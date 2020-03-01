Исторические экскурсии в Казани

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Кремля

Вы посетите древний Благовещенский собор и узнаете историю Казанской иконы Божьей Матери. Рассмотрите Падающую башню, названную именем царицы Сююмбике, и оцените величие мечети Кул-Шариф. А также подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой современного города, раскинувшегося на берегах реки Казанки.

Местные секреты и полезные советы

Я раскрою, почему плитка на самой древней улице города разных цветов, с какой стороны раньше был вход в Кремль и что такое настоящее казанское гостеприимство. А еще вы узнаете, какой важный завод располагался на территории Кремля и заглянете к местным зодчим. В завершение я покажу, где можно выпить чашечку кофе с татарскими сладостями и национальной выпечкой.