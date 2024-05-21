Туры по Казанскому Кремлю

Найдено 10 туров в категории «Казанский кремль» в Казани, цены от 9 110 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жемчужины Татарстана
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150 за человека
Добро пожаловать в Казань
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Добро пожаловать в Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 490 за человека
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210 за человека
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000 за человека
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
65 000 за человека
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080 за человека
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620 за человека
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480 за человека
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120 за человека
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110 за человека

Чем он примечателен?

В его состав входят: многочисленные башни, пушечный двор, Дворцовая церковь, Президентский дворец, стены, протяженностью более двух км, Мечеть Кул-Шариф, а также: Благовещенский собор, юнкерское училище, Спасо-Преображенский монастырь и другие постройки. Каждый из объектов достоин пристального внимания, у каждого — своя история. А все вместе они являются одним из самых красивых архитектурных ансамблей России, занимающим площадь в 150 тысяч квадратных метров. В 2000-м году Юнеско внесло Казанский Кремль в свой список «Всемирного наследия»

Немного истории

Нет точных данных, когда был основан город Казань, но принято считать, что в 10-м веке нашей эры, чуть позже встречается упоминание и о Казанском Кремле. В середине шестнадцатого века Иван Грозный захватил Казань и уничтожил первую версию Казанского Кремля (в те времена Казанскую Крепость). Все, что сохранилось до сегодняшних дней, начало строиться (и возрождаться) с 1556 года. Постник Яковлев и Иван Ширяй — люди, работающие над созданием Собора Василия Блаженного в Москве, руководили строительством и Кремля в Казани

Последние отзывы на туры

  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго! Спасибо, что учли мои
    читать дальше

    пожелания, и предоставили нижнее место в поезде. Жаль только, что не посетили Успенский собор в Свияжске. Очень хотелось своими глазами увидеть знаменитые фрески.

    Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!
  • А
    Анастасия
    29 августа 2023
    Добро пожаловать в Казань
    Безумно понравилось! Организация на высшем уровне. Очень душевно!
  • О
    Ольга
    24 августа 2023
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Впечатления положительные. Поездка краткая, но получилась очень информативна. В нашем случае ехать ли еще раз, ответ -нет. Просто увидели и
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    почувствовали все. Казань очень красивый город. Кремль выше всех похвал. Рекомендую вечернюю экскурсию. Интересное посещение острова Свияжск. Приятно, что на группу из 16 человек на все время тура был предоставлен большой автобус. Конечно, времени мало. Мало свободного времени. Можно сократить время на обеды. Два часа это много! Еда вкусная! Понравилось, но у всех свои предпочтения. Мясо натуральное!

  • Ю
    Юлия
    3 августа 2023
    Жемчужины Татарстана
    В целом очень понравилось, насыщенная программа "Жемчужины Татарстана", замечательный гид Елена Яхъяева - очень организованная, при этом с юмором и
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    прекрасно знает материал! Я впервые в Казани, очень понравился город и окрестности, масса впечатлений от красот, радушия, вкусной еды) Для себя сделала вывод, что большими группами ездить тяжеловато, в следующий раз буду смотреть мини-группу. А в остальном все отлично!

  • Н
    Наталья
    1 июля 2023
    Добро пожаловать в Казань
    Нам очень понравилась поездка в Казань с Большой Страной. Мы ездили с дочкой 10 лет. Оформление поездки было быстро, все
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    необходимые документы получили вовремя, в удобном формате. Экскурсии четко спланированы и организованы. Замечательный экскурсовод Марина Анатольевна, рассказывала все очень интересно и доступно. Получили замечательные впечатления от первого Знакомства с Казанью. Очень красивый и гостеприимный город. Как оказалось, мы выбрали очень удачный отель It-парк в Суконной слободе, просторные номера, отличное кафе с доступными ценами. Рядом красивая церковь, Туган Авылым, там отлично провели время до экскурсий в первый день и вечером можно поужинать в ресторанчике. В пешей доступности театр Акият, удивительной красоты снаружи и изнутри, очень рекомендую спектакль «ночь перед Рождеством», просто шикарный. Метро рядом. Спасибо большое Большой Стране за такое мини путешествие, прекрасно отдохнули и узнали много нового.

    Нам очень понравилась поездка в Казань с Большой Страной. Мы ездили с дочкой 10 лет. Оформление
  • Е
    Евгений
    27 июня 2023
    Жемчужины Татарстана
    Это была наша первая поездка в Казань. Тур был построен грамотно, было время и самостоятельно погулять, и по экскурсионной программе прокатиться. Отдельная благодарность экскурсоводу, Татьяне Ляпченковой. Широчайшие знания, свободно и максимально интересно проводила экскурсии. Остались очень довольны.
    Это была наша первая поездка в Казань. Тур был построен грамотно, было время и самостоятельно погулятьЭто была наша первая поездка в Казань. Тур был построен грамотно, было время и самостоятельно погулятьЭто была наша первая поездка в Казань. Тур был построен грамотно, было время и самостоятельно погулятьЭто была наша первая поездка в Казань. Тур был построен грамотно, было время и самостоятельно погулять
  • О
    Ольга
    13 июня 2023
    Добро пожаловать в Казань
    Поездкой довольна
  • И
    Инесса
    7 июня 2023
    Жемчужины Татарстана
    Замечательный тур! Рекомендую всем! Очень красивая Казань, чудесные места: Болгар, Свияжск, Раифский монастырь. Там прекрасные виды, сильная энергетика, богатая история.
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    Гид Маргарита -профессионал, влюблённый в свой город. Отель Ногай впечатлил. Прекрасный номер, с удобной кроватью, белоснежным бельём, хорошими завтраками с шампанским, доброжелательный, готовый помочь персонал. Все удалось!

    Замечательный тур! Рекомендую всем! Очень красивая Казань, чудесные места: Болгар, Свияжск, Раифский монастырь. Там прекрасные видыЗамечательный тур! Рекомендую всем! Очень красивая Казань, чудесные места: Болгар, Свияжск, Раифский монастырь. Там прекрасные видыЗамечательный тур! Рекомендую всем! Очень красивая Казань, чудесные места: Болгар, Свияжск, Раифский монастырь. Там прекрасные виды

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский кремль»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Жемчужины Татарстана
  2. Добро пожаловать в Казань
  3. Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
  4. Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
  5. Лучшее в Казани от настоящей татарки. Обзорный тур
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Старо-татарская слобода
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