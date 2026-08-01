Инна проводит ещё 1 экскурсию

В свете вечерних огней Казань особенно прекрасна! Вы познакомитесь с ее необычной историей, рассмотрите старинную и современную архитектуру и услышите увлекательные рассказы о знаменитых людях, живших в нашем городе. Я сделаю все, чтобы вы полюбили Казань и ощутили ее особенное очарование.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, стоимость зависит от количества людей

от 5700 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Казани

Описание экскурсии

Великолепная Казань

Вы погуляете по сияющей Кремлевской набережной, полюбуетесь подсвеченным вечерними огнями Дворцом Земледельцев и символом плодородия — Бронзовым Дубом. Кроме того, в программе экскурсии:

Центр семьи «Казан» — вы увидите необычное здание дворца бракосочетаний, выполненное в форме традиционного татарского казана, стоящего над пылающим огнем

— вы увидите необычное здание дворца бракосочетаний, выполненное в форме традиционного татарского казана, стоящего над пылающим огнем Казанский кремль , чья неповторимость подчеркивается с заходом солнца. Я расскажу главное о его достопримечательностях.

, чья неповторимость подчеркивается с заходом солнца. Я расскажу главное о его достопримечательностях. Спортивные сооружения : Ледовый дворец «Татнефть Арена», Дворец Водных Видов спорта, футбольный стадион «Ак Барс Арена».

: Ледовый дворец «Татнефть Арена», Дворец Водных Видов спорта, футбольный стадион «Ак Барс Арена». Мост Миллениум — самый высокий мост Казани, построенный к 1000-летию города.

— самый высокий мост Казани, построенный к 1000-летию города. Поющие фонтаны — вы насладитесь разноцветными брызгами фонтанов, «танцующими» под приятную музыку.

— вы насладитесь разноцветными брызгами фонтанов, «танцующими» под приятную музыку. Театр кукол «Экият» — я покажу вам здание одного из ведущих театров страны, похожее на воздушный сказочный замок.

— я покажу вам здание одного из ведущих театров страны, похожее на воздушный сказочный замок. Туган Авылым («Родная деревня») — стилизованная татарская деревня, где вы увидите, в том числе, памятник самому большому эчпочмаку- треугольнику.

(«Родная деревня») — стилизованная татарская деревня, где вы увидите, в том числе, памятник самому большому эчпочмаку- треугольнику. Озеро Кабан — живописное место, овеянное легендами и преданиями, на берегу которого находится исторический район, Старо-Татарская слобода.

— живописное место, овеянное легендами и преданиями, на берегу которого находится исторический район, Старо-Татарская слобода. Театр оперы и балета, где ежегодно проходят Международные фестивали оперного искусства и балетного мастерства.

Организационные детали

Транспортные расходы оплачиваются дополнительно: 2000/5000/7000 ₽ — в зависимости от количества человек.