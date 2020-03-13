85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь

О быте, религии и традициях казанского коренного населения в 18-19 веках

Так много татар живет в мире, и там мало о них знают... И, пожалуй, еще меньше знают о казанских татарах. А между тем, они составляют ведущую группу второго по численности этноса России, обладают интереснейшей культурой и историей, а тысячелетний путь их традиционного вероисповедания заслуживает отдельного внимания. На прогулке по кварталу, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети, вы познакомитесь с исконным укладом жизни, узнаете, кем были их предки и какие обычаи соблюдали. А в завершение, по желанию, примете участие в чайной церемонии с восточной выпечкой.