Т Татьяна Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон Руфат очень хороший гид.

Л Лиза По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.

Л Лиза На сапах - по живописной реке Казанка Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️

А Анастасия На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе) читать дальше (к сожалению не запомнила имя) рассказывала очень вовлеченно, эмоционально, с любовью к родному городу. Организовано все было очень четко: инструкция накануне, в порту Казани проводили до входа на кораблик, перед высадкой выдали наушники, все проверили, сразу по прибытии нас встретила экскурсовод. С удовольствием посетили экскурсию по острову-городу Свияжску. Понравилось всем и детям и взрослым. Кораблик комфортный, экскурсия не утомительная. Экскурсовод местная

В Валерий Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.

Д Дмитрий «Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге музыкант хороший, очень понравилось, как он играет на инструменте и как кайфует от своего дела. Спасибо

И Ирина Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей» Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)

Е Елена Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом читать дальше поддержки. Я заказала билеты онлайн и оплатила их. До рейса оставалось 20 минут, но поддержка не смогла(!) уточнить номер причала и сам рейс!!!!! Билет оказывается в электронном виде поступает в течение суток. Хорошо на месте были сотрудники компании, которые быстро решили вопрос и на прогулку мы попали. Понравилось. Интересная и познавательная экскурсия. Гид и экскурсию провел и культурную программу. Было весело. Единственный минус - это ужасная работа

Т Татьяна «Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге Отличная прогулка. Прекрасные виды на город и реку. Музыкальное сопровождение просто супер! Нам понравилось.