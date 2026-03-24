10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В Национальном музее хранится богатейшая коллекция артефактов Поволжья. Лишь Эрмитаж и ГИС Москвы могут похвастаться подобными по масштабам собраниями. Приглашаю в путешествие по истории региона — через призму предметного мира.
Вы исследуете реликвии разных эпох и узнаете всё самое интересное о каждом этапе развития Казанского края: от Волжской Булгарии до образования современного Татарстана. Без рутины сложных фактов и дат.
Вы исследуете реликвии разных эпох и узнаете всё самое интересное о каждом этапе развития Казанского края: от Волжской Булгарии до образования современного Татарстана. Без рутины сложных фактов и дат.
Описание экскурсии
Прошлое Казани языком артефактов
- Вы исследуете ценную коллекцию предметов разных эпох
- Познакомитесь с татарским бытом, глубже поймёте традиции региона
- Рассмотрите археологические находки времён палеолита и железного века, ювелирные украшения и драгоценности булгарских мастеров, сохранившиеся фрагменты зданий
- Увидите уцелевший письменный документ периода Казанского ханства и царскую карету Екатерины II, вещи из кабинета поэта Державина — уроженца Казанской губернии
Татарстан от древности до наших дней
Мы поговорим:
- о временах каменного, бронзового и железного веков
- захватывающих событиях эпохи Средневековья, государствах Волжская Булгария, Золотая Орда или Улус Джучи
- быте Казанской губернии в 18 веке во времена правления Петра I и Екатерины II
- татарском жизненном укладе 19 века
- какой изначально должна была быть республика Татарстан по территории, политическому устройству и какой стала
Кому подходит экскурсия
Учитывая наполненность и сложность темы, экскурсия будет интересна путешественникам старше 16 лет.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в музей — 600 ₽ за чел. (есть льготы)
- Не допускается посещение музея в состоянии алкогольного опьянения. Гид вправе отменить экскурсию при несоблюдении этого условия
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Национальном музее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6850 туристов
Мне не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружескую прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей Республики Татарстан.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Невероятно крутая экскурсия! В Национальном музее Татарстана словно оживает история: каждый экспонат — как окно в прошлое. Александр рассказывал так захватывающе, что полтора часа пролетели как пять минут. Поразили древние артефакты, карета Екатерины II — было очень. Огромное спасибо за эмоции и новые знания — теперь понимаю Татарстан гораздо глубже!
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Александр составил маршрут и экскурсию так, что 5 часов пешей прогулки под ветром и дождем пролетели незаметно. Потрясающий гид, ответит на все вопросы, максимально эрудированный и всесторонний. Очень приятный в общении, легкие и позитивный. Остались только приятные впечатления и много новых знаний. Благодарим за такое приятно время препровождение
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Очень качественная и хорошая экскурсия по ключевому музею Казани!
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А
Очень познавательная и интересная экскурсия по музею. Рекомендую.
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Е
Интнресный рассказчик, максимум интересной информации за непродолжительную экскурсию. Основные экспозиции музея охвачены в полном обьеме.
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А
Спасибо огромное Александру за замечательную экскурсию! Всем членам семьи было очень интересно
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