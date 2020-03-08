85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История единства народов и религий Татарстана на экскурсии по памятнику всемирного наследия ЮНЕСКО

Александр
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Александр – ваш гид
Вы посетите основные объекты Казанского Кремля, построенные в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, и проследите историю древнейшей части города.

Я расскажу и покажу, как рос и менялся наш Казанский Кремль во времени, как здесь начинали жить бок о бок две мировые культуры — русская и татарская, две мировые религии — христианство и ислам.
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 5 человек
Встреча — у Спасской башни Кремля
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У этой экскурсии85 отзывов
4.91
Казанский Кремль сквозь века
Казанский Кремль сквозь века

Что вас ожидает

Я познакомлю вас с удивительной многовековой историей единства народов и национальностей Татарстана, начиная с Х века. Вы увидите древние артефакты периода Казанского Ханства. Услышите историю обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери и побываете в храме, где произошла первая праздничная литургия в честь этого события, а также откроете восточный колорит и убранство главной соборной мечети города. Я расскажу, почему полумесяцы на мечетях всего мира повернуты в одну и ту же сторону; откуда мусульмане всего мира знают, кто такая была Дева Мария; почему в мечети Кул Шариф в молельном зале написано имя Иисуса Христа; кем была Сююмбике; чем так знаменита Казанская икона Божьей Матери и многое другое.

Мы посетим:

  • Мавзолей казанских ханов
  • Благовещенский собор 16 века, построенный по указу Ивана Грозного
  • Символ города — башня Сююмбике
  • Мечеть Кул Шариф

Организационные детали

  • Билеты в музей-заповедник Казанский Кремль оплачиваются отдельно в кассах при входе на территорию: 90 рублей с человека — полный, 60 рублей — льготный
  • Учитывая наполненность темы экскурсии, прогулка рекомендуется детям-подросткам старше 16 лет
  • При заказе экскурсии стоит учитывать, что мечеть закрыта для туристов в пятницу в интервале с 11.30 до 13.15
  • Экскурсия проводится только на русском языке
Казанский Кремль сквозь века
Казанский Кремль сквозь века
Казанский Кремль сквозь века
Казанский Кремль сквозь века
Казанский Кремль сквозь века

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — у Спасской башни Кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Писатель. Лицензированный экскурсовод по памятникам ЮНЕСКО Казанский Кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и на Голубые озёра. Я готов помочь вам лучше узнать наш город.
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85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Александр умеет заинтересовать, отличный рассказчик. Отвечает на все вопросы по теме и даже больше. Рекомендую его как экскурсовода, пока он лучший в нашем рейтинге среди экскурсоводов Казани)
8 февраля 2020
Прекрасна прошла экскурсия, Александр интересно и увлекательно провёл нас по историческим местам. Добродушный и увлечённый своей профессией молодой человек, рекомендуем!
29 января 2020
Для нашей компании Александр был самым лучшим гидом в Казани. Очень интересный рассказчик и собеседник.Сумел заинтересовать не только взрослых, но и подростков, которые слушали его "открыв рот". Экскурсия прошла на одном дыхании. Жалко, что остальные дни у Александра были заняты, с огромным удовольствием воспользовались бы его услугами гида и в других экскурсиях. Всем очень рекомендуем!
20 января 2020
Александр провел для меня и моих подруг экскурсию по Кремлю. Всем нам очень понравилось!
Интересное и увлекательное наполнение прогулки, не перегруженное датами.
Александр общителен и доброжелателен.
Смело рекомендую всем, кто хочет не только посмотреть на памятники, но и получить информацию об истории!
10 ноября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Нашим гидом был Александр, очень хороший рассказчик. Чувствуется любовь к своему городу Казани и хорошее знание материала.
3 ноября 2019
Отличная экскурсия. Экскурсовод Александр очень пунктуален, не перегружает информацией, интерактивное общение с участниками экскурсии. Александр очень приятен в общении, компанейский и с чувством юмора.
12 октября 2019
Очень интересная экскурсия. Александр произвел очень хорошее впечатление - дружелюбный, знающий историю, внимательно слушающий, тактичный и веселый. С удовольствием провели время в Кремле, полтора часа пролетели незаметно. В следующий приезд непременно обратимся именно к нему.
23 сентября 2019
Александр очень приятный человек и отличный рассказчик. Чувствуется любовь к своему делу и прекрасное владение историческим материалом. Мы остались очень довольны нашей прогулкой по Кремлю! Еще раз большое спасибо!
15 сентября 2019
Прекрасная познавательная экскурсия, Александр отличный гид, пунктуален, превосходный рассказчик, большой профессионал своего дела, с ним вы не потратите зря своё время!
3 сентября 2019
Очень интересно было побродить по Кремлю с Александром. Он интересно рассказывает, но не перегружает информацией
Ещё 75 отзывов

Александр проводит ещё 5 экскурсий

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