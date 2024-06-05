Экскурсии в Туган Авылым

Найдено 28 экскурсий в категории «Туган Авылым» в Казани, цены от 1 045 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все дороги ведут в Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
268 отзывов
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
682 отзыва
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330 за человека
По Казани с широко открытыми глазами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань вчера и сегодня
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
206 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
Казань - первое свидание
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
331 отзыв
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800 за всё до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
Казань: лучшее за три часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670 за всё до 4 чел.
По эпохам Казани - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670 за всё до 6 чел.
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
85 отзывов
Колоритная Казань на автомобиле и за чашкой чая
Погрузиться в культуру татарской столицы и распробовать национальную выпечку
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
12 000 за всё до 3 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670 за всё до 6 чел.
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045 за человека
Казань: самый смак за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
253 отзыва
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 200 за человека
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760 за всё до 5 чел.
Волшебство вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100 за всё до 3 чел.
Сказки Старой Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Сказки Старой Казани: уникальное путешествие для детей
Откройте мир сказок и легенд Казани в увлекательной экскурсии для детей. Познавательно и весело для юных исследователей
Начало: На площади Тукая
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 990 за всё до 4 чел.
Фотосессия в татарских костюмах
Фотопрогулка
1 час
4 отзыва
Фотосессия в татарских костюмах
Окунуться во времена Казанского ханства и сделать фото в национальной одежде
Начало: в комплексе Туган Авылым
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8 000 за человека
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
🚶 Пешая
скидка
20%
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Квест-игра «В гостях у Казанского дракона»
Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории
Начало: Напротив Национального музея
6 июля в 13:30
9 июля в 13:30
50004 000 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
637 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города
Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
12001 080 за человека
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
19 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100 за человека
Сказки вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
13 июня в 09:00
14 июня в 15:00
7 500 за всё до 10 чел.
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
4 часа
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: в центре Казани
Расписание: в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
1 800 за человека
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
5 800 за всё до 3 чел.
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
2 часа
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Увидеть город после захода солнца и оценить великолепие вечерней подсветки
Начало: На улице Пушкина
Расписание: в субботу в 20:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 20:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Все супер, рекомендую)
  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
    Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением
    читать дальше

    навозом. Очень нудно и ничего стоящего, можно за 5 минут их обойти. А потом даже не вышли возле театра кукол, так просто мимо проехали. Ну и на Казанский собор выделено было обзорно только 10 минут. Эти купеческие особняки ни к селу ни к городу, только потраченное время.

  • Л
    Лина
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Ю
    Юрий
    5 июня 2024
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Всё прошло хорошо.
  • Ф
    Фаина
    4 июня 2024
    По эпохам Казани - на автомобиле
    Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.
  • М
    Марина
    4 июня 2024
    Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
    Мы очень рады, что попали на эту экскурсию по Казани. Организация была четкая, хороший комфортный автобус, грамотно и удобно составлен маршрут. Очень понравилась гид Гульнара. Информация подается доступно и информативно, без перегруза, поэтому запомнилось хорошо. Вообщем твердая пятерка с плюсом!
  • Л
    Лариса
    4 июня 2024
    Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
    Мне и дочери очень понравилась экскурсия! Алсу много знающий и хорошо излагающий материал экскурсовод. Хороший водитель и просто приятная женщина. Мы получили большое удовольствие от вечернего города и общения. Рекомендую экскурсию для первого знакомства с городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Туган Авылым»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Все дороги ведут в Казань
  2. Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
  3. По Казани с широко открытыми глазами
  4. Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
  5. Вечерняя Казань вчера и сегодня
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Туган Авылым" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 1 045 до 18 667 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2979 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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