46 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

На обзорной экскурсии вам откроются контрасты Казани. Белые стены кремля, необычная архитектура ЗАГСа, роскошный фасад Дворца земледельцев, сказочный театр «Экият», гладь озера Кабан врезаются в память прекрасной картинкой. На этом фоне так здорово узнавать о городе новое, слушать его многочисленные легенды и знакомиться с татарской культурой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8451 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Величественным Казанским кремлём, окруженным белокаменными стенами, вы будете любоваться из разных точек города.

Внимание привлечёт знаменитый центр семьи «Казан», Дворец водных видов спорта и огромная «Ак Барс Арена» с самым большим медиафасадом в Европе — наследство Универсиады-2013.

Я покажу вам центральную часть города, проедем вдоль старинных купеческих домов и современных и религиозных строений.

У Дворца земледельцев откроется панорама минаретов мечети Кул-Шариф и куполов Благовещенского собора, мирно стоящих рядом вот уже много лет.

У театра кукол «Экият» вы словно окажетесь в сказке — и попробуете угадать, кто из сказочных героев изображён на ярком фасаде.

А в комплексе «Туган Авылым» окунётесь в быт и устройство типичного национального поселения — дворы из деревянных домиков, банька, мечеть — и… памятник эчпочмаку!

Организационные детали