Инна проводит ещё 1 экскурсию

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Магия вечерней Казани

Посетить знаковые места татарской столицы и погрузиться в ее волшебную атмосферу

Инна
Инна – Гид из Казани
В свете вечерних огней Казань особенно прекрасна! Вы познакомитесь с ее необычной историей 📖, рассмотрите старинную и современную архитектуру и услышите увлекательные рассказы о знаменитых людях, живших в нашем городе.

Я сделаю все, чтобы вы полюбили Казань и ощутили ее особенное очарование.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • 600 ₽ за экскурсию

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Магия вечерней Казани
Магия вечерней Казани

Что вас ожидает

Великолепная Казань
Вы погуляете по сияющей Кремлевской набережной, рассмотрите подсвеченные вечерними огнями дворцы земледельцев и водных видов спорта и отыщете бронзовый раскидистый дуб. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Центр семьи «Казан» — вы увидите необычное здание дворца бракосочетаний, выполненное в форме традиционного татарского казана, стоящего на треноге над пылающим огнем.
  • Старо-Татарская слобода — исторический район Казани, где когда-то жили и вели оживленную торговлю местные купцы и ремесленники. Вы рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и оцените первую каменную мечеть города Аль Марджани.
  • Поющие фонтаны — вы насладитесь разноцветными брызгами фонтанов, «танцующими» под приятную музыку.
  • Мост Миллениум — самый высокий мост Казани, построенный к 1000-летию города.
  • Театр кукол «Экият» — я покажу вам здание одного из ведущих театров страны, похожее на воздушный сказочный замок 🏰.

Организационные детали

Между удаленными объектами мы можем перемещаться на вашем автомобиле 🚘, на такси 🚕 или на автобусе 🚌. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.

Магия вечерней Казани
Магия вечерней Казани
Магия вечерней Казани
Магия вечерней Казани
Магия вечерней Казани
Магия вечерней Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Меня зовут Инна, я аккредитованный гид по Казани с 10-летним стажем. С радостью расскажу о 1000-летней истории города и о знаменитых личностях, которые здесь жили, учились и работали. Надеюсь на скорую встречу!
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Инна проводит ещё 1 экскурсию

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