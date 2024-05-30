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Авторский тур
2 дня
Удиви меня, Казань
Начало: Россия, Республика Татарстан, Казань
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 070₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жемчужины Поволжья
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 27 090₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Жемчужины Татарстана. Сокращенная программа
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 020₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Казань на одном дыхании
Начало: Республика Татарстан, Казань
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 5 670₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100%. Сокращенная программа» на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 19 330₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 490₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Летний Татарстан на 100 процентов
Экскурсионный тур «Летний Татарстан на 100 процентов» на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 27 980₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 22 630₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Казань день за днем. Тур выходного дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 12 060₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В Казань день за днем. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 190₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Казань день за днем. Тур на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 24 320₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный тур в Казань и Йошкар-Олу на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 21 970₽ за человека
Авторский тур
7 дней
В Казань день за днем. Тур на 7 дней
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 42 710₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 18 940₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 16 580₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Казань. Осень и зима
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 11 330₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 18 220₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в Казани
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 11 820₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
от 15 860₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Волшебство Рождества в Казани
Начало: Татарстан, Казань
3 янв в 10:00
от 12 570₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодняя сказка в Казани. Сокращенная программа
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 12 300₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодняя сказка в Казани
Начало: Татарстан, Казань
29 дек в 10:00
от 16 130₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Начало: Татарстан, Казань
28 дек в 10:00
от 8 120₽ за человека
Авторский тур
2 дня
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 7 170₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние жемчужины Татарстана
Начало: Татарстан, Казань
4 янв в 10:00
от 19 130₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань
Экскурсионный тур «Татарстан на 100 процентов. Летняя Казань» на 6 дней
Начало: Татарстан, Казань
от 18 230₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Начало: Казань, 06:45
6 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Столица Татарстана - Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 8 779₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Сокращённая программа
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 6 737₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Наследие волжских булгар
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 737₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 23 010₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан на максимум
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 474₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор30 мая 2024Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
- ЕЕлена29 мая 2024Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
- ТТатьяна21 мая 2024Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
- ММайя21 мая 2024Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
- ДДмитрий9 апреля 2024Супер
- ДДмитрий9 апреля 2024Умница
- ММаргарита5 апреля 2024Все организовано достойно!
- ООксана1 апреля 2024Хочу выразить благодарность организаторам тура "Добро пожаловать в Казань". Тур прошёл замечательно и интересно! Отдельно хотелось бы отметить моего экскурсовода в Казани
- ССветлана14 марта 2024Я в большом восторге, в мае опять собираемся к вам!!!
- ННаталья7 февраля 2024Путешествие в Казань прошло замечательно) 3 дня и две ночи просто пролетели. Но успели посмотреть многое. В экскурсиях были включены самые-самые достопримечательности города + остров-град Свияжск.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Можно с детьми»
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