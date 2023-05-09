Что вас ожидает:

Приехав в Казань, обязательно посетите наш незабываемый ретро-круиз 80-90-х на теплоходе по просторам Волги. Прогулка длится 3 часа, в это время теплоход направляется в сторону острова-града Свияжск, а затем обратно. В пути вы насладитесь прекрасными видами и невероятным закатом.

На борту теплохода вас ожидает развлекательная шоу-программа, ведущие, конкурсы, призы, выступление восточной красавицы и зажигательная дискотека с лучшей музыкой 80-90-х сразу на двух палубах!

Бонус для гостей — напитки и еду можно брать с собой.

Важно знать: