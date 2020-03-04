46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рассмотреть город в лучах яркой подсветки и увидеть его с новой стороны

Людмила
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Людмила – ваш гид
Ночные огни невероятно подчёркивают необычные, яркие контрасты Казани.

И дело здесь не только в подсветке — в тёмное время суток очертания города преображаются.

Белые стены Кремля, минареты и купола мечетей, водная гладь озера Кабан врезаются в память прекрасной картинкой, на фоне которой так здорово узнавать о городе новое, слушать его многочисленные легенды и знакомиться с татарской культурой, чтобы на следующий день при свете солнца посмотреть на Казань иначе.
От 3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии46 отзывов
4.8
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях

Что вас ожидает

Впечатляющая архитектура города
Я познакомлю вас с величественным Казанским кремлём, окружённым белокаменными стенами, — холмом, на котором он стоит, вы будете любоваться из разных точек города. В свете огней мелькнут знаменитый центр семьи «Казан», называемый «Чаша», Дворец водных видов спорта и огромная «Казань Арена» с самым большим экраном в Европе, оставшиеся городу в наследство после Универсиады 2013. У озера Кабан вы вдохнёте прохладу вечернего воздуха и посмотрите на отражение подсветки на водной глади. Я покажу вам единственный в России памятник молодому Володе Ульянову, центральную часть города, которую в народе называют «кольцом», и здание, похожее на резиденцию Хофбург. Вы проедете мимо маленьких и больших, старых и новых построек — и эта экскурсия позволит вам познакомиться с архитектурным обликом Казани и по достоинству оценить её «внешность».

Казань и удивительное в ней
Оказавшись у Дворца земледельцев, вы увидите вдалеке минареты Кул-Шариф и купола Благовещенского собора, стоящие рядом вот уже много лет. В таком соседстве — вся Казань, где на протяжении веков мирно сосуществуют разные конфессии. Вы услышите легенду о мудрости Екатерины II, у которой мусульмане города спрашивали разрешение о строительстве мечети, поймёте, кем для татар был Габдулла Тукай, и узнаете, как в Казани проходят Нуриевский и Шаляпинский фестивали. В Старо-Татарской слободе я расскажу, как жили зажиточные купцы, и покажу мечеть, которая была действующей даже в советское время. Мы проедем здание бывшей Ксенинской гимназии, где училась муза Сальвадора Дали. А в “Татарской деревеньке” вы увидите быт и устройство типичного национального поселения – дворы из деревянных домиков, банька, мечеть – и… памятник эчпочмаку!

Организационные детали

Трансфер включён в стоимость экскурсии, которая начнётся от любого удобного вам места.

Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях
Красавица Казань в вечерних огнях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Людмила
Людмила
Проводим экскурсии—впечатления с супругом на нашем комфортном минивэне. Являюсь аккредитованным гидом по Казани и Казанскому Кремлю. С любовью и трепетом отношусь к нашему городу, ведь я наблюдала его становление и преображение. Мое удовольствие — знакомить гостей с историческими и современными достопримечательностями, с традициями и обычаями местного населения, колоритными тихими улочками и контрастными архитектурными видами, с чудесами Православия и канонами Ислама.. В своих экскурсиях ценю обмен опытом с жителями других городов нашей страны и зарубежья и их желание вернуться в Казань вновь.
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46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
В моём случае экскурсия была проведена Чингизом и могу искренне рекомендовать его как гида. Грамотно составленный маршрут, комфортный транспорт, непринужденная беседа. Чингиз любит город и дав достаточно много исторической информации, способен показать Казань увлекательно, с юмором и даже увлечь вас легкими элементами квеста. Даже несмотря на то, что с утра мы уже побывали на обзорной экскурсии, узнали много дополнительной информации. И не сомневайтесь, вечерняя Казань действительно красавица и с этими людьми откроется вам совсем иначе.
25 февраля 2020
Спасибо огромное за прекрасную экскурсию!
Чинчиз провел ее очень интересно и познавательно.
Время пролетело незаметно, это ли не главный показатель))))
22 января 2020
Замечательная экскурсия, эрудированный гид, было все интересно и познавательно. Экскурсия прошла очень комфортно. Спасибо большое, рекомендую!
19 января 2020
Чингиз приятный молодой человек, любит Казань и с удовольствием делится этим чувством с нами. Позитив и положительные эмоции обеспечены. Спасибо. Однозначно рекомендуем
14 января 2020
Приехав в Казань 5 января сразу отправились на эту экскурсию в качестве обзорной и не разочаровались. Получили полное представление об основных достопримечательностях Казани и краткой истории города. Экскурсия происходила на комфортном минивэне с остановками для фотографирования. Огромное спасибо гиду Чингизу за прекрасно проведённое время.
4 декабря 2019
Почему мне экскурсия не понравилась? 1. Вместо Людмилы поехал проводить экскурсию ее муж Чингиз (это было сообщено после предоплаты на сайте) 2. Экскурсия называется индивидуальной, но индивидуального подхода мы с сыном не заметили, хоть и были вдвоем. Мой сын увлекается самолетами, но вместо того чтобы обратить внимание на этот факт и например остановиться посмотреть на ТУ 144, Чингиз минут 10 рассказывал о том какого цвета у них общественный транспорт. Ребенку 6 лет было не интересно. Было холодно, я раза три, просила его ходить во время остановок, но видимо он привык рассказывать стоя... На вопросы отвечал не сразу, а "потом". Когда мой сын не ответил на вопрос по его рассказу, Чингиз сказал - я больше повторять не буду... Странно как-то, когда приезжали на какой-нибудь объект, то например если мы обходили вокруг - его напрягало, надо было смотреть с одной стороны. Не порекомендую эту экскурсию, так как не понравилась подача и отношение. Такое впечатление что мы купили групповую экскурсию.
30 ноября 2019
Спасибо большое за экскурсию, очень понравилось. Рекомендую всем, замечательный экскурсовод!
14 сентября 2019
Все великолепно! Советую всем, не пожалеете!
17 августа 2019
Заказала данную экскурсию в первый день приезда в Казань в надежде познакомиться с красивым вечерним городом и понять, куда сходить в свободное время. Людмила показала основные значимые места и здания Казани. Мы впоследствии взяли велосипеды напрокат и объехали все такие места в центре города уже при свете дня. И не пожалели: Казань красива и днем и ночью! К тому же в тот вечер была очень холодная погода, и теплые пледы и горячий чай от Людмилы и Чингиза были весьма кстати! Спасибо за красивый вечер!
25 июля 2019
Замечательная экскурсия!!!
Ещё 36 отзывов

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