Руфат проводит ещё 4 экскурсии

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Императоры Казани

Узнать, как жила Казань в эпохи правления Екатерины Великой и Петра I, и увидеть главные памятники

Руфат
Руфат – Гид из Казани
Слушая об эпохах правления императоров, вы узнаете, как строилась и развивалась Казань.

Кремль и современные памятники, реальные истории 📖 и старинные легенды — я поделюсь множеством интересных фактов и покажу вам главные достопримечательности 🏛️ третьей столицы ⭐️.
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Императоры Казани
Императоры Казани

Что вас ожидает

Казанский кремль
Мы начнем знакомство с историей 📖 города в его сердце — кремле. Я расскажу, как он менялся на протяжении тысячи лет и какой след здесь оставили выдающиеся личности разных эпох. Вы узнаете названия башен, услышите легенду о Сююмбике, заглянете в Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, а также пройдете мимо комплекса Пушечного двора, старинной губернской канцелярии, консисторского и президентского дворцов.

Авто-экскурсия
Дальнейший осмотр достопримечательностей 🏛️ мы продолжим на четырех колесах. Из окна автомобиля вы полюбуетесь изящным дворцом Земледельцев, увидите необычный центр семьи «Казан», современный IT-парк, сказочный кукольный театр Экият и живописное озеро Кабан. Под мой продолжающийся рассказ перед вами проплывут события былых времен. Вы узнаете:

  • какую сумму выделил Павел I на строительство нового гостиного двора
  • кто подписал указ об основании третьего университета в империи
  • почему улицу Баумана раньше называли Большой Проломной
  • какую роль сыграла Казань в гражданскую войну
  • как была основана Татарская слобода
  • при ком построили самую старинную мечеть Казани
  • когда в городе открылся первый публичный театр
  • и при каких обстостяльствах мы обрели икону Казанской Божьей матери.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Входные билеты 🎫 в Кремль оплачиваются дополнительно — 100 руб. /чел.
  • Экскурсия рекомендована детям от 10 лет
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани
Императоры Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руфат
Руфат
Я живу в Казани со студенческих лет. С тех пор, как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которые с удовольствием рассказываю гостям. Путешествуя по другим городам, я сам люблю индивидуальные прогулки с местными проводниками, и стараюсь, чтобы на моих экскурсиях людям тоже было комфортно, уютно и интересно!
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Руфат проводит ещё 4 экскурсии

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