Приглашаем маленьких путешественников на прогулку по центру города: пешеходной улице Баумана, Суконной слободе и татарской деревне Туган Авылым. Мы раскроем историю Казани через сказки. Дети узнают, чем знамениты местные коты, и увидят Маленького принца у Кукольного театра. Познакомятся с хитрым Шурале и наклеят наклейки на Сказочные карты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Яркое и веселое знакомство с Казанью

Каждый ребенок получит «Сказочную карту Казани» и набор наклеек. На них — герои наших рассказов и волшебные предметы. В процессе прогулки дети будут наклеивать наклейки на карту. Так новая информация усваивается намного лучше. Мы будем делиться не сухими историческими фактами, а необычными случаями, легендами, сюжетами из татарских и русских сказок. Тем, что по-настоящему интересно маленьким путешественникам! Дети узнают:

Что зашифровано в часах на улице Баумана и чем знаменит повар Юнус Ахметзянов

Какой казанский дом напоминает книжку и какие сказки «живут» в городском метро

Где находится подземный город и кто такой «конь-страна»

Почему в Казани везде встречаются крылатые драконы

Какие интересные истории связаны с водяным Су Анасы и хитрым Шурале

И это далеко не всё!

Кому подойдет экскурсия

Обращаем ваше внимание:

Экскурсия — познавательное мероприятие, а не развлекательное, экскурсовод — это не аниматор. Мы рассказываем сказки и историю города на языке детей, ведём диалог на протяжении всего маршрута. Пожалуйста, оцените настрой маленьких непосед: слушают ли они сказки, досматривают ли до конца мультфильм. Если да, то на экскурсию идти можно.

Экскурсия подойдёт и ребёнку старше 10 лет, если он смотрит мультфильмы, читает сказки, хорошо общается с младшими детьми и ещё не отрицает детство

Если вы планируете экскурсию под детский день рождения — обсудите с гостями, подходит ли для праздника мероприятие нашего формата

Организационные детали