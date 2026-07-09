Руфат проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия по Казани предлагает уникальную возможность узнать, как город развивался на протяжении веков.
От Кремля до современных зданий - вы увидите, как история и современность переплетаются в этом удивительном городе.
Путешествие начинается
От Кремля до современных зданий - вы увидите, как история и современность переплетаются в этом удивительном городе.
Путешествие начинается
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный трансфер
- 🏰 Уникальные достопримечательности
- 📚 Интересные исторические факты
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
- 🌟 Профессиональный гид
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Казани - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без спешки. В апреле и октябре также можно насладиться красотой города, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия тоже доступна, но стоит подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Казанский кремль
- Дворец Земледельцев
- Центр семьи «Казан»
- Ак Барс Арена
- IT-парк
- Кукольный театр Экият
Описание экскурсии
Авто-экскурсия от кремля до IT-парка
Мы начнем знакомство с историей города у стен Казанского кремля. Я расскажу, как он менялся на протяжении тысячи лет и какие государства существовали на территории средней Волги в разные эпохи. Дальнейший осмотр достопримечательностей мы продолжим на четырех колесах с остановками у основных достопримечательностей Казани. Вы полюбуетесь изящным дворцом Земледельцев, увидите необычный центр семьи «Казан», футбольный стадион «Ак Барс Арена», современный IT-парк, сказочный кукольный театр Экият и живописное озеро Кабан. Под мой продолжающийся рассказ перед вами проплывут события былых времен. Вы узнаете:
- какую сумму выделил Павел I на строительство нового гостиного двора
- кто подписал указ об основании третьего университета в империи
- почему улицу Баумана раньше называли Большой Проломной
- какую роль сыграла Казань в гражданскую войну
- как была основана Татарская слобода
- при ком построили самую старинную мечеть Казани
- когда в городе открылся первый публичный театр
- и при каких обстоятельствах мы обрели икону Казанской Божьей матери.
Организационные детали
- Трансфер включен в стоимость экскурсии. Я заберу вас в удобном месте в центре города и после экскурсии отвезу обратно.
- Обязательных дополнительных расходов нет
- Экскурсия рекомендована детям от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руфат — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 5877 туристов
Живу в Казани со студенческих времён — как и многие, кто однажды приехал учиться и остался, ведь это город университетов. Казань многогранна: историческая и современная, театральная и научная, спортивная, промышленная,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за прекрасную экскурсию, было очень интересно и даже нашим детям подросткам очень запомнилось, что очень важно, ведь не все гиды смогли их заинтересовать ☺️.
Казань как всегда прекрасна, а именно эта экскурсия очень интересная, много узнали нового и интересного.
Казань как всегда прекрасна, а именно эта экскурсия очень интересная, много узнали нового и интересного.
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Т
Большое спасибо Руфату за отличную экскурсию. За небольшое количество времени нам удалось многое узнать и посмотреть. Познакомились с основными достопримечательностями, прогулялись по красивым местам, получили много интересной информации. В результате сформировалось общее впечатление о городе и живущих в них людях. Мы опытные путешественники, много где бывали и Казань, в т. ч. благодаря Руфату, займёт своё место в наших сердцах:)
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Прекрасное впечатление осталось у нас после экскурсии с Руфатом, тема экскурсии История Казани в лицах.
За три часа, которые пролетели незаметно, получили большой обьем информации по истории города, об известных людях,
За три часа, которые пролетели незаметно, получили большой обьем информации по истории города, об известных людях,
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Л
Очень понравилась экскурсия с Руфатом! Во-первых, прекрасно продуман маршрут. В день экскурсии шел дождь, так Руфат таким образом организовал экскурсию, что мы совсем не промокли. Машина Руфата была чистой, опрятной, уютной. Во-вторых, Руфат идеально знает город, рассказал обо всем, что нужно знать гостю города. В-третьих, Руфат интересный рассказчик, увлекательно ведёт экскурсию, добавляя много интересной информации. Все было супер!
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А
Руфат прекрасно вёл экскурсию, не нудно и с тонким чувством юмора. Показал как историческую часть города, так и новую со спортивными объектами и шикарным загсом. Машина чистая и удобная.
В общем прекрасно провели время. Ранее была на других экскурсиях, так что есть с чем сравнить. Рекомендую Руфата как гида, не пожалеете!
В общем прекрасно провели время. Ранее была на других экскурсиях, так что есть с чем сравнить. Рекомендую Руфата как гида, не пожалеете!
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Последний раз были в Казани 2 года назад. Красивый город стал ещё прекраснее и в этом убедиться помог нам Руфат, спасибо ему большое!
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