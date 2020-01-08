10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Национальный музей — сокровищница истории Татарстана

Знакомство с татарской культурой разных эпох в ведущем музейном центре Казани

Александр
Задать вопрос
Александр – ваш гид
Эта экскурсия позволит вам прикоснуться к крупнейшему собранию артефактов Поволжья в главном краеведческом музее Казани.

Коллекциями подобных масштабов могут похвастаться лишь Эрмитаж в Санкт-Петербурге и Метрополитен в Нью-Йорке! Наша прогулка станет настоящим путешествием в историю края через призму предметного мира.

Изучая реликвии разных эпох, вы узнаете всё самое интересное о каждом этапе истории Казанского края от железного века и Золотой Орды до революции 1917 года, не углубляясь в рутину сложных фактов и дат.
3900 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Встреча На входе в НМ
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана

Что вас ожидает

История Казани языком артефактов
Вы познакомитесь с богатейшей коллекцией предметов из разных эпох, которые позволят вам прикоснуться к татарскому быту, глубже понять традиции и историю региона. Мы рассмотрим археологические находки края времён палеолита и железного века, ювелирные украшения и драгоценности булгарских мастеров 11-12 веков, сохранившиеся фрагменты зданий: бани, фонтанные чаши, фасады домов, водопроводы. Я покажу вам единственный уцелевший письменный документ периода Казанского ханства и царскую карету Екатерины II, вещи из кабинета поэта Державина, уроженца Казанской губернии, и изделия современных народных промыслов. А от гигантской 4-метровой белуги вы точно не сможете оторвать взгляд!

Татарстан от древности до наших дней
Вам откроется дошедшая до современности древняя история края времен каменного, бронзового, железного веков. Затем поговорим о захватывающих событиях эпохи средневековья: о легендарных государствах Волжская Булгария, Золотая Орда или Улус Джучи. Вы узнаете о жизни Казанской губернии в 18 веке во время правления Петра I и Екатерины II, о татарском жизненном укладе и быте 19 века и противоречивом периоде революции 1917 года. Вы узнаете всё самое интересное о драматичной, стихийной и суровой эпохе государственного переворота на примере фотографий и мемориальных предметов того времени. А после вернемся в 21 век и поговорим о современных реалиях Татарстана.

Кому подходит экскурсия

Учитывая наполненность и сложность темы, экскурсия будет интересна взрослым путешественникам старше 16 лет.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты в музей, они оплачиваются отдельно: 150 рублей/человек (льготный билет 75 рублей).
  • Не допускается посещение музея в состоянии алкогольного опьянения. Гид вправе отменить экскурсию при несоблюдении данного условия.
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана
Национальный музей — сокровищница истории Татарстана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура На входе в НМ.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Эту экскурсию я бы смело порекомендовал всем. Александр в мягкой и ненавязчивой манере рассказал и показал нам (двое взрослых и дочь 15 лет) всю историю Татарстана вплоть до 20 века. В ходе экскурсии все вопросы, которые оставались после других экскурсоводов, получили ответы, эрудиция у гида - широчайшая. Экскурсия проходит два часа (у нас было даже чуть больше), но ощущаешь себя как на моноспектакле (очень!) заслуженного артиста, который не дает заскучать или отвлечься ни на минуту. В музее есть что посмотреть, а в исполнении Александра есть что послушать. С моей точки зрения, он лучший гид в Казани, и было очень жаль, что другие экскурсии проходили не с ним.
15 июня 2019
Благодаря Александру, экскурсия была не только познавательной, но и живой и интересной.
10 июня 2019
Нам очень повезло, что экскурсия по музею прошла в компании с Александром, который оказался настоящим профессионалом своего дела и замечательным рассказчиком. Он с удовольствием поделился своими знаниями об истории Татарстана, ответил на все наши вопросы. Мы рекомендуем обращаться к Александру для знакомства с Казанью.
7 мая 2019
Двухчасовая экскурсия по музею прошла как интересный фильм. Большое спасибо!!! Александр опытный экскурсовод,который хорошо знает и любит историю. Он охотно делится своими знаниями,отвечает на вопросы. Терпеливо ,внимательно и с уважением относится к слушателям. Заказывать экскурсию у Александра надо заранее,т.к. у него много заказов.
20 января 2019
Отличная экскурсия! Александр прекрасный рассказчик, грамотный и доброжелательный человек. Два с половиной часа в музее пролетели незаметно, на одном дыхании. Это была наша последняя экскурсия во время новогодней поездки в Казань. После неё все "пазлы" сложились в единую мозаику, и сейчас у меня есть четкое представление об истории этого края. Настоятельно рекомендую!!!
Любовь Николаевна
7 января 2019
Нашей небольшой группе очень повезло с гидом. Мы встретились с ним в музее в точно назначенное время. Александр сначала объяснил маршрут экскурсии, точно обозначил основные пункты своего рассказа. Он - профессионал своего дела. Весь материал он подал с глубокой любовью к своему краю и его истории. Спасибо огромное!
5 января 2019
Были на экскурсии с Александром. Приятный молодой человек, знаниями владеет,на вопросы обстоятельно отвечал. Спасибо, рекомендую. Имейте ввиду, что билеты в музей приобретаются отдельно от оплаты за экскурсию.
3 декабря 2018
На 4ый день плотных экскурсий в исторический краеведческий музей шлось тяжело...Александр развеял нашу усталость детальным, логичным, нескучным, интригующим, иногда смешным, иногда печальным рассказом. Умница и интеллектуал! Большое спасибо!
Ирина
27 сентября 2018
У Александра, который должен был проводить эту экскурсию, случился форс-мажор. Но он очень оперативно подобрал нам другого гида. Экскурсия прошла замечательно!
Сергей
25 апреля 2018
Казань - потрясающий город, а Татарстан - действительно НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА в ее лучшем проявлении ! Данная экскурсия отлично подходит в качестве первого знакомства с историей, культурой и бытом Татарстана с древнейших времен до наших дней. Экскурсия отлично структурирована - своеобразный костяк базовых знаний, который побуждает к дальнейшим познаниям: Казанский кремль, старо-татарская слобода, Свияжск, Великий Булгар ...
Наш гид - Александр - отличный рассказчик, с тонким чувством юмора и огромной любовью к своей Родине. Спасибо ему большое за отлично проведенную экскурсию !

