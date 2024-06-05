1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказки Старой Казани: уникальное путешествие для детей
Откройте мир сказок и легенд Казани в увлекательной экскурсии для детей. Познавательно и весело для юных исследователей
Начало: На площади Тукая
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотосессия в татарских костюмах
Окунуться во времена Казанского ханства и сделать фото в национальной одежде
Начало: в комплексе Туган Авылым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000₽ за человека
скидка
20%
Квест
1.5 часа
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
6 июля в 13:30
9 июля в 13:30
50004 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
13 июня в 09:00
14 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
4 часа
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: в центре Казани
Расписание: в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
5 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Увидеть город после захода солнца и оценить великолепие вечерней подсветки
Начало: На улице Пушкина
Расписание: в субботу в 20:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 20:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
- ТТатьяна5 июня 2024Все супер, рекомендую)
- ЕЕвгений5 июня 2024Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением
- ЛЛина5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
- ННаталья5 июня 2024Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ЮЮрий5 июня 2024Всё прошло хорошо.
- ФФаина4 июня 2024Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.
- ММарина4 июня 2024Мы очень рады, что попали на эту экскурсию по Казани. Организация была четкая, хороший комфортный автобус, грамотно и удобно составлен маршрут. Очень понравилась гид Гульнара. Информация подается доступно и информативно, без перегруза, поэтому запомнилось хорошо. Вообщем твердая пятерка с плюсом!
- ЛЛариса4 июня 2024Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Туган Авылым»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Туган Авылым" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 1 045 до 18 667 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2979 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 28 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Туган Авылым», 2979 ⭐ отзывов, цены от 1045₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август