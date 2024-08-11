Экскурсионный тур «Татарстан на максимум» на 5 дней
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Что вас ожидает:
Описание
Казань и Елабуга — два города и максимум впечатлений о разностороннем Татарстане всего за несколько дней.
Вы увидите Казань днём и при свете огней, полюбуетесь набережной озера Кабан, знаменитой мечетью Кул Шариф и древним Кремлём, а также Елабугой с башней, которая хранит в себе тайны средневековья. И куда же без атмосферных прогулок по казанским паркам и остров-граду Свияжску.
Программа тура по дням
Дневная и вечерняя обзорные экскурсии по Казани
Прибытие в гостиницу:
- самостоятельно;
- индивидуальный трансфер: с вокзала / из аэропорта (от 800 / 1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек);
- также можно воспользоваться услугами такси, средняя стоимость поездки от вокзала до гостиницы — 200 рублей. Подробную информацию о такси и услугах можно уточнить у менеджера при бронировании.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А) — туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52) — туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б) — туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) — туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1) — туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
14:15 Обед в кафе города.
15:30 Обзорная экскурсия по Казани позволит вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города. Программа строится на контрасте и единстве культур, традиций, религий народов, проживающих на территории столицы Татарстана.
Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»).
18:30 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
20:30 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».
Древний город Елабуга и таинственная башня «Чёртова городища»
07:00 Завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы. Выезд на экскурсионную программу в г. Елабуга (209 км).
08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
12:00 Древний город Елабуга был основан в 1007 году.
Елабуга — это один из самых красивых городов Татарстана, она расположена на высоком берегу, на месте слияния двух рек Кама и Тойма. В Елабуге сохранилась таинственная башня Елабужского «Чёртова городища» — свидетель событий средневековья.
История города связана с жизнью знаменитых личностей, таких как: Надежда Дурова — первая женщина офицер в русской армии, Марина Цветаева — великая поэтесса, Иван Иванович Шишкин — русский живописец, Владимир Михайлович Бехтерев — выдающийся русский психиатр.
Обед в кафе или ресторане Елабуги.
В программу экскурсии входит посещение музея памяти М. И. Цветаевой и дома-музея И. И. Шишкина.
17:00 Выезд в Казань.
20:00 Прибытие в Казань.
Свободное время в центре города.
Древний Керман и Свияжск
07:00 Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсионную программу в Свияжск.
09:05 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
10:00 Экскурсия «Древний Керман».
Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан. Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.
Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, Кремль — это история города длиною в несколько эпох.
11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.
12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:00 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Сказание о земле Свияжской».
Там, где Свияга сливается с Волгой, стоит, словно ожившая сказка Пушкина об острове Буяне, остров-град Свияжск. Высокая гора, со всех сторон омываемая водой, стала русской крепостью русского войска Ивана Грозного перед решающим походом на Казань. Очень скоро Свияжск стал центром православия в Поволжье — заблестели купола церквей, забурлила, закипела жизнь во граде том…
В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско-Богородицкого монастыря (16 в.), внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно музеи, сувенирные лавки, обед). В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
17:00 Отправление т/х в Казань.
15:45 Прибытие т/х на причал «Казан».
Свободное время.
20:15 За дополнительную плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: 1950 рублей — взрослый билет, 1800 рублей — детский до 14 лет (интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Раифский Богородицкий мужской монастырь
07:00 Завтрак в гостинице.
08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
«Раифский Богородицкий мужской монастырь» — архитектурный комплекс XVII-XIX веков.
Монастырь расположен на территории уникального природного Волжско-Камского заповедника Туристы и паломники едут сюда со всей России, чтобы поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, испить и набрать с собой целебной воды из Раифского источника, освященного Патриархом Всея Руси Алексеем II, и полюбоваться видами озера, с которым связана одна из легенд Раифского монастыря.
По пути осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.
14:30 Свободное время в центре города.
Прогулка по казанским паркам
07:00 Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Выезд на экскурсионную программу с вещами.
09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).
09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Экскурсия «В тишине Казанских парков».
Современное городское пространство немыслимо без зеленых парковых зон. Первые городские парки появились в городе в XVIII веке. Так что парки Казани — это дореволюционный подарок горожанам. Природная и рукотворная красота, ландшафты и особая архитектура, уютные тихие аллеи ждут вас на экскурсии по старинным паркам.
Вы узнаете историю их создания и что было раньше на их месте. В экскурсию включено посещение одного из малых музеев города. Бывшая дворянская усадьба, под сенью деревьев как будто слышны шаги прежних хозяев. На летней веранде вас ждет чаепитие с ароматным вареньем!
14:30 Окончание программы тура.
Трансфер на ж/д вокзал.
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в разных отелях Казани.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
Гостиница, название
Даты действия, цены
Взрослый (1/2 DBL)
Ребенок (до 7/14 лет)
Третий в номере
Одномест
ный номер
Доп. ночь с человека DBL/SGL
Тип завтрака в туре
Тур без проживания
Стандартный номер
27.04.2023-04.10.2023
17980 руб.
17180 руб. /
-
-
-
Без завтраков
Давыдов Инн 2*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
24380 руб.
17180 руб. /
24380 руб.
27180 руб.
2300 руб. /
Шведский стол
Давыдов Инн 2*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
25940 руб.
17180 руб. /
25940 руб.
29700 руб.
2690 руб. /
Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3* Эконом
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
24380 руб.
17180 руб. /
24380 руб.
28380 руб.
2300 руб. /
Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3* Эконом
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
26180 руб.
17180 руб. /
26180 руб.
31180 руб.
2750 руб. /
Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
25180 руб.
17180 руб. /
25180 руб.
29180 руб.
2500 руб. /
Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
27180 руб.
17180 руб. /
27180 руб.
32180 руб.
3000 руб. /
Шведский стол
Кристалл 3*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
25180 руб.
17180 руб. /
25180 руб.
30780 руб.
2500 руб. /
Шведский стол
Кристалл 3*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
27180 руб.
17180 руб. /
27180 руб.
34180 руб.
3000 руб. /
Шведский стол
Давыдов 3*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
25180 руб.
17180 руб. /
25180 руб.
29180 руб.
2500 руб. /
Шведский стол
Давыдов 3*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
27180 руб.
17180 руб. /
27180 руб.
32180 руб.
3000 руб. /
Шведский стол
Парк Отель 3*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
25580 руб.
17180 руб. /
25580 руб.
32380 руб.
2600 руб. /
Шведский стол
Парк Отель 3*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
29180 руб.
17180 руб. /
29180 руб.
38780 руб.
3500 руб. /
Шведский стол
IT Парк Отель 3*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
25580 руб.
17180 руб. /
25580 руб.
32380 руб.
2600 руб. /
Шведский стол
IT Парк Отель 3*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
29180 руб.
17180 руб. /
29180 руб.
35180 руб.
3500 руб. /
Шведский стол
Биляр Палас отель 4*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
27580 руб.
17180 руб. /
27580
руб.
33580 руб.
3100 руб. /
Шведский стол
Биляр Палас отель 4*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
30180 руб.
17180 руб. /
30180 руб.
38780 руб.
3750 руб. /
Шведский стол
Сулейман Палас Отель 4*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
27580 руб.
17180 руб. /
27580 руб.
37980 руб.
3100 руб. /
Шведский стол
Сулейман Палас Отель 4*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
30180 руб.
17180 руб. /
30180 руб.
43180 руб.
3750 руб. /
Шведский стол
Отель Ибис 3*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
27100 руб.
17180 руб. /
27100 руб.
32580 руб.
2980 руб. /
Шведский стол
Отель Ибис 3*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
30700 руб.
17180 руб. /
30700 руб.
38180 руб.
3880 руб. /
Шведский стол
Отель Релита 4*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
27180 руб.
17180 руб. /
27180 руб.
32380 руб.
3000 руб. /
Шведский стол
Отель Релита 4*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
32180 руб.
17180 руб. /
32180 руб.
41180 руб.
4250 руб. /
Шведский стол
Гранд Отель Казань 4*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
27180 руб.
17180 руб. /
27180 руб.
32380 руб.
3000 руб. /
Шведский стол
Гранд Отель Казань 4*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
30180 руб.
17180 руб. /
30180 руб.
36180 руб.
3750 руб. /
Шведский стол
Ногай 3*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
27980 руб.
17180 руб. /
27980 руб.
35180 руб.
3200 руб. /
Шведский стол
Ногай 3*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
30380 руб.
17180 руб. /
30380 руб.
39580 руб.
