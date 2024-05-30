В Виктор Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!

Е Елена Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.

Т Татьяна Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ

А Александр Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань Программа насыщена, интересна, принимающая сторона в лице ЭСКУРСОВОДА Эммы Булатовны отлично провела экскурсии.

И Ирина Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань Поездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек и видно, что богатый опыт работы в этой сфере.

Е Елена Новогодние жемчужины Татарстана Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.

А АйгюлЬ Новогодние жемчужины Татарстана читать дальше уровне, все четко, понятно, за 5 дней узнали очень много за этот прекрасный город и не только, на столько все продумано, приятно, удобно, комфортно. Все на "5". Очень приятные, приветливые экскурсоводы и водители, автобус всегда подавался чистым, теплым, комфортабельным. Желаю Вам и Вашей организации процветания и благодарных клиентов. Дарья, добрый день, огромное спасибо Вашей организации за не забываемый отдых в г. Казань. Путешествие очень понравилось. Организация на высшем

А Айгюль Новогодние жемчужины Татарстана читать дальше четко согласно графика, автобусы подавали хорошие комфортабельные и всегда чистые!!! Сотрудники приветливые. Тур настолько емкий, просто класс за 5 дней столько посмотрели!!! Для Казани 5 дней маловато, но благодаря насыщенному графику очень много посмотрели. Все понравилось, огромное спасибо!!! Огромное спасибо за прекрасный тур, все понравилось, организация на высшем уровне, у нас был прекрасный экскурсовод Елена отдельное спасибо, все

Ш Шитухина Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа Всё понравилось