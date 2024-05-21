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Авторский тур
4 дня
Жемчужины Татарстана
Начало: Республика Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 17 150₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Добро пожаловать в Казань
Начало: Татарстан, Казань
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 13 490₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
11 июля в 10:00
15 авг в 10:00
от 38 210₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
65 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110₽ за человека
В его состав входят: многочисленные башни, пушечный двор, Дворцовая церковь, Президентский дворец, стены, протяженностью более двух км, Мечеть Кул-Шариф, а также: Благовещенский собор, юнкерское училище, Спасо-Преображенский монастырь и другие постройки. Каждый из объектов достоин пристального внимания, у каждого — своя история. А все вместе они являются одним из самых красивых архитектурных ансамблей России, занимающим площадь в 150 тысяч квадратных метров. В 2000-м году Юнеско внесло Казанский Кремль в свой список «Всемирного наследия»
Нет точных данных, когда был основан город Казань, но принято считать, что в 10-м веке нашей эры, чуть позже встречается упоминание и о Казанском Кремле. В середине шестнадцатого века Иван Грозный захватил Казань и уничтожил первую версию Казанского Кремля (в те времена Казанскую Крепость). Все, что сохранилось до сегодняшних дней, начало строиться (и возрождаться) с 1556 года. Постник Яковлев и Иван Ширяй — люди, работающие над созданием Собора Василия Блаженного в Москве, руководили строительством и Кремля в Казани
Последние отзывы на туры
- ММайя21 мая 2024Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
- ИИгнатова24 сентября 2023Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго! Спасибо, что учли мои
- ААнастасия29 августа 2023Безумно понравилось! Организация на высшем уровне. Очень душевно!
- ООльга24 августа 2023Впечатления положительные. Поездка краткая, но получилась очень информативна. В нашем случае ехать ли еще раз, ответ -нет. Просто увидели и
- ЮЮлия3 августа 2023В целом очень понравилось, насыщенная программа "Жемчужины Татарстана", замечательный гид Елена Яхъяева - очень организованная, при этом с юмором и
- ННаталья1 июля 2023Нам очень понравилась поездка в Казань с Большой Страной. Мы ездили с дочкой 10 лет. Оформление поездки было быстро, все
- ЕЕвгений27 июня 2023Это была наша первая поездка в Казань. Тур был построен грамотно, было время и самостоятельно погулять, и по экскурсионной программе прокатиться. Отдельная благодарность экскурсоводу, Татьяне Ляпченковой. Широчайшие знания, свободно и максимально интересно проводила экскурсии. Остались очень довольны.
- ООльга13 июня 2023Поездкой довольна
- ИИнесса7 июня 2023Замечательный тур! Рекомендую всем! Очень красивая Казань, чудесные места: Болгар, Свияжск, Раифский монастырь. Там прекрасные виды, сильная энергетика, богатая история.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский кремль»
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