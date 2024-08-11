3 день

Древний Керман и Свияжск

07:00 Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсионную программу в Свияжск.

09:05 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

10:00 Экскурсия «Древний Керман».

Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан. Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани. Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, Кремль — это история города длиною в несколько эпох.

11:45 Причал «Казан». Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Сказание о земле Свияжской».

Там, где Свияга сливается с Волгой, стоит, словно ожившая сказка Пушкина об острове Буяне, остров-град Свияжск. Высокая гора, со всех сторон омываемая водой, стала русской крепостью русского войска Ивана Грозного перед решающим походом на Казань. Очень скоро Свияжск стал центром православия в Поволжье — заблестели купола церквей, забурлила, закипела жизнь во граде том…

В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско-Богородицкого монастыря (16 в.), внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно музеи, сувенирные лавки, обед). В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

17:00 Отправление т/х в Казань.

15:45 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободное время.

20:15 За дополнительную плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 1950 рублей — взрослый билет, 1800 рублей — детский до 14 лет (интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).