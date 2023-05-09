Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани

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Приглашаем в увлекательную прогулку по Волге на теплоходе.

Для вас — веселая шоу-программа, зажигательные конкурсы, призы, и, самое главное, всеми любимые хиты 80-90-х годов. Отличное настроение и самые лучшие воспоминания гарантированы!
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Ретро-круиз 80-90-х на теплоходе в Казани
Ближайшие даты:
9
мая
26
мая
27
мая
2
июн
3
июн
9
июн
10
июн
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Приехав в Казань, обязательно посетите наш незабываемый ретро-круиз 80-90-х на теплоходе по просторам Волги. Прогулка длится 3 часа, в это время теплоход направляется в сторону острова-града Свияжск, а затем обратно. В пути вы насладитесь прекрасными видами и невероятным закатом.
На борту теплохода вас ожидает развлекательная шоу-программа, ведущие, конкурсы, призы, выступление восточной красавицы и зажигательная дискотека с лучшей музыкой 80-90-х сразу на двух палубах!
Бонус для гостей — напитки и еду можно брать с собой.

Важно знать:

  • Мероприятие предусмотрено для лиц старше 18 лет.
  • Пожалуйста, после бронирования свяжитесь с нами для уточнения причала и время сбора гостей по указанному в билете номеру.

Каждую пятницу и субботу с 19.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Развлекательная шоу-программа
  • Дискотека
  • Столик для вашего отдыха
Что не входит
  • Еда
  • Напитки
  • Трансфер до речного порта
Место начала и завершения?
г. Казань, ул. Девятаева, 1, речной порт Казань
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую пятницу и субботу с 19.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование. Мы уже ждём встречи с вами. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения причала и время сбора гостей по телефону — 89053773353.
  • Напоминаем: мероприятие предусмотрено для лиц старше 18 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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