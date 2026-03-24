85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Майя Очень понравилась экскурсия по Казанскому Кремлю. Гид Александр сумел подать исторический материал так, что он оказался понятен и интересен — без сухих фактов, с долей юмора и живыми деталями. Атмосфера была комфортной, время пролетело незаметно. Однозначно рекомендую этого гида и экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Александр, огромное спасибо за очень интересную и содержательную экскурсию! очень понравилось и взрослым и детям! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Оксана Провели в стенах Кремля увлекательное путешествие-экскурсию. Александр рассказал много интересного и познавательного. Безумно довольны экскурсией, спасибо за погружение в историю и жизнь Казани! Рекомендуем к посещению!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Очень интересная экскурсия, гид Александр - профессионал своего дела, рассказывал настолько интересно, без "академичности", время экскурсии пролетело незаметно, хотелось ещё гулять, смотреть на красоты Кремля слушать, слушать… Спасибо огромное. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Нам очень повезло, что в майские праздники у Александра осталось свободное окошко. Экскурсия по Кремлю прошла в очень душевной атмосфере. Александр поделился информацией в доступной форме, с хорошей долей юмора, с большим уважением к Истории. Отдельно хочу отметить правильную речь Александра, мы получили удовольствие от экскурсии. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет