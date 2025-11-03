Приглашаем маленьких путешественников на прогулку по центру города: пешеходной улице Баумана, Суконной слободе и татарской деревне Туган Авылым. Мы раскроем историю Казани через сказки. Дети узнают, чем знамениты местные коты, и увидят Маленького принца у Кукольного театра. Познакомятся с хитрым Шурале и наклеят наклейки на Сказочные карты.
Описание экскурсии
Яркое и веселое знакомство с Казанью
Каждый ребенок получит «Сказочную карту Казани» и набор наклеек. На них — герои наших рассказов и волшебные предметы. В процессе прогулки дети будут наклеивать наклейки на карту. Так новая информация усваивается намного лучше. Мы будем делиться не сухими историческими фактами, а необычными случаями, легендами, сюжетами из татарских и русских сказок. Тем, что по-настоящему интересно маленьким путешественникам! Дети узнают:
- Что зашифровано в часах на улице Баумана и чем знаменит повар Юнус Ахметзянов
- Какой казанский дом напоминает книжку и какие сказки «живут» в городском метро
- Где находится подземный город и кто такой «конь-страна»
- Почему в Казани везде встречаются крылатые драконы
- Какие интересные истории связаны с водяным Су Анасы и хитрым Шурале
И это далеко не всё!
Кому подойдет экскурсия
Обращаем ваше внимание:
- Экскурсия — познавательное мероприятие, а не развлекательное, экскурсовод — это не аниматор. Мы рассказываем сказки и историю города на языке детей, ведём диалог на протяжении всего маршрута. Пожалуйста, оцените настрой маленьких непосед: слушают ли они сказки, досматривают ли до конца мультфильм. Если да, то на экскурсию идти можно.
- Экскурсия подойдёт и ребёнку старше 10 лет, если он смотрит мультфильмы, читает сказки, хорошо общается с младшими детьми и ещё не отрицает детство
- Если вы планируете экскурсию под детский день рождения — обсудите с гостями, подходит ли для праздника мероприятие нашего формата
Организационные детали
- Нам нужно будет один раз проехать на метро. Билеты оплачиваются дополнительно.
- Это одна из лучших детских экскурсий в России. Она заняла II место в общенациональном конкурсе в номинации «Лучший детский маршрут» (2017 г).
- По запросу мы можем провести экскурсию для большего числа участников и/или на транспорте. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2077 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 81 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Спасибо большое нашему гиду Светлане Александровне за интересную экскурсию, познавательный и доступный для ребенка 6 лет материал и маршрут. Хоть сын и непоседа; но смог выдержать 2 часа экскурсии. И для меня, взрослого человека, было очень интересно послушать что-то более простое про любимый город!
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Экскурсия была организована для двух детей (8 и 9 лет) и двух бабушек.
Довольны остались все! Таких эмоций восторга я не слышала давно (сравнивая с разными школьными экскурсиями). Дети еще часа
Довольны остались все! Таких эмоций восторга я не слышала давно (сравнивая с разными школьными экскурсиями). Дети еще часа
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Прекрасный экскурсовод Ксения, ещё раз благодарим за такую интересную и насыщенную экскурсию. С нами были дети 4, 8, 9, увлекли всех и взрослых в том числе. Деткам дали потрясающую карту
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Приехали в Казань с детьми 5, 7 и 8 лет, хотелось, чтоб дети запомнили Казань и основные пусть и детские достопримечательности. Выбрали экскурсию Сказки Казани и не прогадали. Экскурсовод Ксения сумела заинтересовать детей, держала внимание. Рассказывала сказки, объясняла материал на простом детском языке.
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Классная экскурсия, если едете в Казань с детьми очень рекомендую 👍. Ребенку дают большую карту и в каждой локации он клеит наклейки и слушает сказку или интересную историю. Классный гид задает много интересных вопросов, непосредственно общается с ребенком. Нам очень понравилось. Рекомендую!
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О
Обязательно берите эту экскурсию если вы с детьми! Экскурсовод Ольга увлекла и взрослых и детей с первой минуты! Очень интересный маршрут, с удовольствием прошлись и послушали красивые, татарские сказки,а путешествие в метро со сказками что-то удивительное! Истории были такие замечательные, что после экскурсии купили книгу сказок. От души благодарим, с радостью придём и на другие ваши экскурсии 🥰
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