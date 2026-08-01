Инна проводит ещё 1 экскурсию

В свете вечерних огней Казань особенно прекрасна! Вы познакомитесь с ее необычной историей, рассмотрите старинную и современную архитектуру и услышите увлекательные рассказы о знаменитых людях, живших в нашем городе. Я сделаю все, чтобы вы полюбили Казань и ощутили ее особенное очарование.
Описание экскурсии
Великолепная Казань
Вы погуляете по сияющей Кремлевской набережной, полюбуетесь подсвеченным вечерними огнями Дворцом Земледельцев и символом плодородия — Бронзовым Дубом. Кроме того, в программе экскурсии:
- Центр семьи «Казан» — вы увидите необычное здание дворца бракосочетаний, выполненное в форме традиционного татарского казана, стоящего над пылающим огнем
- Казанский кремль, чья неповторимость подчеркивается с заходом солнца. Я расскажу главное о его достопримечательностях.
- Спортивные сооружения: Ледовый дворец «Татнефть Арена», Дворец Водных Видов спорта, футбольный стадион «Ак Барс Арена».
- Мост Миллениум — самый высокий мост Казани, построенный к 1000-летию города.
- Поющие фонтаны — вы насладитесь разноцветными брызгами фонтанов, «танцующими» под приятную музыку.
- Театр кукол «Экият» — я покажу вам здание одного из ведущих театров страны, похожее на воздушный сказочный замок.
- Туган Авылым («Родная деревня») — стилизованная татарская деревня, где вы увидите, в том числе, памятник самому большому эчпочмаку- треугольнику.
- Озеро Кабан — живописное место, овеянное легендами и преданиями, на берегу которого находится исторический район, Старо-Татарская слобода.
- Театр оперы и балета, где ежегодно проходят Международные фестивали оперного искусства и балетного мастерства.
Организационные детали
Транспортные расходы оплачиваются дополнительно: 2000/5000/7000 ₽ — в зависимости от количества человек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2985 туристов
Меня зовут Инна, я аккредитованный гид по Казани с 10-летним стажем. С радостью расскажу о 1000-летней истории города и о знаменитых личностях, которые здесь жили, учились и работали. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась вечерняя экскурсия по Казани! Остались в восторге! Гид оказалась приятной, профессиональной. Показала нам и основные достопримечательности Казани, и интересные уютные локации, которые запланировали к посещению на следующее утро! Остались довольны, советуем!
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Мне очень понравилась экскурсия: динамично и познавательно организована. Был интересный и разносторонний рассказ по разным достопримечательностям Казани. Организаторами был предусмотрен зонт на случай дождя, который очень нас выручил. Супер! Рекомендую!
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В
у нас была экскурсия «Магия вечерней Казани», экскурсовод Елена Владимировна. Нас было трое:Я, мой друг и его девушка. Все прошло на одном дыхании. С погодой повезло, без дождя, не холодно!
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Е
Очень интересная экскурсия,все организовано,интересно подана информация,было приятно и полезно провести время в такой компании
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Нам повезло с экскурсоводом! Ирина просто кладезь полезной информации и интересных фактов о городе и его жителях! Взяли экскурсию для обзорной экскурсии по городу, приехав впервые. Ирина сориентировала постаралась совершить невозможное, показав нам столь много локаций за всего лишь 2 часа времени. В полном восторге! Рекомендую от души!
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Ю
Только хорошие впечатления от данной экскурсии-поездки по вечерней Казани. Нашему гиду-водителю Ирине отдельное спасибо. Очень дружелюбно,интересно, на лайте, позитивно все прошло. Дети 16 лет и 8 лет,остались под впечатлением(хотя сами
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