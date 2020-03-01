Исторические экскурсии в Казани

«Визитные карточки» Кремля Вы посетите древний Благовещенский собор и узнаете историю Казанской иконы Божьей Матери. Рассмотрите Падающую башню, названную именем царицы Сююмбике, и оцените величие мечети Кул-Шариф. А также подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой современного города, раскинувшегося на берегах реки Казанки.
Местные секреты и полезные советы Я раскрою, почему плитка на самой древней улице города разных цветов, с какой стороны раньше был вход в Кремль и что такое настоящее казанское гостеприимство. А еще вы узнаете, какой важный завод располагался на территории Кремля и заглянете к местным зодчим. В завершение я покажу, где можно выпить чашечку кофе с татарскими сладостями и национальной выпечкой.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лиля, я профессиональный гид. Живу в Казани более 20 лет и не устаю восхищаться этим городом. С радостью покажу вам главные достопримечательности татарской столицы, раскрою их богатую историю и помогу влюбиться в Казань!
Познакомиться с символом города в компании профессионального гида
За 2 часа я проведу вас по всем главным местам за стенами Кремля. Вы снаружи и внутри рассмотрите мечеть Кул-Шариф, полюбуетесь городом с ее смотровой, заглянете в Благовещенский собор, поймете, почему падает башня Сююмбике. Я понятно и интересно расскажу о белокаменной крепости, в которой отражена тысячелетняя история моей родной Казани.
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья. В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья. А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
Прогуляться по центральным улочкам и познакомиться с историей, колоритом и особым характером города
Вы прогуляетесь по двум древнейшим улицам Казани и погрузитесь в атмосферу прошлых столетий. Петропавловский собор удивит вас роскошным убранством, а церковь Богоявления — необычной архитектурой. Вы узнаете историю города и услышите увлекательные рассказы о выдающихся жителях и гостях города.
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада. Я объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история России и почему ее можно по праву считать «третьей столицей России». Вашим гидом станет не просто коренной казанец и профессиональный историк, но главное — человек, который любит свой город и гордится им.
Рассмотреть город в лучах яркой подсветки и увидеть его с новой стороны
Ночные огни невероятно подчёркивают необычные, яркие контрасты Казани. И дело здесь не только в подсветке — в тёмное время суток очертания города преображаются. Белые стены Кремля, минареты и купола мечетей, водная гладь озера Кабан врезаются в память прекрасной картинкой, на фоне которой так здорово узнавать о городе новое, слушать его многочисленные легенды и знакомиться с татарской культурой, чтобы на следующий день при свете солнца посмотреть на Казань иначе.
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
На экскурсии по Старо-татарской слободе вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере и изменениях с течением веков. Цветные деревянные домики и образцовые доходные дома, самые старые и самые гармоничные мечети, меблированные квартиры, торговые лобазы и широкие проспекты расскажут о повседневной жизни казанских татар в контексте всей исламской цивилизации.