская башня Кремля
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У этой экскурсии85 отзывов
4.86
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани

Что вас ожидает

  • Экскурсия по университетскому городку Казанского Императорского Университета. Знакомство с архитектурным ансамблем и выдающимися именами профессоров и ученых, работавших здесь: Симонов, Бутлеров, Лесгафт, Толстой, Завойский, Клаус и многие другие.
  • Парадная улица города Кремлевская: особняк Зинаиды Ушковой, Александровский и Чернояровский пассажи, старинные купеческие дома.
  • Собор святых Петра и Павла петровских времен с посещением.
  • Экскурсия по Казанскому Кремлю — месту, где зародилась жизнь в нашем городе. Предполагает посещение Благовещенского собора и мечети Кул Шариф.

В ходе экскурсии вы почувствуете национальный колорит нашего города, а также соседство двух культур. Услышите легенды и достоверные факты. Я расскажу об удивительной истории обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Вы побываете в храме, где произошла первая праздничная литургия в честь этого события, а также откроете красивые интерьеры главной соборной мечети города. Вы узнаете, почему полумесяцы на мечетях всего мира повернуты в одну и ту же сторону; почему все мусульмане знают Деву Марию; почему в мечети Кул Шариф в молельном зале написано имя Иисуса Христа; кем была Сююмбике и многое другое.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты в музей-заповедник Казанский Кремль. Они оплачиваются отдельно в кассах при входе на территорию: 90 рублей с человека — полный, 60 рублей — льготный.
  • Учитывая наполненность темы и продолжительность экскурсии, прогулка рекомендуется детям-подросткам старше 16 лет
  • Экскурсия проводится только на русском языке

Обратите внимание

  • Мы будем посещать культовые сооружения и памятники всемирного наследия ЮНЕСКО Казанский Кремль — на их территории запрещено находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения. При несоблюдении данного условия гид и администрация Кремля в праве отказать в проведении экскурсии!
  • Мечеть закрыта для туристов в пятницу в интервале с 11.30 до 13.15
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — Спасская башня Кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
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85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Это был действительно диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани!!! Была в командировке, и могла посвятить только один день экскурсии, что бы увидеть и узнать об этом городе с богатейшей историей!! Я сделала правильный выбор! Александр, искреннее вам Спасибо! За профессионализм, за подход и передачу знаний!!! Эта экскурсия останется и на моих фотографиях и в моих самых добрых воспоминаниях.
13 января 2020
Просто, доступно, интересно!
01.01.2020 почти прямо с поезда...
Были на экскурсии вшестером - три семьи!. Все очень понравилась. Узнали множество интересных подробностей. Искренне рекомендуем!
Путешественники из Москвы.
2 января 2020
Хотим выразить искреннюю благодарность Александру за проведенную экскурсию! Это лучшее начало для знакомства с городом. Спасибо!
11 ноября 2019
Очень понравилось! В Казани не впервые,были на нескольких экскурсиях, есть с чем сравнивать. Александр - прекрасный гид,экскурсия длилась даже больше запланированного времени, пролетела незаметно! Было увлекательно, интересно, от души рекомендую! Спасибо!
9 октября 2019
Экскурсия познавательная интересно рассказанная с любовью к городу и его истории.
26 августа 2019
Замечательная познавательная экскурсия и прекрасный экскурсовод! Понравилось абсолютно все, если можно было бы поставить 10 звезд, поставили бы 10 с плюсом. На экскурсии были вчетвером и все четверо очарованы рассказом Александра и благодарны ему!
12 августа 2019
Были на экскурсии вчетвером. Экскурсия всем очень понравилась. Александр живой интересный рассказчик. Привел множество интересных подробностей. Искренне рекомендуем!
Семья из Петербурга.
7 августа 2019
Уважаемый Александр. Спасибо Вам большое за эту замечательную экскурсию-прогулку по городу Казани. Мы узнали огромное количество интереснейших вещей. Всем друзьям, которые будут в Казани мы посоветуем именно Вас. СПАСИБО!
Ольга
2 августа 2019
Благодарю Александра за интересную экскурсию-беседу по Казанскому Кремлю. Историю Казани он связывает с историей России, уделяя внимание взаимодействию нескольких религий на территории города с давних времен. Экскурсия пролетела на одном дыхании, оставив только приятные воспоминания. )
31 июля 2019
Отличная экскурсия. Александр хороший рассказчик, интеллигентный человек, с чувством юмора. Отвечал на все вопросы. И несмотря на сильный дождь, мы получили огромное удовольствие. Спасибо, Александр. Всем рекомендуем пользоваться услугами этого гида.
Ещё 75 отзывов

Александр проводит ещё 5 экскурсий

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