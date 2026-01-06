Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа

Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Приглашаем вас на уникальную экскурсию по Богородицкому монастырю и Музею Казанской Иконы в Казани.

Это не просто путешествие по историческим местам, но и возможность прикоснуться к духовным сокровищам России.

Вас ожидает знакомство
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с историей чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери, обретенного на территории монастыря. Вы узнаете о том, как развивался монастырь, его восстановлении и о судьбе утраченной иконы.

В Музее Казанской Иконы вы приглядитесь к древним спискам икон, увидите инструменты мастеров и макет-реконструкцию обители в 19 веке.

Экскурсия предоставит уникальную возможность раскрыть особенности казанской иконописной школы и узнать о главных почитаемых иконах в Казанском крае.

Около 30 минут экскурсии пройдут на улице, на территории монастыря, с возможностью адаптации программы в зависимости от погоды. Билеты в музей включены в стоимость, дополнительных расходов не предвидится. Подарите себе незабываемые впечатления, погрузившись в атмосферу духовности и истории

5
52 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Историческая значимость
  • 🖼️ Уникальные иконы
  • 🏛️ Восстановленные строения
  • 🛠️ Интересные мастерские
  • 🕊️ Духовное обогащение

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по территории монастыря и полностью погрузиться в атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа

Что можно увидеть

  • Богородицкий монастырь
  • Музей Казанской Иконы
  • Собор Казанской иконы Божией Матери

Описание экскурсии

Богородицкий монастырь

Именно здесь людям явилась чудотворная икона Казанской иконы Божией Матери — я подробно расскажу, как это происходило и как позже икона была утрачена. Вы услышите о непростой судьбе обители и том периоде, когда монастырь был разрушен, увидите, как идет восстановление и какие строения сохранились здесь с 17 века. А в воссозданном соборе Казанской иконы Божией Матери сможете приложится к Ватиканскому списку Казанской иконы — новой святыне монастыря.

Казанская иконопись

Затем экскурсия продолжится в стенах Музея Казанской Иконы. Макет в одном из залов поможет представить, каким монастырь был в период своего расцвета. Поговорим и об иконописной мастерской при монастыре: вы раскроете особенности техники и технологии написания икон, узнаете, благодаря кому развивалось это дело при Богородицком монастыре. Кроме того, я расскажу о главных почитаемых иконах в Казанском крае и объясню, с какими событиями связана их история.

Организационные детали

  • Около 30 минут экскурсии пройдут на улице, на территории Богородицкого монастыря. При плохой погоде часть экскурсии на улице можно сократить или всю экскурсию провести в музее, где есть подробный макет монастыря.
  • Билеты в музей входят в стоимость, никаких обязательных расходов не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Музее Казанской Иконы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 996 туристов
Мы — команда профессиональных гидов, и у каждого уже есть большой опыт проведения экскурсий и других мероприятий для гостей и жителей нашего города. Каждый из нас имеет историческое или культурологическое
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образование, знает и понимает историю Казани и Казанского края. Поскольку мы все профессионалы, то сможем ответить практически на любые дополнительные вопросы. Если вы хотите окунуться в историю, узнать, как развивалась Казань, познакомиться с выдающимися людьми и важными событиями нашего края, то мы будем рады стать вашими проводниками.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
2
3
2
1
В
Интересная познавательная экскурсия. Проводила Евгения - интересный рассказ, увлекла историей. Знает много интересных «мелочей», что позволяет лучше почувствовать «картину» в целом.
Интересная познавательная экскурсия. Проводила Евгения - интересный рассказ, увлекла историей. Знает много интересных «мелочей», что позволяет
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М
Т. к. мы были на экскурсии втроем, то имели возможность сразу же задавать уточняющие вопросы, а наша экскурсовод очень гибко реагировала, когда нас что-то особенно интересовало. Тема экскурсии интересная, но и непростая, такой индивидуальный формат позволяет лучше её понять.
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Ксения
У меня был молодой человек по имени Павел.
Материал знает очень хорошо. На некоторые каверзные вопросы находил ответы. Четко поставленная речь.
Некоторые интересные вещи рассказал.
Я не пожалела, что выбрала эту экскурсию
У меня был молодой человек по имени Павел.
У меня был молодой человек по имени Павел.
У меня был молодой человек по имени Павел.
У меня был молодой человек по имени Павел.
У меня был молодой человек по имени Павел.
У меня был молодой человек по имени Павел.
У меня был молодой человек по имени Павел.
У меня был молодой человек по имени Павел.
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М
Прекрасную экскурсию по музею Казанской иконы Божией Матери и собору Казанской иконы Божией матери провела для нас Ольга Сергеевна! Огромное ей спасибо за интересный и подробный рассказ. Мы узнали много
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нового об истории Казани, обретении иконы, истории монастыря, увидели иконы святых и Божьей матери, узнали их отличия друг то друга. Моей дочери 11 лет и даже ей рассказ Ольги Сергеевны был не скучен. Музей находится в восстановленном здании как и сам собор, который был разрушен в 30-е годы. Поэтому состояние и самого музея и собора -прекрасные! Красота и величие, благоговение перед ватиканским списком иконы и самим местом её обретения. Очень рекомендую всем, кому интересна история посетить эту экскурсию и эти места.

Прекрасную экскурсию по музею Казанской иконы Божией Матери и собору Казанской иконы Божией матери провела для
Прекрасную экскурсию по музею Казанской иконы Божией Матери и собору Казанской иконы Божией матери провела для
Прекрасную экскурсию по музею Казанской иконы Божией Матери и собору Казанской иконы Божией матери провела для
Прекрасную экскурсию по музею Казанской иконы Божией Матери и собору Казанской иконы Божией матери провела для
Прекрасную экскурсию по музею Казанской иконы Божией Матери и собору Казанской иконы Божией матери провела для
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Е
Интересная экскурсия с прекрасным экскурсоводом Евгенией, советуем посетить
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Надежда
Экскурсия по музею,как и сам музей нам ооочень понравилась. Ольга рассказывала с большим желанием донести всю информацию и как можно интереснее и полнее погрузить в историю обретения иконы Казанской божьей
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матери. Мы узнали оочень много того,о чем и понятия не имели. После музей мы отправились в Храм, там Ольга продолжила рассказ т плавно закончив удалилась,а мы остались и провели в Храме столько времени сколько захотели. Спасибо большое нам все очень понравилось

Экскурсия по музею,как и сам музей нам ооочень понравилась. Ольга рассказывала с большим желанием донести всю
Экскурсия по музею,как и сам музей нам ооочень понравилась. Ольга рассказывала с большим желанием донести всю
Экскурсия по музею,как и сам музей нам ооочень понравилась. Ольга рассказывала с большим желанием донести всю
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