Инна проводит ещё 1 экскурсию

Великолепная Казань Вы погуляете по сияющей Кремлевской набережной, рассмотрите подсвеченные вечерними огнями дворцы земледельцев и водных видов спорта и отыщете бронзовый раскидистый дуб. Кроме того, в программе экскурсии:
Центр семьи «Казан» — вы увидите необычное здание дворца бракосочетаний, выполненное в форме традиционного татарского казана, стоящего на треноге над пылающим огнем.
Старо-Татарская слобода — исторический район Казани, где когда-то жили и вели оживленную торговлю местные купцы и ремесленники. Вы рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и оцените первую каменную мечеть города Аль Марджани.
Поющие фонтаны — вы насладитесь разноцветными брызгами фонтанов, «танцующими» под приятную музыку.
Мост Миллениум — самый высокий мост Казани, построенный к 1000-летию города.
Театр кукол «Экият» — я покажу вам здание одного из ведущих театров страны, похожее на воздушный сказочный замок 🏰.
Организационные детали
Между удаленными объектами мы можем перемещаться на вашем автомобиле 🚘, на такси 🚕 или на автобусе 🚌. Транспортные расходы оплачиваются дополнительно.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Инна, я аккредитованный гид по Казани с 10-летним стажем. С радостью расскажу о 1000-летней истории города и о знаменитых личностях, которые здесь жили, учились и работали. Надеюсь на скорую встречу!