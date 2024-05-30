Авторские 5-дневные туры в Казань

Найдено 9 туров в категории «5-дневные туры» в Казани, цены от 8 120 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Начало: Татарстан, Казань
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от 18 940 за человека
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
Начало: Татарстан, Казань
1 янв в 10:00
от 15 860 за человека
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
Начало: Татарстан, Казань
28 дек в 10:00
от 8 120 за человека
Новогодние жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние жемчужины Татарстана
Начало: Татарстан, Казань
4 янв в 10:00
от 19 130 за человека
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы
Начало: Республика Татарстан, Казань
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 23 010 за человека
Татарстан на максимум
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Татарстан на максимум
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 22 474 за человека
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000 за человека
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
65 000 за человека
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Второй раз отдыхаю с Большой Страной, все вполне на достойном уровне и сама организация и информация и отношение, благодарю!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Теперь если познавать страну, только с вами. Спасибо за всё.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Новогодняя мозаика. Тур-конструктор в Казань
    Отправляли маму отдохнуть в Казань на выходные. Все было классно. Автобусы хорошие,комфортные Гид👍крутой,умничка,молодец Еда очень вкусная Гостиница чистая, уютная Спасибо большое Рекомендуем всем путешествовать с БОЛЬШОЙ СТРАНОЙ
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  • А
    Александр
    28 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
    Программа насыщена, интересна, принимающая сторона в лице ЭСКУРСОВОДА Эммы Булатовны отлично провела экскурсии.
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
    Поездка понравилась. Удивила хорошая организация. Всё очень достойно. Экскурсии, еда, отель. Экскурсовод Эмма интересный человек и видно, что богатый опыт работы в этой сфере.
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  • Е
    Елена
    19 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Очень хорошая организация тура! Выезд на экскурсии без опозданий, всё по графику, указанному в памятке по туру.
  • А
    АйгюлЬ
    17 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Дарья, добрый день, огромное спасибо Вашей организации за не забываемый отдых в г. Казань. Путешествие очень понравилось. Организация на высшем
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    уровне, все четко, понятно, за 5 дней узнали очень много за этот прекрасный город и не только, на столько все продумано, приятно, удобно, комфортно. Все на "5". Очень приятные, приветливые экскурсоводы и водители, автобус всегда подавался чистым, теплым, комфортабельным. Желаю Вам и Вашей организации процветания и благодарных клиентов.

  • А
    Айгюль
    15 марта 2024
    Новогодние жемчужины Татарстана
    Огромное спасибо за прекрасный тур, все понравилось, организация на высшем уровне, у нас был прекрасный экскурсовод Елена отдельное спасибо, все
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    четко согласно графика, автобусы подавали хорошие комфортабельные и всегда чистые!!! Сотрудники приветливые. Тур настолько емкий, просто класс за 5 дней столько посмотрели!!! Для Казани 5 дней маловато, но благодаря насыщенному графику очень много посмотрели. Все понравилось, огромное спасибо!!!

  • Ш
    Шитухина
    14 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
    Всё понравилось
  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Новогодние каникулы в Казани. Расширенная программа
    Тур понравился. Размещение в хорошем отеле, насыщенная программа, талантливый экскурсовод. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «5-дневные туры»

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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  3. Храм Всех Религий
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  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "5-дневные туры" можно забронировать 9 авторских туров от 8 120 до 65 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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