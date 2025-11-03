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Сказки Старой Казани

Увлекательная пешая экскурсия для детей 4-9 лет: с занимательными историями, картой и наклейками
Приглашаем маленьких путешественников на прогулку по центру города: пешеходной улице Баумана, Суконной слободе и татарской деревне Туган Авылым. Мы раскроем историю Казани через сказки. Дети узнают, чем знамениты местные коты, и увидят Маленького принца у Кукольного театра. Познакомятся с хитрым Шурале и наклеят наклейки на Сказочные карты.
4.8
81 отзыв
Сказки Старой Казани
Сказки Старой Казани
Сказки Старой Казани

Описание экскурсии

Яркое и веселое знакомство с Казанью

Каждый ребенок получит «Сказочную карту Казани» и набор наклеек. На них — герои наших рассказов и волшебные предметы. В процессе прогулки дети будут наклеивать наклейки на карту. Так новая информация усваивается намного лучше. Мы будем делиться не сухими историческими фактами, а необычными случаями, легендами, сюжетами из татарских и русских сказок. Тем, что по-настоящему интересно маленьким путешественникам! Дети узнают:

  • Что зашифровано в часах на улице Баумана и чем знаменит повар Юнус Ахметзянов
  • Какой казанский дом напоминает книжку и какие сказки «живут» в городском метро
  • Где находится подземный город и кто такой «конь-страна»
  • Почему в Казани везде встречаются крылатые драконы
  • Какие интересные истории связаны с водяным Су Анасы и хитрым Шурале

И это далеко не всё!

Кому подойдет экскурсия

Обращаем ваше внимание:

  • Экскурсия — познавательное мероприятие, а не развлекательное, экскурсовод — это не аниматор. Мы рассказываем сказки и историю города на языке детей, ведём диалог на протяжении всего маршрута. Пожалуйста, оцените настрой маленьких непосед: слушают ли они сказки, досматривают ли до конца мультфильм. Если да, то на экскурсию идти можно.
  • Экскурсия подойдёт и ребёнку старше 10 лет, если он смотрит мультфильмы, читает сказки, хорошо общается с младшими детьми и ещё не отрицает детство
  • Если вы планируете экскурсию под детский день рождения — обсудите с гостями, подходит ли для праздника мероприятие нашего формата

Организационные детали

  • Нам нужно будет один раз проехать на метро. Билеты оплачиваются дополнительно.
  • Это одна из лучших детских экскурсий в России. Она заняла II место в общенациональном конкурсе в номинации «Лучший детский маршрут» (2017 г).
  • По запросу мы можем провести экскурсию для большего числа участников и/или на транспорте. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2077 туристов
Меня зовут Юлия, я гид и краевед. Для меня экскурсия — не набор сухих фактов, а эмоция, которую я хочу подарить моим гостям. Поэтому я создаю особенные экскурсии. Многие из
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них победили во Всероссийской премии «Маршрут года», а я сама в 2015 году стала лучшим экскурсоводом Казани. Мы с вами посмотрим на город 100 лет назад через VR-очки, с малышами заполним сказочные карты, спасём город вместе с дозорным. Вместе со мной работает команда влюблённых в своё дело гидов.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
75
4
3
3
3
2
1
Н
Спасибо большое нашему гиду Светлане Александровне за интересную экскурсию, познавательный и доступный для ребенка 6 лет материал и маршрут. Хоть сын и непоседа; но смог выдержать 2 часа экскурсии. И для меня, взрослого человека, было очень интересно послушать что-то более простое про любимый город!
Спасибо большое нашему гиду Светлане Александровне за интересную экскурсию, познавательный и доступный для ребенка 6 лет
Спасибо большое нашему гиду Светлане Александровне за интересную экскурсию, познавательный и доступный для ребенка 6 лет
Спасибо большое нашему гиду Светлане Александровне за интересную экскурсию, познавательный и доступный для ребенка 6 лет
Спасибо большое нашему гиду Светлане Александровне за интересную экскурсию, познавательный и доступный для ребенка 6 лет
Спасибо большое нашему гиду Светлане Александровне за интересную экскурсию, познавательный и доступный для ребенка 6 лет
Спасибо большое нашему гиду Светлане Александровне за интересную экскурсию, познавательный и доступный для ребенка 6 лет
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Яна
Экскурсия была организована для двух детей (8 и 9 лет) и двух бабушек.
Довольны остались все! Таких эмоций восторга я не слышала давно (сравнивая с разными школьными экскурсиями). Дети еще часа
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2 после рассказывали о том, что узнали и что понравилось. Бабушки были приятно удивлены знаниями экскурсовода Айгуль, а так же её виртуозным умением завлекать в процесс всей экскурсии не только детей, но и взрослых. Экскурсия была насыщена интересным материалом: не только сказками, но и историей, понятной для детей такого возраста.
После экскурсии дети также получили небольшое домашнее задание. Кто-то возьмет и отложит в сторонку, мол никто же не будет спрашивать и ставить оценку, но мои уже даже на контроль поставили что нужно купить и изучить)
Данную экскурсию рекомендую семьям с детьми, особенно для первого знакомства с городом.

