1 день

Прибытие. Экскурсия "Белокаменная крепость", интерактивная программа "Якын дуслар"

С 08:00 до 12:00 Встреча туристов с табличкой «Третья Столица»:

на ж/д вокзале «Терминал 1» (Казань — Пассажирская) — красное здание, главный вход у скульптур белых барсов;

на ж/д вокзале «Терминал 2» (Восстание — Пассажирская), у главного входа на ж/д вокзал

в международном аэропорту «KAZAN» — за дополнительную плату.

Представитель туроператора на вокзале, выдаст уточненную программу с контактами гида и схему движения общественного транспорта до гостиницы.

В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи.

Индивидуальная встреча и трансфер в гостиницу за дополнительную плату — от 1500 рублей за легковой автомобиль на 3 человека.

С 12:01 до 14:00 Встреча туристов с поздним прибытием (поезда из Санкт-Петербурга и других городов) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу.

13:30 Обед в кафе или ресторане города. Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.