Экскурсии Казани об истории и архитектуре

Найдено 61 экскурсия в категории «История и архитектура» в Казани, цены от 550 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300 за всё до 4 чел.
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000 за всё до 10 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
За что стоит полюбить Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
488 отзывов
Экскурсия «За что стоит полюбить Казань»: Путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в мир истории и культуры Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Ваш гид - коренной казанец, влюбленный в свой город
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Сегодня в 15:00
10 июня в 21:00
7 990 за всё до 5 чел.
Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
210 отзывов
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750 за всё до 7 чел.
Казанский кремль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
203 отзыва
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350 за всё до 5 чел.
Секреты Казанского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
108 отзывов
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600 за всё до 6 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320 за всё до 8 чел.
Казань, где живут две великие культуры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
35 отзывов
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910 за всё до 8 чел.
Казанский кремль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
212 отзывов
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
148 отзывов
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества
Начало: У театра имени Г. Камала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
550 за человека
Легенды и загадки Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
146 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
94 отзыва
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории
Начало: На улице Татарстан
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
3 999 за всё до 5 чел.
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
77 отзывов
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Погулять по самобытному историческому кварталу и узнать, как жили и живут здесь люди
Начало: Неподалеку от Сенного базара
Расписание: в субботу в 10:00
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
700 за человека
Казанский кремль и Музей исламской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
32 отзыва
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
В деталях узнать о взятии Казани и впечатлиться памятниками тех времен
8 июля в 10:30
15 июля в 10:30
15 000 за всё до 3 чел.
Кто такие татары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
177 отзывов
Кто такие татары
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 670 за всё до 10 чел.
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
293 отзыва
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа
Начало: в сквере Тукая
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
🚶 Пешая
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440 за человека
Казанский кремль с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казанский кремль с профессиональным гидом
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля
10 июня в 19:00
11 июня в 18:00
2 800 за всё до 10 чел.
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие в Йошкар-Олу из Казани
Посетить столицу последних язычников Европы и оценить необычную архитектуру города
Завтра в 08:30
19 июня в 08:30
20 000 за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Индивидуальная
30 минут
9 отзывов
Экспресс-прогулка по Старо-Татарской слободе
За полчаса увидеть главные достопримечательности исторической части Казани и заговорить на татарском
Начало: Набережная озера Кабан
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
550 за человека
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 3 600 за всё до 5 чел.
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Дома почтенных лет: обаяние дореволюционной Казани
Отыскать ключ к живому прошлому столицы - в восстановленных домах и найденных историях их жителей
Начало: У развлекательного комплекса "Туган Авылым" ("Родн...
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Красавица Казань в вечерних огнях
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
109 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: Красавица в огнях
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где исторические памятники и современные здания сияют в свете ночных огней
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
66806 012 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
🚶 Пешая
Квест
1 час
223 отзыва
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900 за человека
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
317 отзывов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Старая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
8 000 за всё до 4 чел.
Татарские слободы: история, быт и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Татарские слободы: история, быт и легенды
Узнать о культуре татар, их традициях и увидеть старинные мечети и аутентичные домики
Начало: на улице Татарстан
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
6 000 за всё до 5 чел.
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Площадь Свободы и Красная слобода: Казань парадная и душевная
Услышать столичные истории и проникнуться обаянием старины на неспешной прогулке по центру города
Начало: в районе площади Свободы
1 июля в 17:00
2 июля в 17:00
7 000 за всё до 10 чел.
Казань - место встречи двух миров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Казань - место встречи двух миров
Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур
Начало: в районе метро Площадь Тукая или по договоренности
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
16 000 за всё до 10 чел.
Казань изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Казань изнутри
Погулять по историческому центру и увидеть татарскую столицу с новой стороны
Начало: У метро Кремлевская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Мусульманские грани тысячелетней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Открыть прошлое, культуру и традиции татарской столицы на экскурсии с историком
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Казанский fashion: шопинг-тур с экскурсом в историю
Узнать всё о модных бутиках города, побаловать себя и найти обновки по вкусу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250 за всё до 5 чел.
Тайная жизнь Казани 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Тайная жизнь Казани 18+
Прогуляться по центру, узнать, что скрывают здания, и побывать на дегустации в питейном доме
Начало: на улице Пушкина
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
5 500 за всё до 20 чел.
Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Архитектура советской Казани - от конструктивизма до модернизма
Увидеть, какие советские идеалы транслировались через архитектуру в разные эпохи
Начало: у Дома Печати
Сегодня в 11:00
15 июня в 12:00
900 за человека
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
Узнать всё о слободе и традициях казанских купцов и сшить тюбетейку-каляпуш
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
от 3 200 за всё до 8 чел.
Вся современная Казань за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Вся современная Казань за 3 часа
Открыть архитектурное разнообразие современной Казани на авто-экскурсии
Начало: Старо-Татарская слобода, Памятник Марджани
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
4 670 за всё до 4 чел.
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Шедевры Старо-Татарской слободы: мечети и усадьбы
Посетить аутентичный островок Казани и познакомиться с историей и культурой татар
Начало: в районе ГРК «Татарская усадьба»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
    Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
  • М
    Маргарита
    5 июня 2024
    Казанский кремль в вечерних огнях
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
  • М
    Маргарита
    5 июня 2024
    Душа Казани: национальная кухня и секреты города
    Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!
  • В
    Владислав
    5 июня 2024
    Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
    Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
    Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Шикарная экскурсия. Веронике огромное спасибо. Были с детьми 12 и 7 лет, всем было очень интересно. Наша семилетка, отрывая Веронику
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    от рассказа, засыпала вопросами по теме и не по теме))) Вероника отвечала на все, спокойно и с любовью. Одна из самых удачных наших экскурсий.

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Казань, где живут две великие культуры
    Великолепная, насыщенная экскурсия, хороший, продуманный маршрут. Алена интересно и доступно рассказала обо всех достопримечательностях и важных исторических событиях. Во время экскурсии Алена нашла время для потрясающего чаепития.
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Казанский кремль в вечерних огнях
    Первое знакомство с Казанью. Наша экскурсовод Дарья провела отличную экскурсию. Её позитивный настрой с глубоким и знаниями вопроса вместе с очарованием вечернего Кремля Казани вот что мы получили в первый вечер прибывания в этом чудесном городе
  • И
    Инна
    4 июня 2024
    Старо-Татарская слобода - душа Казани
    Алена очень милая, интеллигентная девушка с мягким и, вместе с тем, громким и приятным голосом, что немаловажно для экскурсовода. Мы с
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    подругой так здорово прогулялись по Слободе с Аленой. История и современная жизнь Казани - очень емко и здорово преподнесена информация. Так приятно, когда после экскурсии Алена говорит: звоните, спрашивайте, если нужен какой-то совет. Вот если бы в каждом городе, был такой экскурсовод как Алена - такое ощущение, что провели время в компании с хорошо знакомым и близким человеком. И, если вы первый раз в Казани, рекомендую начать знакомство с городом именно со Слободы, а потом уже Кремль и центр. Алена, большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Душа Казани: национальная кухня и секреты города
  2. Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
  3. Казанский кремль в вечерних огнях
  4. За что стоит полюбить Казань
  5. Казанский кремль - сердце города
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "История и архитектура" можно забронировать 61 экскурсию от 550 до 28 670 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3499 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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