Рейс Минск-Казань стал популярным маршрутом, поскольку Беларусь и Татарстан – партнеры в экономике. Однако наши связи гораздо глубже. Всё началось еще во времена Золотой Орды и Великого Княжества Литовского, а продолжилось в Российской Империи и Советском Союзе. Давние связи между нашими странами и народами оставили немало следов на карте старой Казани.

Во время нашей прогулки мы посмотрим на здания, которые построили выходцы из Беларуси. Например, строителями лютеранской кирхи и католического костела в Казани, были сын и внук архитектора самой старой тюрьмы в Минске.

В Казани состоялся счастливый поворот актерской судьбы Василия Ивановича Шверубовича, более известного под псевдонимом Качалов. Здесь же уроженец Гроднской губернии Емельян Валентинович Адамюк становится основоположником российской офтальмологии. И мы пройдем по местам, которые помнят этих выдающихся деятелей.

Мы вспомним, как в годы Великой Отечественной войны столица ⭐️ Татарской АССР приняла множество эвакуированных из Беларуси, а в начале 1942 года в Казанском Кремле собрались лучшие представители беларусской интеллигенции, включая классиков Янку Купалу и Якуба Коласа. Интересно будет посмотреть и на те места, где в 1920-х годах команда беларусских кинематографистов снимала первый татарский фильм 🎥 краткого перечня мест достаточно, чтобы понять как много общего у нас, и что Казань для гостей из Беларуси город 🏙️ совсем не чужой. А на экскурсии 🧭 поговорим подробнее.