Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Богородицкий монастырь Именно здесь людям явилась чудотворная икона Казанской иконы Божией Матери — я подробно расскажу, как это происходило и как позже икона была утрачена. Вы услышите о непростой судьбе обители и том периоде, когда монастырь был разрушен, увидите, как идет восстановление и какие строения сохранились здесь с 17 века. А в действующем храме Воздвижения Креста Господня сможете приложиться к Ватиканскому списку Казанской иконы Божией Матери.
Казанская иконопись Затем экскурсия ⛳ продолжится в стенах Музея Казанской Иконы. Макет в одном из залов поможет представить, каким монастырь был в период своего расцвета. Поговорим и об иконописной мастерской при монастыре: вы раскроете особенности техники и технологии написания икон, узнаете, благодаря кому развивалось это дело при Богородицком монастыре. Кроме того, я расскажу о главных почитаемых иконах в Казанском крае и объясню, с какими событиями связана их история 📖.
Организационные детали
Около 30 минут экскурсии 🧭 пройдут на улице, на территории Богородицкого монастыря. При плохой погоде часть экскурсии на улице можно сократить или всю экскурсию провести в музее, где есть подробный макет монастыря.
Билеты в музей 🖼 входят в стоимость, никаких обязательных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 у Музея Казанской Иконы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я уже много лет работаю экскурсоводом. Казань — место обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Поэтому именно историю православия Казанского края я считаю наиболее интересной и привлекательной для гостей нашего города. Свои экскурсии я стараюсь проводить так, чтобы было интересно всем: «и старым и малым». Имею дополнительную квалификацию детского экскурсовода. Хотите узнать больше об истории православия в Казани? Об иконах и иконописи? Тогда жду вас на своих экскурсиях!