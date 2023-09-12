Золотой Казан и Красный город
В данном путешествии Вы прогуляетесь по старому центру Казани и красочным паркам, посетите главную мечеть города – Кул Шариф, увидите знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике, Казанский Кремль, национальную библиотеку республики Татарстан, съездите в Болгарский музей-заповедник, а также в Йошкар-Олу — столицу республики Марий Эл. Также Вы можете ознакомиться с программой на 5 дней по ссылке.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Четверг. Заезд
Самостоятельное прибытие в гостиницу.
Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
Свободный день.
Пятница. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани»
Время выезда на программу из отеля фиксированное.
- 12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А)
- 13:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52)
- 13:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б)
- 13:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8);
- 14:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1);
Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1)
- 14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.
Групповой трансфер.
Присоединение к экскурсионной программе.
Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.
14:15 Обед в кафе или ресторане города.
Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.
Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.
15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».
Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.
Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
18:30 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
- 20:30 За доп. плату: Автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани» (доп. плата).
Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
Суббота. Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника
С 07:00 завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу в г. Болгар (190 км).
- 08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
12:00 Прибытие в Болгар.
Экскурсия «Северная Мекка» с посещением Болгарского музея заповедника.
Историко-археологический комплекс Болгар включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осмотр всех объектов, сохранившихся на территории древнего городища: Соборная мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханская усыпальница, Малый Минарет, Черная палата, Белая палата, Ханская баня, Ханский дворец.
Посещение Памятного знака, построенного в честь официального принятия ислама волжскими булгарами в 922 году, где хранится самый большой печатный Коран в мире.
Посещение музея Болгарской цивилизации.
15:40 Обед в кафе Болгар.
16:40 После обеда вы сможете познакомиться с новыми объектами Болгара.
Осмотр одного из самых значительных сооружений, пополнивших современную коллекцию архитектурного наследия Татарстана — Ак мечет (Белая мечеть).
Ни одно фото не способно передать в полной мере всей роскошности и торжественности этого чуда.
Водоем, в котором отражается белая чинность строения, придает мечети сходство с индийским Тадж-Махалом.
17:00 Выезд из Болгара в Казань.
20:00 Прибытие в Казань.
Свободное время в центре города.
Воскресенье. Казанский Кремль. Программы по желанию
С 07:00 завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
- 08:05 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 08:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
09:00Экскурсия «Белокаменная крепость».
Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.
Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.
Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.
На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
10:30 Мастер класс «Искусство завязывания платка».
Практические навыки по искусству завязывания арабского мужского платка-шарфа может получить и мужчина.
«Арафатка» или «Палестинка» из этнического элемента одежды превращается в стильный аксессуар.
- 11:30Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск (за доп. плату).
- В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (за доп. плату).
- с 20:15 до 21:45 За доп. плату:Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» (за доп. плату).
Подробнее про дополнительные экскурсии описано в разделе “Важно знать”.
Понедельник. Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная»
С 07:00 завтрак в гостинице.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар –Ола (150 км).
- 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
11:30Экскурсия «Йошкар-Ола удивительная».
Одна из главных достопримечательностей — площадь им. Оболенского-Ноготкова.
На ней находятся комплекс административных зданий, национальная художественная галерея, у входа в которую установлена копия Царь-пушки, памятник основателю города Оболенскому-Ноготкову, памятник Священномученику Епископу Марийскому Леониду, а также «Марийские куранты» — часы на галерее, символизирующие христианскую веру.
Вы осмотрите часы с движущимися фигурами святых апостолов — восемь минут евангельского чуда.
Вы посидите на лавочке с Йошкиным котом, приносящему удачу путнику, погладившего его.
Обед в Йошкар-Оле с блюдами национальной марийской кухни.
Посещение национального музея имени Т. Евсеева.
Этнографическаяэкспозиция «Жизнь марийца от рождения до смерти».
16:30 Выезд в Казань.
19:00 Возвращение в Казань.
Трансфер в гостиницу.
Вторник. Автобусно - пешеходная экскурсия "Казань в парках". Экскурсия "Цветущая Боратынка"
С 07:00 завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (с вещами).
- 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
- 09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках».
12:30 Экскурсия «Цветущая Боратынка».
Посещение музея поэта Е. Боратынского. Е. А. Боратынский – выдающийся русский поэт, друг А. С. Пушкина.
Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.
Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.
Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.
