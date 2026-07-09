Руфат проводит ещё 4 экскурсии

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История Казани в лицах

Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Экскурсия по Казани предлагает уникальную возможность узнать, как город развивался на протяжении веков.

От Кремля до современных зданий - вы увидите, как история и современность переплетаются в этом удивительном городе.

Путешествие начинается
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у стен Казанского кремля, где вы услышите о великих императорах и значимых событиях.

Затем, на комфортабельном транспорте, экскурсия продолжится по основным достопримечательностям, включая дворец Земледельцев и IT-парк. Погрузитесь в легенды и факты, которые делают Казань третьей столицей России

4.9
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный трансфер
  • 🏰 Уникальные достопримечательности
  • 📚 Интересные исторические факты
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
  • 🌟 Профессиональный гид

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Казани - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без спешки. В апреле и октябре также можно насладиться красотой города, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия тоже доступна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
История Казани в лицах
История Казани в лицах
История Казани в лицах

Что можно увидеть

  • Казанский кремль
  • Дворец Земледельцев
  • Центр семьи «Казан»
  • Ак Барс Арена
  • IT-парк
  • Кукольный театр Экият

Описание экскурсии

Авто-экскурсия от кремля до IT-парка

Мы начнем знакомство с историей города у стен Казанского кремля. Я расскажу, как он менялся на протяжении тысячи лет и какие государства существовали на территории средней Волги в разные эпохи. Дальнейший осмотр достопримечательностей мы продолжим на четырех колесах с остановками у основных достопримечательностей Казани. Вы полюбуетесь изящным дворцом Земледельцев, увидите необычный центр семьи «Казан», футбольный стадион «Ак Барс Арена», современный IT-парк, сказочный кукольный театр Экият и живописное озеро Кабан. Под мой продолжающийся рассказ перед вами проплывут события былых времен. Вы узнаете:

  • какую сумму выделил Павел I на строительство нового гостиного двора
  • кто подписал указ об основании третьего университета в империи
  • почему улицу Баумана раньше называли Большой Проломной
  • какую роль сыграла Казань в гражданскую войну
  • как была основана Татарская слобода
  • при ком построили самую старинную мечеть Казани
  • когда в городе открылся первый публичный театр
  • и при каких обстоятельствах мы обрели икону Казанской Божьей матери.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии. Я заберу вас в удобном месте в центре города и после экскурсии отвезу обратно.
  • Обязательных дополнительных расходов нет
  • Экскурсия рекомендована детям от 10 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат
Руфат — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5877 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная,
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инновационная. Все эти стороны я стараюсь отразить в своих экскурсиях. С тех пор как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которыми с удовольствием делюсь с гостями. Увлечение постепенно переросло в профессию — я аккредитованный гид. Мои экскурсии проходят увлекательно, с моментами юмора, а иногда и с элементами квеста. Коммуникабельность помогает мне вовлекать каждого участника — я нахожу общий язык с разной аудиторией и делаю всё, чтобы экскурсия запомнилась.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Аделаида
Спасибо за прекрасную экскурсию, было очень интересно и даже нашим детям подросткам очень запомнилось, что очень важно, ведь не все гиды смогли их заинтересовать ☺️.
Казань как всегда прекрасна, а именно эта экскурсия очень интересная, много узнали нового и интересного.
Спасибо за прекрасную экскурсию, было очень интересно и даже нашим детям подросткам очень запомнилось, что очень
Спасибо за прекрасную экскурсию, было очень интересно и даже нашим детям подросткам очень запомнилось, что очень
Спасибо за прекрасную экскурсию, было очень интересно и даже нашим детям подросткам очень запомнилось, что очень
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Т
Большое спасибо Руфату за отличную экскурсию. За небольшое количество времени нам удалось многое узнать и посмотреть. Познакомились с основными достопримечательностями, прогулялись по красивым местам, получили много интересной информации. В результате сформировалось общее впечатление о городе и живущих в них людях. Мы опытные путешественники, много где бывали и Казань, в т. ч. благодаря Руфату, займёт своё место в наших сердцах:)
Большое спасибо Руфату за отличную экскурсию. За небольшое количество времени нам удалось многое узнать и посмотреть.
Большое спасибо Руфату за отличную экскурсию. За небольшое количество времени нам удалось многое узнать и посмотреть.
Большое спасибо Руфату за отличную экскурсию. За небольшое количество времени нам удалось многое узнать и посмотреть.
Большое спасибо Руфату за отличную экскурсию. За небольшое количество времени нам удалось многое узнать и посмотреть.
Большое спасибо Руфату за отличную экскурсию. За небольшое количество времени нам удалось многое узнать и посмотреть.
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Марина
Прекрасное впечатление осталось у нас после экскурсии с Руфатом, тема экскурсии История Казани в лицах.
За три часа, которые пролетели незаметно, получили большой обьем информации по истории города, об известных людях,
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которые родились и жили в Казани. Архитектура Казани оставила у нас очень хорошее впечатление, много исторических и купеческих зданий сохранилось, «Советская» архитектура не испортила город, а современные здания, жилые кварталы прекрасны и красивы.

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Л
Очень понравилась экскурсия с Руфатом! Во-первых, прекрасно продуман маршрут. В день экскурсии шел дождь, так Руфат таким образом организовал экскурсию, что мы совсем не промокли. Машина Руфата была чистой, опрятной, уютной. Во-вторых, Руфат идеально знает город, рассказал обо всем, что нужно знать гостю города. В-третьих, Руфат интересный рассказчик, увлекательно ведёт экскурсию, добавляя много интересной информации. Все было супер!
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А
Руфат прекрасно вёл экскурсию, не нудно и с тонким чувством юмора. Показал как историческую часть города, так и новую со спортивными объектами и шикарным загсом. Машина чистая и удобная.
В общем прекрасно провели время. Ранее была на других экскурсиях, так что есть с чем сравнить. Рекомендую Руфата как гида, не пожалеете!
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Ольга
Последний раз были в Казани 2 года назад. Красивый город стал ещё прекраснее и в этом убедиться помог нам Руфат, спасибо ему большое!
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