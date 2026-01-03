46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Величественным Казанским кремлём, окруженным белокаменными стенами, вы будете любоваться из разных точек города.
Внимание привлечёт знаменитый центр семьи «Казан», Дворец водных видов спорта и огромная «Ак Барс Арена» с самым большим медиафасадом в Европе — наследство Универсиады-2013.
Я покажу вам центральную часть города, проедем вдоль старинных купеческих домов и современных и религиозных строений.
У Дворца земледельцев откроется панорама минаретов мечети Кул-Шариф и куполов Благовещенского собора, мирно стоящих рядом вот уже много лет.
У театра кукол «Экият» вы словно окажетесь в сказке — и попробуете угадать, кто из сказочных героев изображён на ярком фасаде.
А в комплексе «Туган Авылым» окунётесь в быт и устройство типичного национального поселения — дворы из деревянных домиков, банька, мечеть — и… памятник эчпочмаку!
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Kia, Nissan или аналогичном
В дневное время за доплату в программу можно добавить посещение кремля и мечети Кул-Шариф (длительность экскурсии составит 4 часа)
Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 7, подробности уточняйте в переписке
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 1526 туристов
Я аккредитованный гид по Казани и Казанскому кремлю, представляю команду гидов. С любовью и трепетом относимся к своему городу, наблюдая его становление и преображение.
С удовольствием познакомим гостей с историческими и читать дальшеуменьшить
современными достопримечательностями Казани, с традициями и обычаями местного населения, колоритными тихими улочками и контрастными архитектурными видами, с чудесами православия и канонами ислама.
В наших экскурсиях мы ценим обмен опытом с жителями других городов нашей страны и зарубежья и их желание вернуться в Казань вновь.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 149 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Михаил
Дата посещения: 3 янв 2026
🌟 Потрясающая экскурсия по Казани с Ильнарой! 🌟
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ильнаре за незабываемое путешествие по Казани! 🚗💨 Время пролетело незаметно и было наполнено интересными историями и удивительными читать дальшеуменьшить
открытиями — и всё это на комфортном Kia Sportage!
Что особенно запомнилось: ✅ Панорама у Дворца земледельцев — минареты мечети Кул-Шариф и купола Благовещенского собора, мирно соседствующие века! ✅ Сказочный театр кукол «Экият» — яркий фасад со сказочными героями, где можно почувствовать себя в волшебной истории! ✅ Уютный комплекс «Туган Авылым» — погружение в атмосферу татарского быта, деревянные домики, банька, мечеть и забавный памятник эчпочмаку! 🥟
Ильнара — не просто гид, а настоящий энтузиаст своего дела! Её глубокие знания, дружелюбие и внимание к деталям сделали экскурсию по-настоящему живой и увлекательной. Спасибо за тёплый приём, интересные факты и море позитивных эмоций! ❤️
Казань покорила наше сердце, а Ильнара сделала эту поездку особенной! Всем рекомендую эту экскурсию — вы точно не пожалеете! 👍✨
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Н
Нина
Огромное спасибо гиду Аделия за экскурсию, очень интересно, душевно с вниманием к нашим просьбам и желания!
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О
Ольга
Гид Елена сделала нашу экскурсию максимально приятным мероприятием, не смотря на плохую погоду. Очень интересно, информативно и весело. Учла все наши пожелания и сделала все для нашего комфорта и отличных впечатлений. Благодарим!
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А
Александр
Ильнара Ханипова прекрасный гид, очень образованная, с глубокими познаниями истории Казани. С удовольствием обратимся ещё не раз (по возможности) и рекомендуем друзьям
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Е
Екатерина
Наш гид Ильнура создала настроение всей экскурсии. Очень интересно рассказывала, подстроила под нас маршрут, советовалась и в итоге получилось замечательно. Даже погода нам не испортила впечатление. Спасибо 🙏
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К
Каринэ
Спасибо большое гиду Снежане! Благодаря ей влюбились в Казань и планируем приехать еще раз!!
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