Александр проводит ещё 7 экскурсий

Казанский Кремль сквозь векаКазанский Кремль сквозь векаКазанский Кремль сквозь века
2600 за экскурсию
1.5 часа
85 отзывов
История единства народов и религий Татарстана на экскурсии по памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО
Вы посетите основные объекты Казанского Кремля, построенные в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, и проследите историю древнейшей части города. Я расскажу и покажу, как рос и менялся наш Казанский Кремль во времени, как здесь начинали жить бок о бок две мировые культуры — русская и татарская, две мировые религии — христианство и ислам.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городуКонтрасты Казани на автомобильной экскурсии по городуКонтрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
5850 за экскурсию
3 часа
52 отзыва
Обзорная программа с посещением Казанского Кремля
Обозревая город из окна автомобиля, за короткий промежуток времени вы сможете познакомиться со всем историческим дореволюционным центром города и объектами современного города. Вы увидите, как ярким контрастом в нашем городе переплетается история с современностью.
Остров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град Свияжск
5850 за экскурсию
5 часов
55 отзывов
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Свияжск — живописный и тихий остров вверх по Волге, который сможет рассказать об эволюции Русской государственности эпохи Ивана Грозного и амбициях молодого царя. На прогулке вы исследуете это место, услышите его историю и рассмотрите уникальные фресковые росписи 16 века.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизньСтаро-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизньСтаро-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
2600 за экскурсию
1.5 часа
14 отзывов
О быте, религии и традициях казанского коренного населения в 18-19 веках
Так много татар живет в мире, и там мало о них знают... И, пожалуй, еще меньше знают о казанских татарах. А между тем, они составляют ведущую группу второго по численности этноса России, обладают интереснейшей культурой и историей, а тысячелетний путь их традиционного вероисповедания заслуживает отдельного внимания. На прогулке по кварталу, где сохранились аутентичные дома и старинные мечети, вы познакомитесь с исконным укладом жизни, узнаете, кем были их предки и какие обычаи соблюдали. А в завершение, по желанию, примете участие в чайной церемонии с восточной выпечкой.
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях КазаниДиалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях КазаниДиалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
3900 за экскурсию
3 часа
85 отзывов
Обзорная экскурсия по главным памятникам города с посещением Кремля
На экскурсии вы увидите архитектурное, религиозное и историческое наследие Казани, разберетесь в особенностях татарской и русской архитектуры, откроете соседство двух религий, узнаете, какие выдающиеся люди жили и творили в нашем городе. Кроме этого, как аккредитованный гид я проведу вам полноценную экскурсию по Кремлю, познакомлю с расположенными на территории памятниками, расскажу об их значении в истории и современной жизни города.
День в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворыДень в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворыДень в Казани с местным жителем: история, еда и непарадные дворы
7800 за экскурсию
5.5 часов
1 отзыв
Все, что нужно узнать, увидеть и попробовать, чтобы поразиться культурному богатству города
Вы обойдете практически весь Старый город: посетите Казань татарскую, русскую, парадную и почти на грани руин, рассмотрите все это с высоты птичьего полета и отведаете популярный местный фастфуд. А по пути узнаете о коренном населении, эпохах и исторической символике Кремля, новаторских идеях 19-20 вв. и молодежных увлечениях 21-го.
Раифский монастырь и заповедные места ПоволжьяРаифский монастырь и заповедные места ПоволжьяРаифский монастырь и заповедные места Поволжья
3900 за экскурсию
3 часа
7 отзывов
Трагическая история духовной жизни страны на примере одной обители
Мы отправимся в заповедные места, где в 17 веке был основан Раифский Богородицкий мужской монастырь. Вы погрузитесь в трагическую историю обители, увидите чудотворный список Грузинской иконы Божьей Матери, ощутите особую атмосферу единения с природой, прогуляетесь по живописному озеру, где обитают “молчаливые” лягушки – чудо, с которым встречается любой, кто приезжает в Раифу.

Экскурсии по музеям Казани

Раифа, Свияжск, Вселенский храмРаифа, Свияжск, Вселенский храмРаифа, Свияжск, Вселенский храм
11580 за экскурсию
7 часов
22 отзыва
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
За один день вы увидите самые выдающиеся достопримечательности в окрестностях Казани: посетите Раифский монастырь, полюбуетесь красивой природой заповедника, познакомитесь с необычным храмом всех религий, узнаете о личности его основателя и побываете в дивном Свияжске, где черпают вдохновение многие творческие люди.

Выбирайте и другие экскурсии в Казани

Для детейВ другой городНочныеРаифский монастырьМузеи и искусствоЕлабугаНеобычные маршрутыНа автомобилеКазанский КремльКул-ШарифСтарая КазаньГастрономическиеХрам Всех РелигийФотосессииВсеОбзорныеБолгарМастер-классыЗа городомТуган АвылымЗимойСтаро-Татарская слободаВечерниеНа автобусеГолубые озераИндивидуальныеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНа велосипедеСвияжскИннополисГрупповыеКвесты