10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История Казани языком артефактов

Вы познакомитесь с богатейшей коллекцией предметов из разных эпох, которые позволят вам прикоснуться к татарскому быту, глубже понять традиции и историю региона. Мы рассмотрим археологические находки края времён палеолита и железного века, ювелирные украшения и драгоценности булгарских мастеров 11-12 веков, сохранившиеся фрагменты зданий: бани, фонтанные чаши, фасады домов, водопроводы. Я покажу вам единственный уцелевший письменный документ периода Казанского ханства и царскую карету Екатерины II, вещи из кабинета поэта Державина, уроженца Казанской губернии, и изделия современных народных промыслов. А от гигантской 4-метровой белуги вы точно не сможете оторвать взгляд!

Татарстан от древности до наших дней

Вам откроется дошедшая до современности древняя история края времен каменного, бронзового, железного веков. Затем поговорим о захватывающих событиях эпохи средневековья: о легендарных государствах Волжская Булгария, Золотая Орда или Улус Джучи. Вы узнаете о жизни Казанской губернии в 18 веке во время правления Петра I и Екатерины II, о татарском жизненном укладе и быте 19 века и противоречивом периоде революции 1917 года. Вы узнаете всё самое интересное о драматичной, стихийной и суровой эпохе государственного переворота на примере фотографий и мемориальных предметов того времени. А после вернемся в 21 век и поговорим о современных реалиях Татарстана.

Кому подходит экскурсия

Учитывая наполненность и сложность темы, экскурсия будет интересна взрослым путешественникам старше 16 лет.