Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Богородицкому монастырю и Музею Казанской Иконы в Казани.
Это не просто путешествие по историческим местам, но и возможность прикоснуться к духовным сокровищам России.
Вас ожидает знакомство читать дальшеуменьшить
с историей чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, обретенного на территории монастыря. Вы узнаете о том, как развивался монастырь, его восстановлении и о судьбе утраченной иконы.
В Музее Казанской Иконы вы приглядитесь к древним спискам икон, увидите инструменты мастеров и макет-реконструкцию обители в 19 веке.
Экскурсия предоставит уникальную возможность раскрыть особенности казанской иконописной школы и узнать о главных почитаемых иконах в Казанском крае.
Около 30 минут экскурсии пройдут на улице, на территории монастыря, с возможностью адаптации программы в зависимости от погоды. Билеты в музей включены в стоимость, дополнительных расходов не предвидится. Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в атмосферу духовности и истории
Лучшие месяцы для посещения Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по территории монастыря и полностью погрузиться в атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Богородицкий монастырь
Музей Казанской Иконы
Собор Казанской иконы Божией Матери
Описание экскурсии
Богородицкий монастырь
Именно здесь людям явилась чудотворная икона Казанской иконы Божией Матери — я подробно расскажу, как это происходило и как позже икона была утрачена. Вы услышите о непростой судьбе обители и том периоде, когда монастырь был разрушен, увидите, как идет восстановление и какие строения сохранились здесь с 17 века. А в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери сможете приложится к Ватиканскому списку Казанской иконы — новой святыне монастыря.
Казанская иконопись
Затем экскурсия продолжится в стенах Музея Казанской Иконы. Макет в одном из залов поможет представить, каким монастырь был в период своего расцвета. Поговорим и об иконописной мастерской при монастыре: вы раскроете особенности техники и технологии написания икон, узнаете, благодаря кому развивалось это дело при Богородицком монастыре. Кроме того, я расскажу о главных почитаемых иконах в Казанском крае и объясню, с какими событиями связана их история.
Организационные детали
Около 30 минут экскурсии пройдут на улице, на территории Богородицкого монастыря. При плохой погоде часть экскурсии на улице можно сократить или всю экскурсию провести в музее, где есть подробный макет монастыря.
Билеты в музей входят в стоимость, никаких обязательных расходов не предвидится
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Казанской Иконы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 996 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас имеет историческое или культурологическое читать дальшеуменьшить
образование, знает и понимает историю Казани и Казанского края. Поскольку мы все профессионалы, то сможем ответить практически на любые дополнительные вопросы. Если вы хотите окунуться в историю, узнать, как развивалась Казань, познакомиться с выдающимися людьми и важными событиями нашего края, то мы будем рады стать вашими проводниками.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
Интересная познавательная экскурсия. Проводила Евгения - интересный рассказ, увлекла историей. Знает много интересных «мелочей», что позволяет лучше почувствовать «картину» в целом.
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М
Марина
Т. к. мы были на экскурсии втроем, то имели возможность сразу же задавать уточняющие вопросы, а наша экскурсовод очень гибко реагировала, когда нас что-то особенно интересовало. Тема экскурсии интересная, но и непростая, такой индивидуальный формат позволяет лучше её понять.
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Ксения
У меня был молодой человек по имени Павел. Материал знает очень хорошо. На некоторые каверзные вопросы находил ответы. Четко поставленная речь. Некоторые интересные вещи рассказал. Я не пожалела, что выбрала эту экскурсию
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М
Мелехова
Прекрасную экскурсию по музею Казанской иконы Божией Матери и собору Казанской иконы Божией матери провела для нас Ольга Сергеевна! Огромное ей спасибо за интересный и подробный рассказ. Мы узнали много читать дальшеуменьшить
нового об истории Казани, обретении иконы, истории монастыря, увидели иконы святых и Божьей матери, узнали их отличия друг то друга. Моей дочери 11 лет и даже ей рассказ Ольги Сергеевны был не скучен. Музей находится в восстановленном здании как и сам собор, который был разрушен в 30-е годы. Поэтому состояние и самого музея и собора -прекрасные! Красота и величие, благоговение перед ватиканским списком иконы и самим местом её обретения. Очень рекомендую всем, кому интересна история посетить эту экскурсию и эти места.
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Елена
Интересная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Евгенией, советуем посетить
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Надежда
Экскурсия по музею,как и сам музей нам ооочень понравилась. Ольга рассказывала с большим желанием донести всю информацию и как можно интереснее и полнее погрузить в историю обретения иконы Казанской божьей читать дальшеуменьшить
матери. Мы узнали оочень много того,о чем и понятия не имели. После музей мы отправились в Храм, там Ольга продолжила рассказ т плавно закончив удалилась,а мы остались и провели в Храме столько времени сколько захотели. Спасибо большое нам все очень понравилось
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