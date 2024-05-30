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Авторский тур
5 дней
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 18 940₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
от 15 860₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Начало: Татарстан, Казань
28 дек в 10:00
от 8 120₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние жемчужины Татарстана
Начало: Татарстан, Казань
4 янв в 10:00
от 19 130₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 23 010₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан на максимум
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 474₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктор30 мая 2024Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
- ЕЕлена29 мая 2024Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
- ТТатьяна21 мая 2024Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
- ААлександр28 марта 2024Программа насыщена, интересна, принимающая сторона в лице ЭСКУРСОВОДА Эммы Булатовны отлично провела экскурсии.
- ИИрина28 марта 2024Поездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек и видно, что богатый опыт работы в этой сфере.
- ЕЕлена19 марта 2024Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.
- ААйгюлЬ17 марта 2024Дарья, добрый день, огромное спасибо Вашей организации за не забываемый отдых в г. Казань. Путешествие очень понравилось. Организация на высшем
- ААйгюль15 марта 2024Огромное спасибо за прекрасный тур, все понравилось, организация на высшем уровне, у нас был прекрасный экскурсовод Елена отдельное спасибо, все
- ШШитухина14 января 2024Всё понравилось
- ИИрина9 января 2024Тур понравился. Размещение в хорошем отеле, насыщенная программа, талантливый экскурсовод. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «5-дневные туры»
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