14:00 Окончание программы тура.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница, категория
|Действие цены
|Взрослый ½ DBL
|Ребенок (до 7/14 лет)
|Третий в номере
|Одноместный номер
|Доп. ночь с человека DBL/SGL
|Тип завтрака в туре
|«Тур без проживания»
|27.04.2023-04.10.2023
|17280
|16280/16780
|«Татарстан» 3* Эконом-Центр (номер «эконом») TWIN/DBL
|16.06.2023-04.10.2023
|24530
|16280/24030
|24530
|28780
|2150/3000
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3* (номер «эконом») TWIN/DBL/TRPL
|16.06.2023-04.10.2023
|25280
|16280/24780
|25280
|30280
|2300/3300
|Шведский стол
|«Давыдов ИНН» 2* (стандартный номер TWIN или DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|25280
|16280/24780
|25280
|28780
|2300/3000
|Шведский стол
|«Амакс Сафар Отель» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|26280
|16280/25780
|26280
|31280
|2500/3500
|Шведский стол
|«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|26280
|16280/25780
|26280
|33280
|2500/3900
|Шведский стол
|Отель «Давыдов» 3* (стандартный номер TWIN/DBL/TRPL)
|16.06.2023-04.10.2023
|26280
|16280/25780
|26280
|31280
|2500/3500
|Шведский стол
|«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|26780
|16280/26280
|35280
|2600/4300
|Шведский стол
|« IT Парк» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|26780
|16280/26280
|26780
|35280
|2600/4300
|Шведский стол
|«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|29280
|16280/28780
|29280
|36780
|3100/4600
|Шведский стол
|«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|29280
|16280/28780
|29280
|42280
|3100/5700
|Шведский стол
|«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL) 27.04.2023
|16.06.2023-04.10.2023
|28680
|16280/28180
|28680
|35530
|2980/4350
|Шведский стол
|«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|28780
|16280/28280
|28780
|35280
|3000/4300
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|28780
|16280/28280
|28780
|35280
|3000/4300
|Шведский стол
|«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|29780
|16280/29280
|29780
|38780
|3200/5000
|Шведский стол
|«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|31280
|16280/30780
|31280
|39280
|3500/5100
|Шведский стол
|«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|31530
|16280/31030
|31530
|39280
|3550/5100
|Шведский стол
|Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|34030
|16280/33530
|34030
|44280
|4050/6100
|Шведский стол
|«Отель Мираж» 5* (номер категории DELUXE Twin/DBL)
|16.06.2023-04.10.2023
|34280
|16280/33780
|34280
|46880
|4100/6620
|Шведский стол
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.
При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.
Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).
Варианты проживания
Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «AMAKS Safar» 3
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл» 3
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов» 3
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр» 3
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис» 3
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань» 4
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай» 3
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower» 4
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Корстон Royal» 5
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас» 4
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Мираж» 5
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Гостиница «Татарстан» 3
Этот 3-звездочный отель расположен в историческом и культурном центре Казани, в 15 минутах ходьбы от мечети Кул-Шариф и Казанского Кремля. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная парковка.
Номера гостиничного комплекса "Татарстан" красочно оформлены с использованием высококачественных тканей. Все номера оснащены спутниковым телевидением, креслом и отдельной ванной комнатой.
Каждое утро для гостей накрывается завтрак. В элегантном ресторане "Татарстан" подают блюда европейской и татарской кухни.
Гости могут отдохнуть в баре или провести время за игрой в бильярд в отдельном зале. На территории работает сувенирный магазин, а на главной улице Баумана вы найдете множество магазинов и ресторанов.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием):1 день — питания нет2 день — завтрак, обед3 день — завтрак, обед4 день — завтрак5 день — завтрак, обед6 день — завтрак
- 1 день — питания нет
- 2 день — завтрак, обед
- 3 день — завтрак, обед
- 4 день — завтрак
- 5 день — завтрак, обед
- 6 день — завтрак
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
- Входные билеты в объекты показа по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Казани и обратно
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта —от 800/1 300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее), ночной трансфер —1 950 руб. /машина
- Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительная экскурсия в “Дом Бая”:1 950 руб. /взрослый1 800 руб. /детский до 14 лет800 руб. /дети до 6 лет
- 1 950 руб. /взрослый
- 1 800 руб. /детский до 14 лет
- 800 руб. /дети до 6 лет
- Дополнительная экскурсия "Огни Казани" — 1 100 руб. /чел.
- Экскурсия на остров-град Свияжск:теплоходная экскурсия — 2 200 руб. /чел. автобусная экскурсия — 1 800 руб. /чел.
- Теплоходная экскурсия — 2 200 руб. /чел.
- Автобусная экскурсия — 1 800 руб. /чел.
- Аренда наушников для экскурсий по желанию — радиогиды —100 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
- Место начала и завершения?
- Татарстан, Казань
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
- Как работает радиооборудование для экскурсий?
Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.
Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.
- Что входит в дополнительные программы в воскресенье?
- Первый вариант:
11:30Свободное время в центре города или дополнительная экскурсия на остров-град Свияжск.
11:45 Причал «Казан».
Посадка на теплоход.
12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:00Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» - остров-град Свияжск.
Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань. Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед)
Стоимость экскурсии 2200 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).
В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
Стоимость экскурсии 1800 рублей с туриста.
17:00 Отправление т/х в Казань.
19:00 Прибытие т/х на причал «Казан». Свободное время.
- Второй вариант:
с 20:15 до 21:45 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая» Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа. За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды. Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа. Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.
Стоимость программы: 1950 рублей взрослый, 1800 рублей детский до 14 лет, 800 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.