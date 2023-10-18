Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Будем много и вкусно есть: отведаем чак-чак и приготовим традиционную выпечку своими руками на мастер-классе, выпьем чашечку татарского чая и съедим по перемячу. А ещё вас ждёт традиционный ужин с интерактивной программой «Татарский байрам».
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Описание
Организационные детали
Отмена тура с полным возвратом средств возможна не позднее, чем за 21 день до начала тура. При отмене за 20-8 дней до начала тура возвращается 50% предоплаты. При отмене за 7 и менее дней до начала тура предоплата не возвращается.
Республика Татарстан — регион, где половина населения исповедует ислам. Однако здесь нет ограничений по внешнему виду и каких-либо строгих правил поведения. Всё так же, как и в любом другом городе России. Но при посещении мечетей и православных храмов (2, 3 и 4 дни тура) нужно надеть одежду, укрывающую спину, грудь, плечи и колени, и лучше взять с собой платок на голову, чтобы не пользоваться общественным.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Казани
Встретим вас в аэропорту Казани и на комфортабельном автомобиле доставим в отель. Ехать предстоит около 30 минут. Передохнём, пообедаем и пойдём гулять по пешеходной улице Баумана вместе с гидом, который погрузит вас в историю города. Вы увидите, в какой удивительный ансамбль сплетаются здесь старинное и современное.
Со смотровой площадки полюбуемся видом на Казань, обязательно потрём живот Коту Казанскому и увидим памятник карете Екатерины II. Заглянем в местные магазинчики, где вы сможете закупиться сувенирами и угощениями.
Ужинать будем в одном из лучших ресторанов с национальной татарской кухней и видом на мечеть Кул-Шариф и Кремль.
Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужин
Позавтракаем в отеле и отправимся на экскурсию в Казанский Кремль. Гид расскажет, как начиналась история города и как культуры двух народов переплетались, обогащая и дополняя друг друга. Вы увидите, как соседствуют здесь мусульманские и православные святыни.
Посетим мечеть Кул-Шариф, а обедать будем в современном ресторане татарской кухни. Дальше прогуляемся по Кремлёвской набережной, рассмотрим Дворец Земледельцев и побываем в Национальной библиотеке Республики Татарстан — это современное культурное пространство и точка притяжения горожан.
Затем вас ждёт мастер-класс по татарской выпечке, которой мы насладимся на чаепитии. А в музее татарского быта сделаем яркие кадры в национальной одежде.
За ужином поучаствуем в интерактивной программе «Татарский байрам» — познакомимся с местной культурой. После трапезы погуляем по набережной озера Кабан, а затем вернёмся в отель.
Раифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религий
После завтрака разместимся в микроавтобусе и поедем в Раифский Богородицкий монастырь 17 века, построенный в сосновом лесу на берегу озера. Здесь хранится точная копия Грузинской иконы Божией Матери, попавшая сюда в 17 веке.
Следующая локация — остров-град Свияжск, основанный Иваном Грозным в 16 веке при осаде Казани. Живописный остров омывают сразу три реки: Волга, Свияга и Щука. Желающие смогут отведать медовуху, пострелять из лука или проверить свои силы и ловкость в метании топора.
Побываем в храме всех религий, где объединяются мусульманская мечеть и буддийский храм, иудейская синагога и китайская пагода, православная и католическая церкви.
Вернёмся в Казань вечером, поужинаем в ресторане и поедем в отель.
Музей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозрения
Позавтракаем и отправимся в необычный музей, где познакомимся с историей чак-чака и отведаем самый вкусный чак-чак в городе вместе с ароматным татарским чаем.
Затем прогуляемся по территории Старо-Татарской слободы вместе с гидом. Именно здесь жили татары после присоединения Казани к Российскому царству в 16 веке. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое: вокруг нас будут аутентичные домики в татарском стиле. Побываем в старейшей мечети, а ещё попробуем вкусные перемячи — пирожки.
Прогуляемся по историческому центру Казани, заглядывая в атмосферные дворики и любуясь крышами. На обед у нас будет татарская еда в формате фастфуда.
Увидим ЗАГС в форме казана, символизирующего домашний очаг и достаток. Со смотровой площадки полюбуемся Казанским Кремлём с нового ракурса.
Пройдёмся по современному району, откуда видно старинную часть города, и завершим прогулку катанием на колесе обозрения. Поужинаем в ресторане.
Отъезд
После завтрака, если у вас будет время перед вылетом, мы можем ещё раз прогуляться по Казани, паркам и скверам, закупиться сувенирами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Казани, утроЗавершение: Аэропорт Казани, время зависит от ваших рейсов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.