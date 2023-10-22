Индивидуальная экскурсия по Казани с дегустацией топовых напитков Татспиртпрома
Тысячелетняя Казань раскинулась на холмах, любуется отражением в реках, озёрах и каналах.
История города богата, и оттого неповторим его облик, соединивший воедино две культуры — русскую и татарскую, два вероисповедания — мусульманство и христианство. Мы посмотрим на главные достопримечательности города, а также побываем на дегустации.
История города богата, и оттого неповторим его облик, соединивший воедино две культуры — русскую и татарскую, два вероисповедания — мусульманство и христианство. Мы посмотрим на главные достопримечательности города, а также побываем на дегустации.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Театр кукол «Экият»
- Деревенька «Туган Авалым»
- Озеро Кабан
- Казанский университет
- Площадь Свободы
- Дворец земледельцев
- Дворец бракосочетаний «Казан»
- Ледовая арена Татнефть
- Дворец водных видов спорта
- Стадион-трансформер Казань Арена
- Мост Миллениум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В вечерней подсветке Казань становится яркой и праздничной, а иногда таинственной и сказочной.
Что вас ждет
Вы погуляете по Старо-татарской слободе, где согласно указу Ивана Грозного вынуждены были селиться татары за пределами черты средневекового города. А после здесь стали проживать богатые татарские купцы, ученные, интеллигенция. Услышите легенду о находящихся на дне озера Кабан сокровищах, которые находится там со времени Ханской Казани. Вы побываете у сказочного театра кукол «Экият», где Маленький принц встречает всех, раскрыв свои широкие объятия. Пройдетесь по уютной деревеньке «Туган авылым», в которой можно погрузиться в самобытность и традиции татарского народа. Мы пройдемся по набережной и полюбуемся отражением Казанского Кремля в водах реки Казанки, посмотрим на дворец бракосочетания «Казан» и находящихся рядом скульптур мифических зилантов и барсов. Зиланты берегут семьи от невзгод, а барсы — символ республики Татарстан. Увидим футбольный стадион — один из самых вместительных в России. Здесь эмоции рождают энергию! Также нас ждет дегустация, в которую входят экскурсионная программа в питейном доме 100 DAL, дегустация топовых напитков компании Татспиртпром, национальные деликатесы и фотозона. Важно знать:• Дегустация оплачивается отдельно, цена зависит от выбранного сета — от 200 до 600 руб.
- При желании можно заменить дегустацию на Колесо обозрения «Вокруг света» — стоимость от 390 до 450 руб. за один круг.
- Одежда должна быть удобной и по погоде.
- Экскурсию можно проводить и в дневное время.
Каждый день в 20.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт в экскурсионном маршруте
- Услуги гида
- Что не входит
- Трансфер из отдаленных районов Казани
- Дегустация, цена зависит от выбранного сета — от 200 до 600 руб.
- При желании можно заменить дегустацию на Колесо обозрения «Вокруг света» — стоимость от 390 до 450 руб. за один круг
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель, уточняется после предоплатыЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день в 20.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Дегустация оплачивается отдельно в зависимости от выбранного сета, от 200-600 руб.
- При желании можно заменить дегустацию на Колесо обозрения "Вокруг света", стоимость от 390 до 450 руб. за один круг.
- Одежда должна быть удобной и по погоде.
- Экскурсию можно проводить и в дневное время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
22 окт 2023
Классная экскурсия, Анжелика показала все основные достопримечательности города, историю их создания. Все было организованно точно и четко.
Л
Людмила
11 сен 2023
Экскурсия удалась. Комфортная, познавательная. Удачный выбор. Нам повезло. Спасибо.
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