Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа

Услышать о возрождении обители, осмотреть коллекцию музея и вникнуть в детали иконописи

Ольга
Ольга – Гид из Казани
Вас ждет прогулка 👣 по территории монастыря, где был обретен Казанский образ Божией Матери, почитаемый по всей России.

В музее вы приглядитесь к древним спискам икон, увидите инструменты мастеров и макет-реконструкцию обители в 19 веке.

Мы поговорим о том, как развивался монастырь, куда пропала чудотворная икона и в чем особенности казанской иконописной школы.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа

Что вас ожидает

Богородицкий монастырь
Именно здесь людям явилась чудотворная икона Казанской иконы Божией Матери — я подробно расскажу, как это происходило и как позже икона была утрачена. Вы услышите о непростой судьбе обители и том периоде, когда монастырь был разрушен, увидите, как идет восстановление и какие строения сохранились здесь с 17 века. А в действующем храме Воздвижения Креста Господня сможете приложиться к Ватиканскому списку Казанской иконы Божией Матери.

Казанская иконопись
Затем экскурсия ⛳ продолжится в стенах Музея Казанской Иконы. Макет в одном из залов поможет представить, каким монастырь был в период своего расцвета. Поговорим и об иконописной мастерской при монастыре: вы раскроете особенности техники и технологии написания икон, узнаете, благодаря кому развивалось это дело при Богородицком монастыре. Кроме того, я расскажу о главных почитаемых иконах в Казанском крае и объясню, с какими событиями связана их история 📖.

Организационные детали

  • Около 30 минут экскурсии 🧭 пройдут на улице, на территории Богородицкого монастыря. При плохой погоде часть экскурсии на улице можно сократить или всю экскурсию провести в музее, где есть подробный макет монастыря.
  • Билеты в музей 🖼 входят в стоимость, никаких обязательных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 у Музея Казанской Иконы
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Я уже много лет работаю экскурсоводом. Казань — место обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Поэтому именно историю православия Казанского края я считаю наиболее интересной и привлекательной для гостей нашего города. Свои экскурсии я стараюсь проводить так, чтобы было интересно всем: «и старым и малым». Имею дополнительную квалификацию детского экскурсовода. Хотите узнать больше об истории православия в Казани? Об иконах и иконописи? Тогда жду вас на своих экскурсиях!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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