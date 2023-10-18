Отправляемся в третью столицу с настоящей татаркой, чтобы почувствовать казанский дух, познакомиться с местными обычаями и понаблюдать, как в городе соседствует старинное и современное, уживаются несколько религий и в какой причудливый ансамбль сплетается татарская и русская культуры. Пройдёмся по главным местам Казани, побываем на острове Свияжск и посетим Раифский монастырь. Будем много и вкусно есть: отведаем чак-чак и приготовим традиционную выпечку своими руками на мастер-классе, выпьем чашечку татарского чая и съедим по перемячу. А ещё вас ждёт традиционный ужин с интерактивной программой «Татарский байрам».

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Отмена тура с полным возвратом средств возможна не позднее, чем за 21 день до начала тура. При отмене за 20-8 дней до начала тура возвращается 50% предоплаты. При отмене за 7 и менее дней до начала тура предоплата не возвращается.

Республика Татарстан — регион, где половина населения исповедует ислам. Однако здесь нет ограничений по внешнему виду и каких-либо строгих правил поведения. Всё так же, как и в любом другом городе России. Но при посещении мечетей и православных храмов (2, 3 и 4 дни тура) нужно надеть одежду, укрывающую спину, грудь, плечи и колени, и лучше взять с собой платок на голову, чтобы не пользоваться общественным.