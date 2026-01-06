Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по территории монастыря и полностью погрузиться в атмосферу.

Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Богородицкому монастырю и Музею Казанской Иконы в Казани.Это не просто путешествие по историческим местам, но и возможность прикоснуться к духовным сокровищам России.Вас ожидает знакомство

с историей чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, обретенного на территории монастыря. Вы узнаете о том, как развивался монастырь, его восстановлении и о судьбе утраченной иконы. В Музее Казанской Иконы вы приглядитесь к древним спискам икон, увидите инструменты мастеров и макет-реконструкцию обители в 19 веке. Экскурсия предоставит уникальную возможность раскрыть особенности казанской иконописной школы и узнать о главных почитаемых иконах в Казанском крае. Около 30 минут экскурсии пройдут на улице, на территории монастыря, с возможностью адаптации программы в зависимости от погоды. Билеты в музей включены в стоимость, дополнительных расходов не предвидится. Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в атмосферу духовности и истории

Описание экскурсии

Богородицкий монастырь

Именно здесь людям явилась чудотворная икона Казанской иконы Божией Матери — я подробно расскажу, как это происходило и как позже икона была утрачена. Вы услышите о непростой судьбе обители и том периоде, когда монастырь был разрушен, увидите, как идет восстановление и какие строения сохранились здесь с 17 века. А в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери сможете приложится к Ватиканскому списку Казанской иконы — новой святыне монастыря.

Казанская иконопись

Затем экскурсия продолжится в стенах Музея Казанской Иконы. Макет в одном из залов поможет представить, каким монастырь был в период своего расцвета. Поговорим и об иконописной мастерской при монастыре: вы раскроете особенности техники и технологии написания икон, узнаете, благодаря кому развивалось это дело при Богородицком монастыре. Кроме того, я расскажу о главных почитаемых иконах в Казанском крае и объясню, с какими событиями связана их история.

Организационные детали