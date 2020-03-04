46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Впечатляющая архитектура города

Я познакомлю вас с величественным Казанским кремлём, окружённым белокаменными стенами, — холмом, на котором он стоит, вы будете любоваться из разных точек города. В свете огней мелькнут знаменитый центр семьи «Казан», называемый «Чаша», Дворец водных видов спорта и огромная «Казань Арена» с самым большим экраном в Европе, оставшиеся городу в наследство после Универсиады 2013. У озера Кабан вы вдохнёте прохладу вечернего воздуха и посмотрите на отражение подсветки на водной глади. Я покажу вам единственный в России памятник молодому Володе Ульянову, центральную часть города, которую в народе называют «кольцом», и здание, похожее на резиденцию Хофбург. Вы проедете мимо маленьких и больших, старых и новых построек — и эта экскурсия позволит вам познакомиться с архитектурным обликом Казани и по достоинству оценить её «внешность».

Казань и удивительное в ней

Оказавшись у Дворца земледельцев, вы увидите вдалеке минареты Кул-Шариф и купола Благовещенского собора, стоящие рядом вот уже много лет. В таком соседстве — вся Казань, где на протяжении веков мирно сосуществуют разные конфессии. Вы услышите легенду о мудрости Екатерины II, у которой мусульмане города спрашивали разрешение о строительстве мечети, поймёте, кем для татар был Габдулла Тукай, и узнаете, как в Казани проходят Нуриевский и Шаляпинский фестивали. В Старо-Татарской слободе я расскажу, как жили зажиточные купцы, и покажу мечеть, которая была действующей даже в советское время. Мы проедем здание бывшей Ксенинской гимназии, где училась муза Сальвадора Дали. А в “Татарской деревеньке” вы увидите быт и устройство типичного национального поселения – дворы из деревянных домиков, банька, мечеть – и… памятник эчпочмаку!