Руфат проводит ещё 4 экскурсии

Казанский кремль Мы начнем знакомство с историей 📖 города в его сердце — кремле. Я расскажу, как он менялся на протяжении тысячи лет и какой след здесь оставили выдающиеся личности разных эпох. Вы узнаете названия башен, услышите легенду о Сююмбике, заглянете в Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, а также пройдете мимо комплекса Пушечного двора, старинной губернской канцелярии, консисторского и президентского дворцов.
Авто-экскурсия Дальнейший осмотр достопримечательностей 🏛️ мы продолжим на четырех колесах. Из окна автомобиля вы полюбуетесь изящным дворцом Земледельцев, увидите необычный центр семьи «Казан», современный IT-парк, сказочный кукольный театр Экият и живописное озеро Кабан. Под мой продолжающийся рассказ перед вами проплывут события былых времен. Вы узнаете:
какую сумму выделил Павел I на строительство нового гостиного двора
кто подписал указ об основании третьего университета в империи
почему улицу Баумана раньше называли Большой Проломной
какую роль сыграла Казань в гражданскую войну
как была основана Татарская слобода
при ком построили самую старинную мечеть Казани
когда в городе открылся первый публичный театр
и при каких обстостяльствах мы обрели икону Казанской Божьей матери.
Организационные детали
Трансфер включен в стоимость экскурсии
Входные билеты 🎫 в Кремль оплачиваются дополнительно — 100 руб. /чел.
Экскурсия рекомендована детям от 10 лет
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я живу в Казани со студенческих лет. С тех пор, как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которые с удовольствием рассказываю гостям. Путешествуя по другим городам, я сам люблю индивидуальные прогулки с местными проводниками, и стараюсь, чтобы на моих экскурсиях людям тоже было комфортно, уютно и интересно!