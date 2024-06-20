1 день

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе “Важно знать”).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой на ж/д вокзале.

Продажа дополнительных экскурсий, которые вы можете приобрести по желанию.

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве — фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».