85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Я познакомлю вас с удивительной многовековой историей единства народов и национальностей Татарстана, начиная с Х века. Вы увидите древние артефакты периода Казанского Ханства. Услышите историю обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери и побываете в храме, где произошла первая праздничная литургия в честь этого события, а также откроете восточный колорит и убранство главной соборной мечети города. Я расскажу, почему полумесяцы на мечетях всего мира повернуты в одну и ту же сторону; откуда мусульмане всего мира знают, кто такая была Дева Мария; почему в мечети Кул Шариф в молельном зале написано имя Иисуса Христа; кем была Сююмбике; чем так знаменита Казанская икона Божьей Матери и многое другое.

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