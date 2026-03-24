85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы посетите основные объекты Казанского кремля, построенные в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана.
Я расскажу и покажу, как рос и менялся наш кремль, как здесь начинали жить бок о бок две мировые культуры — русская и татарская, две мировые религии — христианство и ислам.
Я расскажу и покажу, как рос и менялся наш кремль, как здесь начинали жить бок о бок две мировые культуры — русская и татарская, две мировые религии — христианство и ислам.
Описание экскурсии
Я познакомлю вас с удивительной многовековой историей единства народов Татарстана. Вы увидите древние артефакты периода Казанского Ханства, услышите историю обретения чудотворной Казанской иконы Божьей Матери и побываете в храме, где произошла первая праздничная литургия в честь этого события. А также откроете восточный колорит и убранство главной соборной мечети города.
Итак, вы посетите:
- Благовещенский собор 16 века, построенный по указу Ивана Грозного
- символ города — башню Сююмбике
- мечеть Кул-Шариф
Вы узнаете:
- почему полумесяцы на мечетях всего мира повернуты в одну и ту же сторону
- откуда мусульмане всего мира знают, кто такая Дева Мария
- почему в мечети Кул-Шариф в молельном зале написано имя Иисуса Христа
- кем была Сююмбике
- чем так знаменита Казанская икона Божьей Матери
- и многое другое
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям-подросткам старше 16 лет
- Билеты в Казанский кремль оплачиваются отдельно в кассах при входе: полный — 190 ₽ за чел., льготный — 180 ₽ за чел.
- Смотровой балкон мечети Кул Шариф закрыт для путешественников каждый день с 11:45 до 12:25. Мечеть закрыта полностью в пятницу с 11:30 до 13:15
- На территории кремля запрещено находиться в состоянии опьянения. При несоблюдении данного условия гид и администрация кремля в праве отказать в проведении экскурсии
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Спасской башни кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6854 туристов
Мне не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружескую прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей Республики Татарстан.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 237 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия по Казанскому Кремлю. Гид Александр сумел подать исторический материал так, что он оказался понятен и интересен — без сухих фактов, с долей юмора и живыми деталями. Атмосфера была комфортной, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую этого гида и экскурсию!
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И
Александр, огромное спасибо за очень интересную и содержательную экскурсию! очень понравилось и взрослым и детям!
Вам был полезен этот отзыв?
Провели в стенах Кремля увлекательное путешествие-экскурсию. Александр рассказал много интересного и познавательного. Безумно довольны экскурсией, спасибо за погружение в историю и жизнь Казани! Рекомендуем к посещению!!!
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Т
Очень интересная экскурсия, гид Александр - профессионал своего дела, рассказывал настолько интересно, без "академичности", время экскурсии пролетело незаметно, хотелось ещё гулять, смотреть на красоты Кремля слушать, слушать… Спасибо огромное.
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Т
Нам очень повезло, что в майские праздники у Александра осталось свободное окошко. Экскурсия по Кремлю прошла в очень душевной атмосфере. Александр поделился информацией в доступной форме, с хорошей долей юмора, с большим уважением к Истории. Отдельно хочу отметить правильную речь Александра, мы получили удовольствие от экскурсии.
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Е
очень понравилась экскурсия- информативно, весело)
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