3800 руб. /
Шведский стол
Шаляпин Палас Отель 4*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
29180 руб.
17180 руб. /
29180 руб.
35580 руб.
3500 руб. /
Шведский стол
Шаляпин Палас Отель 4*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
32180 руб.
17180 руб. /
32180 руб.
39940 руб.
4250 руб. /
Шведский стол
Корстон Tower 4*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
29380 руб.
17180 руб. /
29380 руб.
35580 руб.
3550 руб. /
Шведский стол
Корстон Tower 4*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
32180 руб.
17180 руб. /
32180 руб.
39940 руб.
4250 руб. /
Шведский стол
Корстон Royal 5*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
31380 руб.
17180 руб. /
31380 руб.
39580 руб.
4050 руб. /
Шведский стол
Корстон Royal 5*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
35700 руб.
17180 руб. /
35700 руб.
46700 руб.
5130 руб. /
Шведский стол
Отель Мираж 5*
Стандартный номер
12.05.2023-08.06.2023; 16.06.2023-04.10.2023
31580 руб.
17180 руб. /
31580 руб.
41660 руб.
4100 руб. /
Шведский стол
Отель Мираж 5*
Стандартный номер
Праздничный заезд
27.04.2023-11.05.2023; 09.06.2023-15.06.2023
41180 руб.
17180 руб. /
41180 руб.
57180 руб.
6500 руб. /
Шведский стол
Варианты проживания
Давыдов Инн
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Каждое утро в мини-гостинице «Давыдов Инн» сервируют завтрак «шведский стол».
Мечеть Кул-Шариф находится в 2,2 км от мини-гостиницы, а ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» — в 2,3 км. Расстояние от мини-гостиницы «Давыдов Инн» до международного аэропорта Казань составляет 27 км.
АМАКС Сафар-отель
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Персонал отеля поможет спланировать экскурсии. По запросу организуется трансфер из международного аэропорта Казань.
Сеть/бренд отелей: Amaks Hotels & Resorts
Отель Кристалл
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером. В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля «Кристалл», а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе — в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Гостиница Давыдов
Отель «Давыдов» находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски. Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса.
Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км. Прогулка до станции метро «Суконная слобода» занимает 7 минут, а поездка до центрального вокзала Казани - 10 минут. Международный аэропорт Казани расположен в 20 км. Услуги трансфера предоставляются гостям за дополнительную плату.
Парк Отель Казань
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Гостиница IT Park
Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Сотрудники отеля будут рады организовать для вас трансфер от и до аэропорта. В современном бизнес-центре вы можете завершить срочные дела, а также воспользоваться факсом и ксероксом. Если у вас возникнет вопрос, вы всегда сможете обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. Также к вашим услугам обслуживание номеров.
Не допускается курение на территории отеля.
Отель Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Отель находится в 1,1 км от мечети аль-Марджани, в 1,8 км от Петропавловского собора и в 1,6 км от площади Свободы.
Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, для гостей организован трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном.
Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям отеля «Биляр Палас» предлагается целый спектр велнес-услуг.
В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна. Поблизости находятся такие достопримечательности, как храм Воздвижения Креста Господня, ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» и Казанский федеральный университет. Расстояние от отеля «Биляр Палас» до международного аэропорта Казань составляет 24 км.
Suleiman Palace Hotel
К услугам гостей этого элегантного 4-звездочного отеля крытая веранда с чарующей атмосферой, бизнес-бар и ресторан. Гости могут отдохнуть в оздоровительном клубе на территории. Отель Suleiman Palace находится в самом сердце Казани.
В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна. В оздоровительном клубе имеется бесплатный плавательный бассейн. В распоряжении гостей также массажный и косметический кабинеты.
В уютном баре предлагаются разнообразные напитки. При отеле Suleiman Palace работает со вкусом оформленный ресторан «Шафран», где подаются блюда региональной и европейской кухонь. Бизнес-бар открыт круглосуточно. Здесь можно провести встречу за кофе или другими напитками, арендовать ноутбук и воспользоваться Wi-Fi в деловых целях.
Поездка на автомобиле от отеля Suleiman Palace до железнодорожного и речного вокзалов Казани занимает 10 минут. Поблизости налажено хорошее транспортное сообщение.
