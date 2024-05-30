Туры на автобусе в Казани

Найдено 41 тур в категории «На автобусе» в Казани, цены от 6 737 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
22 июня в 10:00
3 авг в 10:00
15 900 за человека
Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Удиви меня, Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 070 за человека
Жемчужины Поволжья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Поволжья
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 27 090 за человека
Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 020 за человека
Жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150 за человека
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330 за человека
Добро пожаловать в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 490 за человека
Летний Татарстан на 100 процентов
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Татарстан на 100 процентов
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100 процентов» на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 27 980 за человека
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 630 за человека
В Казань день за днем. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур выходного дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 060 за человека
В Казань день за днем. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 190 за человека
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 320 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 970 за человека
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 42 710 за человека
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 18 940 за человека
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210 за человека
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 16 580 за человека
Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 11 330 за человека
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 18 220 за человека
Новогодние каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820 за человека
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
от 15 860 за человека
Волшебство Рождества в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
3 янв в 10:00
от 12 570 за человека
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 12 300 за человека
Новогодняя сказка в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130 за человека
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Начало: Татарстан, Казань
28 дек в 10:00
от 8 120 за человека
Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 7 170 за человека
Новогодние жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние жемчужины Татарстана
Начало: Татарстан, Казань
4 янв в 10:00
от 19 130 за человека
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 000 за человека
Столица Татарстана - Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Столица Татарстана - Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 779 за человека
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Сокращённая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Сокращённая программа
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 6 737 за человека
Золотая моя Казань
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Золотая моя Казань
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 179 за человека
Наследие волжских булгар
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Наследие волжских булгар
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 737 за человека
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 23 010 за человека
Татарстан на максимум
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Татарстан на максимум
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 474 за человека
Золотая моя Казань. Зима и осень
🚌 На автобусе
скидка
8%
Авторский тур
3 дня
Золотая моя Казань. Зима и осень
Начало: Республика Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 1300011 900 за человека
Январские каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Январские каникулы в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 15 570 за человека
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080 за человека
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480 за человека
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120 за человека
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110 за человека
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
Насладиться глинтвейном у костра под звёздами, увидеть подземное озеро и попариться в походной бане
Начало: Казань, 19:00. Можем забрать участников из Набереж...
17 июня в 19:00
15 490 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 41
  1. Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
  2. Удиви меня, Казань
  3. Жемчужины Поволжья
  4. Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
  5. Жемчужины Татарстана
Какие места ещё посмотреть в Казани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "На автобусе" можно забронировать 41 тур от 6 737 до 42 710 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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