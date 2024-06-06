Л Лилия Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻

М Маргарита Казанский кремль в вечерних огнях Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!

М Маргарита Душа Казани: национальная кухня и секреты города Очень интересная экскурсия. Азалия постаралась нам рассказать истории о приготовлении и обычаях подачи еды в разные эпохи с секретиками…! Спасибо большое и удачи Вам!!!

В Владислав Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)

Т Татьяна Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота» Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.

Н Наталия Казанский кремль - сердце города Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!

Е Екатерина Казанский кремль - сердце города читать дальше от рассказа, засыпала вопросами по теме и не по теме))) Вероника отвечала на все, спокойно и с любовью. Одна из самых удачных наших экскурсий. Шикарная экскурсия. Веронике огромное спасибо. Были с детьми 12 и 7 лет, всем было очень интересно. Наша семилетка, отрывая Веронику

Т Татьяна Казань, где живут две великие культуры Великолепная, насыщенная экскурсия, хороший, продуманный маршрут. Алена интересно и доступно рассказала обо всех достопримечательностях и важных исторических событиях. Во время экскурсии Алена нашла время для потрясающего чаепития.

А Александр Казанский кремль в вечерних огнях Первое знакомство с Казанью. Наша экскурсовод Дарья провела отличную экскурсию. Её позитивный настрой с глубоким и знаниями вопроса вместе с очарованием вечернего Кремля Казани вот что мы получили в первый вечер прибывания в этом чудесном городе