Приглашаем в увлекательную прогулку по Волге на теплоходе.
Для вас — веселая шоу-программа, зажигательные конкурсы, призы, и, самое главное, всеми любимые хиты 80-90-х годов. Отличное настроение и самые лучшие воспоминания гарантированы!
Для вас — веселая шоу-программа, зажигательные конкурсы, призы, и, самое главное, всеми любимые хиты 80-90-х годов. Отличное настроение и самые лучшие воспоминания гарантированы!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Приехав в Казань, обязательно посетите наш незабываемый ретро-круиз 80-90-х на теплоходе по просторам Волги. Прогулка длится 3 часа, в это время теплоход направляется в сторону острова-града Свияжск, а затем обратно. В пути вы насладитесь прекрасными видами и невероятным закатом.
На борту теплохода вас ожидает развлекательная шоу-программа, ведущие, конкурсы, призы, выступление восточной красавицы и зажигательная дискотека с лучшей музыкой 80-90-х сразу на двух палубах!
Бонус для гостей — напитки и еду можно брать с собой.
Важно знать:
- Мероприятие предусмотрено для лиц старше 18 лет.
- Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с нами для уточнения причала и время сбора гостей по указанному в билете номеру.
Каждую пятницу и субботу с 19.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Развлекательная шоу-программа
- Дискотека
- Столик для вашего отдыха
- Что не входит
- Еда
- Напитки
- Трансфер до речного порта
- Место начала и завершения?
- г. Казань, ул. Девятаева, 1, речной порт Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждую пятницу и субботу с 19.30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Спасибо за бронирование. Мы уже ждём встречи с вами. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения причала и время сбора гостей по телефону — 89053773353.
- Напоминаем: мероприятие предусмотрено для лиц старше 18 лет
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании