Руфат проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Казанский кремль

Мы начнем знакомство с историей 📖 города в его сердце — кремле. Я расскажу, как он менялся на протяжении тысячи лет и какой след здесь оставили выдающиеся личности разных эпох. Вы узнаете названия башен, услышите легенду о Сююмбике, заглянете в Благовещенский собор и мечеть Кул-Шариф, а также пройдете мимо комплекса Пушечного двора, старинной губернской канцелярии, консисторского и президентского дворцов.

Авто-экскурсия

Дальнейший осмотр достопримечательностей 🏛️ мы продолжим на четырех колесах. Из окна автомобиля вы полюбуетесь изящным дворцом Земледельцев, увидите необычный центр семьи «Казан», современный IT-парк, сказочный кукольный театр Экият и живописное озеро Кабан. Под мой продолжающийся рассказ перед вами проплывут события былых времен. Вы узнаете:

какую сумму выделил Павел I на строительство нового гостиного двора

кто подписал указ об основании третьего университета в империи

почему улицу Баумана раньше называли Большой Проломной

какую роль сыграла Казань в гражданскую войну

как была основана Татарская слобода

при ком построили самую старинную мечеть Казани

когда в городе открылся первый публичный театр

и при каких обстостяльствах мы обрели икону Казанской Божьей матери.

Организационные детали