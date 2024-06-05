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🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 22 отзыва Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями Начало: Ваш отель в центре города 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

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🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 2.5 часа 1 отзыв Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе) Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 21:00 1100 1 045 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Казань: самый смак за 2 часа Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру Начало: В вашем отеле 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 253 отзыва Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль Начало: Напротив гостиницы «Ногай» Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Ночная прогулка по Казани и винная дегустация Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков 5 760 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Волшебство вечерней Казани Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города 7 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Сказки Старой Казани: уникальное путешествие для детей Откройте мир сказок и легенд Казани в увлекательной экскурсии для детей. Познавательно и весело для юных исследователей Начало: На площади Тукая 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 1 час 4 отзыва Фотосессия в татарских костюмах Окунуться во времена Казанского ханства и сделать фото в национальной одежде Начало: в комплексе Туган Авылым 8 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 20% скидка Квест 1.5 часа 2 отзыва Квест-игра «В гостях у Казанского дракона» Весёлое путешествие с Зилантом по Казани и её истории Начало: Напротив Национального музея 5000 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 3.5 часа 637 отзывов Групповая экскурсия в Казани: исторические и культурные сокровища города Погрузитесь в мир татарских легенд и российской истории с экскурсией, где каждый уголок Казани расскажет свою уникальную историю Начало: Недалеко от Казанского кремля Расписание: ежедневно в 10:30, 13:00 и 16:00 1200 1 080 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 2.5 часа 19 отзывов Обзорная автобусная экскурсия по Казани Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана Начало: Напротив гостиницы «Ногай» Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:00 1 100 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Сказки вечерней Казани Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты Расписание: Каждый день в 20.00 7 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии Начало: в центре Казани Расписание: в воскресенье в 15:00 1 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций» Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе Начало: На площади 1 Мая 5 800 ₽ за всё до 3 чел.