Дополнительным плюсом хочу отметить организационную сторону: перед бронированием я списывалась с организаторами для уточнения деталей (тк сама не планировала присутствовать). Мне дали ответы на все вопросы в оперативном режиме. Это большая редкость, когда только на первом этапе к тебе относятся с пониманием по всем вопросам.

Экскурсия была организована для двух детей (8 и 9 лет) и двух бабушек.
Экскурсия была организована для двух детей (8 и 9 лет) и двух бабушек.
Экскурсия была организована для двух детей (8 и 9 лет) и двух бабушек.
Экскурсия была организована для двух детей (8 и 9 лет) и двух бабушек.
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Ксения
Прекрасный экскурсовод Ксения, ещё раз благодарим за такую интересную и насыщенную экскурсию. С нами были дети 4, 8, 9, увлекли всех и взрослых в том числе. Деткам дали потрясающую карту
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города, напечатана на фотобумаге, детям очень интересно искать нужные места и клеить наклейки на карту. Много информации, хороший и насыщенный маршрут. Было холодно, но это никак не омрачило наши впечатления, пили чай в пути и грелись в метро, время пролетело незаметно. Рекомендую для детей и взрослых! Спасибо ещё раз, влюбились в Ваш город!

Прекрасный экскурсовод Ксения, ещё раз благодарим за такую интересную и насыщенную экскурсию. С нами были дети
Прекрасный экскурсовод Ксения, ещё раз благодарим за такую интересную и насыщенную экскурсию. С нами были дети
Прекрасный экскурсовод Ксения, ещё раз благодарим за такую интересную и насыщенную экскурсию. С нами были дети
Прекрасный экскурсовод Ксения, ещё раз благодарим за такую интересную и насыщенную экскурсию. С нами были дети
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Марина
Приехали в Казань с детьми 5, 7 и 8 лет, хотелось, чтоб дети запомнили Казань и основные пусть и детские достопримечательности. Выбрали экскурсию Сказки Казани и не прогадали. Экскурсовод Ксения сумела заинтересовать детей, держала внимание. Рассказывала сказки, объясняла материал на простом детском языке.
Приехали в Казань с детьми 5, 7 и 8 лет, хотелось, чтоб дети запомнили Казань и
Приехали в Казань с детьми 5, 7 и 8 лет, хотелось, чтоб дети запомнили Казань и
Приехали в Казань с детьми 5, 7 и 8 лет, хотелось, чтоб дети запомнили Казань и
Приехали в Казань с детьми 5, 7 и 8 лет, хотелось, чтоб дети запомнили Казань и
Приехали в Казань с детьми 5, 7 и 8 лет, хотелось, чтоб дети запомнили Казань и
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Елена
Классная экскурсия, если едете в Казань с детьми очень рекомендую 👍. Ребенку дают большую карту и в каждой локации он клеит наклейки и слушает сказку или интересную историю. Классный гид задает много интересных вопросов, непосредственно общается с ребенком. Нам очень понравилось. Рекомендую!
Классная экскурсия, если едете в Казань с детьми очень рекомендую 👍. Ребенку дают большую карту и
Классная экскурсия, если едете в Казань с детьми очень рекомендую 👍. Ребенку дают большую карту и
Классная экскурсия, если едете в Казань с детьми очень рекомендую 👍. Ребенку дают большую карту и
Классная экскурсия, если едете в Казань с детьми очень рекомендую 👍. Ребенку дают большую карту и
Классная экскурсия, если едете в Казань с детьми очень рекомендую 👍. Ребенку дают большую карту и
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О
Обязательно берите эту экскурсию если вы с детьми! Экскурсовод Ольга увлекла и взрослых и детей с первой минуты! Очень интересный маршрут, с удовольствием прошлись и послушали красивые, татарские сказки,а путешествие в метро со сказками что-то удивительное! Истории были такие замечательные, что после экскурсии купили книгу сказок. От души благодарим, с радостью придём и на другие ваши экскурсии 🥰
Обязательно берите эту экскурсию если вы с детьми! Экскурсовод Ольга увлекла и взрослых и детей с
Обязательно берите эту экскурсию если вы с детьми! Экскурсовод Ольга увлекла и взрослых и детей с
Обязательно берите эту экскурсию если вы с детьми! Экскурсовод Ольга увлекла и взрослых и детей с
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