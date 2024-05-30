В Виктор Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!

Е Елена Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.

Т Татьяна Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ

М Майя Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)

Д Дмитрий Добро пожаловать в Казань. Осень и зима Супер

Д Дмитрий Казань на одном дыхании Умница

М Маргарита Казань на одном дыхании Все организовано достойно!

О Оксана Казань на одном дыхании читать дальше - Макарову Елену. Благодаря ей, её профессионализму в своём деле, знаниям, вниманию к каждому, сделал тур незабываемым! От начала до конца всё было безупречно. Подача автобуса, сопровождение, проходы в музеи, обеды, дополнительные экскурсии, развоз туристов по отелям после программы и конечно же интересные рассказы Елены. Всё это вместе взятое сделали тур на десятку из десяти. По окончании, могу точно и с уверенностью сказать, что буду рекомендовать и сама пользоваться туроператором "Большая Страна " Большое спасибо, всем принимавшим участие!!! Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани

С Светлана Добро пожаловать в Казань. Сокращенная программа Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!