Инна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Великолепная Казань

Вы погуляете по сияющей Кремлевской набережной, рассмотрите подсвеченные вечерними огнями дворцы земледельцев и водных видов спорта и отыщете бронзовый раскидистый дуб. Кроме того, в программе экскурсии:

Центр семьи «Казан» — вы увидите необычное здание дворца бракосочетаний, выполненное в форме традиционного татарского казана, стоящего на треноге над пылающим огнем.

Старо-Татарская слобода — исторический район Казани, где когда-то жили и вели оживленную торговлю местные купцы и ремесленники. Вы рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и оцените первую каменную мечеть города Аль Марджани.

Поющие фонтаны — вы насладитесь разноцветными брызгами фонтанов, «танцующими» под приятную музыку.

Мост Миллениум — самый высокий мост Казани, построенный к 1000-летию города.

Театр кукол «Экият» — я покажу вам здание одного из ведущих театров страны, похожее на воздушный сказочный замок 🏰.

Организационные детали

Между удаленными объектами мы можем перемещаться на вашем автомобиле 🚘, на такси 🚕 или на автобусе 🚌. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.