85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В ходе экскурсии вы почувствуете национальный колорит нашего города, а также соседство двух культур. Услышите легенды и достоверные факты. Я расскажу об удивительной истории обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Вы побываете в храме, где произошла первая праздничная литургия в честь этого события, а также откроете красивые интерьеры главной соборной мечети города. Вы узнаете, почему полумесяцы на мечетях всего мира повернуты в одну и ту же сторону; почему все мусульмане знают Деву Марию; почему в мечети Кул Шариф в молельном зале написано имя Иисуса Христа; кем была Сююмбике и многое другое.
Обратите внимание