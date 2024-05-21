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необходимые документы получили вовремя, в удобном формате. Экскурсии четко спланированы и организованы. Замечательный экскурсовод Марина Анатольевна, рассказывала все очень интересно и доступно. Получили замечательные впечатления от первого Знакомства с Казанью. Очень красивый и гостеприимный город. Как оказалось, мы выбрали очень удачный отель It-парк в Суконной слободе, просторные номера, отличное кафе с доступными ценами. Рядом красивая церковь, Туган Авылым, там отлично провели время до экскурсий в первый день и вечером можно поужинать в ресторанчике. В пешей доступности театр Акият, удивительной красоты снаружи и изнутри, очень рекомендую спектакль «ночь перед Рождеством», просто шикарный. Метро рядом. Спасибо большое Большой Стране за такое мини путешествие, прекрасно отдохнули и узнали много нового.