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Из Минска в Казань: беларусские места столицы Татарстана

Марк Ш.
Марк Ш. – Гид из Казани
Я проведу вас по центру города и покажу здания, построенные выходцами из Беларуси, расскажу о судьбах знаменитых беларусских деятелей, которые трудились в Казани и обязательно проведу по памятным местам, связанными с Великой Отечественной войной.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Из Минска в Казань: беларусские места столицы Татарстана
Из Минска в Казань: беларусские места столицы Татарстана

Что вы увидите

  • Улицы центра Казани, где оставили след архитекторы из Беларуси
  • Памятные места, связанные с ВОВ
  • Дома, где жили и работали выходцы из Беларуси
Рейс Минск-Казань стал популярным маршрутом, поскольку Беларусь и Татарстан – партнеры в экономике. Однако наши связи гораздо глубже. Всё началось еще во времена Золотой Орды и Великого Княжества Литовского, а продолжилось в Российской Империи и Советском Союзе. Давние связи между нашими странами и народами оставили немало следов на карте старой Казани.
Во время нашей прогулки мы посмотрим на здания, которые построили выходцы из Беларуси. Например, строителями лютеранской кирхи и католического костела в Казани, были сын и внук архитектора самой старой тюрьмы в Минске.
В Казани состоялся счастливый поворот актерской судьбы Василия Ивановича Шверубовича, более известного под псевдонимом Качалов. Здесь же уроженец Гроднской губернии Емельян Валентинович Адамюк становится основоположником российской офтальмологии. И мы пройдем по местам, которые помнят этих выдающихся деятелей.
Мы вспомним, как в годы Великой Отечественной войны столица ⭐️ Татарской АССР приняла множество эвакуированных из Беларуси, а в начале 1942 года в Казанском Кремле собрались лучшие представители беларусской интеллигенции, включая классиков Янку Купалу и Якуба Коласа. Интересно будет посмотреть и на те места, где в 1920-х годах команда беларусских кинематографистов снимала первый татарский фильм 🎥 краткого перечня мест достаточно, чтобы понять как много общего у нас, и что Казань для гостей из Беларуси город 🏙️ совсем не чужой. А на экскурсии 🧭 поговорим подробнее.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь 1 мая
Место завершения
🏁 Площадь Свободы
Из Минска в Казань: беларусские места столицы Татарстана
Из Минска в Казань: беларусские места столицы Татарстана
Из Минска в Казань: беларусские места столицы Татарстана
Из Минска в Казань: беларусские места столицы Татарстана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Марк Ш.
Марк Ш.
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