Отель Ибис Казань
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки. На круглосуточной стойке регистрации отеля можно записаться на экскурсии по достопримечательностям Казани, включая озеро Кабан и мечеть Нурулла.
Поездка на автомобиле и поезде «аэроэкспресс» до международного аэропорта Казани займет 30 минут. Гости, путешествующие на автомобиле, могут воспользоваться частной платной крытой парковкой с ограниченным количеством мест. Предварительная резервация парковочных мест не предусмотрена.
Отель Relita-Kazan
Отель «RELITA-KAZAN» расположен всего в 5 минутах езды от исторического центра Казани, Кремля и мечети Кул-Шариф.
К услугам гостей номера с кондиционером и ресторан татарской кухни. В чисто убранных номерах можно пользоваться телевизором с плоским экраном и ванной комнатой с душем. В ресторане отеля предлагают блюда татарской и русской кухни.
Прогулка до ближайшего торгового центра занимает 1 минуту. Отель находится в 4 км от футбольного стадиона «Казань Арена», в 1,5 км от аквапарка «Ривьера» и в 4,5 км от Казанского железнодорожного вокзала. Поездка на автомобиле до международного аэропорта Казани занимает 35 минут.
Гранд отель Казань
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле. Гости отеля Grand Hotel Kazan могут воспользоваться превосходными помещениями различной вместимости для проведения конференций и деловых мероприятий.
Кроме того, в распоряжении гостей бизнес-центр. В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар. Отель Grand Hotel Kazan — первый в городе отель с вертолетной площадкой на крыше.
От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе. Места на многоэтажной парковке в этом центре предоставляются за дополнительную плату.
Отель Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Ногай» находится в 500 метрах от Казанского федерального университета и в 1 км от Казанского кремля. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 23 км. Прогулка до Центрального железнодорожного вокзала Казани занимает 15 минут.
Шаляпин Палас Отель
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол».
В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В числе прочих удобств помещения для совещаний различной вместимости. Поблизости расположен Казанский кремль, собор Богоявления, Казанский государственный университет и другие местные достопримечательности.
Отель Корстон Тауэр Казань
Отель «Корстон Тауэр Казань» расположен в Казани. К услугам гостей хаммам, крытый бассейн и фитнес-центр. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Cреди удобств в номерах — кондиционер, гостиная зона, мини-бар и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
Гости могут пообедать в ресторане отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Также при отеле работает бар. По запросу гостям подают завтрак в номер. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе прочих удобств — бильярд, ночной клуб и караоке.
Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф находятся в 3 км от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Казани составляет 6,5 км, а до аэропорта Казани — 25 км.
Отель Корстон Роял Казань
Отель Korston Royal Kazan с бесплатным Wi-Fi и бесплатной парковкой расположен в Казани, недалеко от исторических достопримечательностей.
Гости отеля Korston Royal Kazan по достоинству оценят приветливое обслуживание и комфортабельные номера. Все номера оформлены в современном стиле и хорошо укомплектованы. В люксах есть отдельная гостиная зона и роскошный телевизор. В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол».
К услугам гостей крытый бассейн и спа-центр с хаммамом и фитнес-центром.
Расстояние от гостиницы до международного аэропорта Казани составляет 20 км.
Отель Мираж
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Деловые путешественники по достоинству оценят превосходные конференц-залы и бизнес-услуги, в том числе аудио- и видеооборудование, а также услуги синхронного и письменного перевода. На 2 этаже отеля Mirage работает уникальный бизнес-центр с различным компьютерным оборудованием, где также предлагаются услуги секретаря.
Отель Mirage — отличная отправная точка для ознакомления с Казанью. В нескольких минутах ходьбы можно посетить такие достопримечательности, как Казанский кремль, Петропавловский собор, Национальный музей Республики Татарстан, мечеть «Кул-Шариф» и Государственный академический театр.
После напряженного гости могут посетить ресторан Milli с великолепным панорамным видом на Кремль, где предлагают изысканные блюда. В уютном баре Pivovar приятно провести вечер с друзьями и семьей.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостинице при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе тура
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Казани и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Проживание при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии:авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» — 1800-1950 рублей.
- Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» — 1800-1950 рублей
- Место начала и завершения?
- Республика Татарстан, Казань
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Какой транспорт в туре?
Минивен: ютонг, неоплан, от 18 до 57 мест. Кондиционером оснащены.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.