В вечерней подсветке Казань становится яркой и праздничной, а иногда таинственной и сказочной.

Что вас ждет

Вы погуляете по Старо-татарской слободе, где согласно указу Ивана Грозного вынуждены были селиться татары за пределами черты средневекового города. А после здесь стали проживать богатые татарские купцы, ученные, интеллигенция. Услышите легенду о находящихся на дне озера Кабан сокровищах, которые находится там со времени Ханской Казани. Вы побываете у сказочного театра кукол «Экият», где Маленький принц встречает всех, раскрыв свои широкие объятия. Пройдетесь по уютной деревеньке «Туган авылым», в которой можно погрузиться в самобытность и традиции татарского народа. Мы пройдемся по набережной и полюбуемся отражением Казанского Кремля в водах реки Казанки, посмотрим на дворец бракосочетания «Казан» и находящихся рядом скульптур мифических зилантов и барсов. Зиланты берегут семьи от невзгод, а барсы — символ республики Татарстан. Увидим футбольный стадион — один из самых вместительных в России. Здесь эмоции рождают энергию! Также нас ждет дегустация, в которую входят экскурсионная программа в питейном доме 100 DAL, дегустация топовых напитков компании Татспиртпром, национальные деликатесы и фотозона. Важно знать:• Дегустация оплачивается отдельно, цена зависит от выбранного сета — от 200 до 600 руб.