Исторические экскурсии в Казани

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Секреты Казанского Кремля

Исследовать знаковые места крепости и погрузиться в её богатую историю

Лиля
Задать вопрос
Лиля – ваш гид
Гуляя по территории древнего Казанского Кремля, вы оцените, как органично здесь сочетаются мечети и храмы, русские и татарские культурные традиции.

Я расскажу, когда, как и при каких обстоятельствах был построен Кремль, какие события здесь происходили и чем он живет сегодня.
300 ₽
270 за человека
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в Казанском Кремле
Забронировать экскурсию
Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Кремля
Вы посетите древний Благовещенский собор и узнаете историю Казанской иконы Божьей Матери. Рассмотрите Падающую башню, названную именем царицы Сююмбике, и оцените величие мечети Кул-Шариф. А также подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь панорамой современного города, раскинувшегося на берегах реки Казанки.

Местные секреты и полезные советы
Я раскрою, почему плитка на самой древней улице города разных цветов, с какой стороны раньше был вход в Кремль и что такое настоящее казанское гостеприимство. А еще вы узнаете, какой важный завод располагался на территории Кремля и заглянете к местным зодчим. В завершение я покажу, где можно выпить чашечку кофе с татарскими сладостями и национальной выпечкой.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля
Секреты Казанского Кремля

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Казанском Кремле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Лиля
Лиля
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Лиля, я профессиональный гид. Живу в Казани более 20 лет и не устаю восхищаться этим городом. С радостью покажу вам главные достопримечательности татарской столицы, раскрою их богатую историю и помогу влюбиться в Казань!
Напишите мне

Исторические экскурсии в Казани

Казанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперек
2600 за экскурсию
2 часа
20 отзывов
Познакомиться с символом города в компании профессионального гида
За 2 часа я проведу вас по всем главным местам за стенами Кремля. Вы снаружи и внутри рассмотрите мечеть Кул-Шариф, полюбуетесь городом с ее смотровой, заглянете в Благовещенский собор, поймете, почему падает башня Сююмбике. Я понятно и интересно расскажу о белокаменной крепости, в которой отражена тысячелетняя история моей родной Казани.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
1100 за человека
8 часов
65 отзывов
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья. В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья. А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
Царица Казань: первое свиданиеЦарица Казань: первое свиданиеЦарица Казань: первое свидание
260 за человека
1.5 часа
Прогуляться по центральным улочкам и познакомиться с историей, колоритом и особым характером города
Вы прогуляетесь по двум древнейшим улицам Казани и погрузитесь в атмосферу прошлых столетий. Петропавловский собор удивит вас роскошным убранством, а церковь Богоявления — необычной архитектурой. Вы узнаете историю города и услышите увлекательные рассказы о выдающихся жителях и гостях города.
За что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить Казань
3990 за экскурсию
2 часа
311 отзывов
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада. Я объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история России и почему ее можно по праву считать «третьей столицей России». Вашим гидом станет не просто коренной казанец и профессиональный историк, но главное — человек, который любит свой город и гордится им.
Красавица Казань в вечерних огняхКрасавица Казань в вечерних огняхКрасавица Казань в вечерних огнях
скидка20%
От
3000 ₽
2400 за экскурсию
2 часа
46 отзывов
Рассмотреть город в лучах яркой подсветки и увидеть его с новой стороны
Ночные огни невероятно подчёркивают необычные, яркие контрасты Казани. И дело здесь не только в подсветке — в тёмное время суток очертания города преображаются. Белые стены Кремля, минареты и купола мечетей, водная гладь озера Кабан врезаются в память прекрасной картинкой, на фоне которой так здорово узнавать о городе новое, слушать его многочисленные легенды и знакомиться с татарской культурой, чтобы на следующий день при свете солнца посмотреть на Казань иначе.
Кто такие татарыКто такие татарыКто такие татары
2400 за экскурсию
2 часа
134 отзыва
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
На экскурсии по Старо-татарской слободе вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере и изменениях с течением веков. Цветные деревянные домики и образцовые доходные дома, самые старые и самые гармоничные мечети, меблированные квартиры, торговые лобазы и широкие проспекты расскажут о повседневной жизни казанских татар в контексте всей исламской цивилизации.

Выбирайте и другие экскурсии в Казани

Для детейВ другой городНочныеРаифский монастырьМузеи и искусствоЕлабугаНеобычные маршрутыНа автомобилеКазанский КремльКул-ШарифСтарая КазаньГастрономическиеХрам Всех РелигийФотосессииВсеОбзорныеБолгарМастер-классыЗа городомТуган АвылымЗимойСтаро-Татарская слободаВечерниеНа автобусеГолубые озераИндивидуальныеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНа велосипедеСвияжскИннополисГрупповыеКвесты