Семейные развлекательные туры Казани

Найдено 40 туров в категории «Можно с детьми» в Казани, цены от 5 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Удиви меня, Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 070 за человека
Жемчужины Поволжья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Поволжья
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 27 090 за человека
Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 020 за человека
Жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150 за человека
Казань на одном дыхании
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Казань на одном дыхании
Начало: Республика Татарстан, Казань
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 5 670 за человека
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330 за человека
Добро пожаловать в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 490 за человека
Летний Татарстан на 100 процентов
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летний Татарстан на 100 процентов
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100 процентов» на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 27 980 за человека
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 630 за человека
В Казань день за днем. Тур выходного дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур выходного дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 060 за человека
В Казань день за днем. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 190 за человека
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 320 за человека
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 970 за человека
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 42 710 за человека
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 18 940 за человека
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210 за человека
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 16 580 за человека
Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 11 330 за человека
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 18 220 за человека
Новогодние каникулы в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820 за человека
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
от 15 860 за человека
Волшебство Рождества в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
3 янв в 10:00
от 12 570 за человека
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 12 300 за человека
Новогодняя сказка в Казани
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130 за человека
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Начало: Татарстан, Казань
28 дек в 10:00
от 8 120 за человека
Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 7 170 за человека
Новогодние жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние жемчужины Татарстана
Начало: Татарстан, Казань
4 янв в 10:00
от 19 130 за человека
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
от 18 230 за человека
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 000 за человека
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Авторский тур
2 дня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Начало: Казань, 06:45
6 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 900 за человека
Столица Татарстана - Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Столица Татарстана - Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 779 за человека
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Сокращённая программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Сокращённая программа
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 6 737 за человека
Наследие волжских булгар
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Наследие волжских булгар
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 737 за человека
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 23 010 за человека
Татарстан на максимум
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Татарстан на максимум
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 474 за человека
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080 за человека
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620 за человека
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480 за человека
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120 за человека
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
    Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходныеОтправляли маму отдохнуть в Казань на выходныеОтправляли маму отдохнуть в Казань на выходныеОтправляли маму отдохнуть в Казань на выходныеОтправляли маму отдохнуть в Казань на выходные
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
    Супер
  • Д
    Дмитрий
    9 апреля 2024
    Казань на одном дыхании
    Умница
  • М
    Маргарита
    5 апреля 2024
    Казань на одном дыхании
    Все организовано достойно!
    Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!Все организовано достойно!
  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    Казань на одном дыхании
    Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани
    читать дальше

    - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!!

  • С
    Светлана
    14 марта 2024
    Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа
    Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
    Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2024
    Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
    Путешествие в Казань прошло замечательно) 3 дня и две ночи просто пролетели. Но успели посмотреть многое. В экскурсиях были включены самые-самые достопримечательности города + остров-град Свияжск.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Можно с детьми»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 40
  1. Удиви меня, Казань
  2. Жемчужины Поволжья
  3. Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
  4. Жемчужины Татарстана
  5. Казань на одном дыхании
Какие места ещё посмотреть в Казани
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Можно с детьми" можно забронировать 40 авторских туров от 5 670 до 42 710. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Купите самый интересный из 40 туров в Казани на 2024 год по теме «Можно с детьми», 84 ⭐ отзыва, цены от 5670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам