В Казань день за днем. Экскурсионный тур

В Казань день за днем

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В экскурсионном туре за 4 дня Вы увидите яркие краски улиц и площадей Казани, минареты главной мечети города Кул Шариф и сверкающие золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

Прикоснетесь к вековой культуре татарского народа, попробуете вкусную национальную кухню и прогуляетесь по столице Татарстана.

Особенность тура в том, что вы можете выбрать для заезда любой день недели, экскурсионная программа привязана к дням недели.
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
В Казань день за днем. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Удобный график
Удобный график
Гибкий формат тура позволит начать экскурсионную программу в любой удобный день
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Вы сможете сделать отдых насыщеннее, чтобы в полной мере погрузиться в атмосферу невероятного города
Погружение в культуру
Погружение в культуру
Насыщенная программа позволит прикоснуться к вековой культуре татарского народа
Национальный колорит
Национальный колорит
Попробуем все самые вкусные и необычные блюда национальной татарской кухни
Пятничный интерактив
Пятничный интерактив
Увидим, как на круговой видео-панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани

Программа тура по дням

1 день

Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

09:30«Храм всех религий» на старом Московском тракте.

Комплекс представляет собой необычное архитектурное смешивание разных культур и мировых верований — церкви, мечети, синагоги, пагоды, индуистские храмы, а также верования исчезнувших цивилизаций.

Внутри храм всех религий имеет несколько красиво декорированных залов, посвященных различным верованиям: зал Будды, Египетский зал, Католический зал, зал Иисуса Христа; есть также Театральный зал, картинная галерея, где проходят выставки художников, чайная комната.

Важной составной частью памятника религий выступает и одна из комнат родного дома Ильдара Ханова, в которой он жил.

11:15 Загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

14:00 Окончание программы экскурсионного дня.

20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

По предварительному бронированию в этот день, возможна замена экскурсии на поездку в г. Йошкар-Ола — доплата 1 500 руб.

Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"Понедельник. Загородная экскурсия "Овеянная легендами земля", "Храм всех религий"
2 день

Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках».

Как и все большие города, Казань немыслима без зелёных насаждений, обилия парков и скверов.

Первый общественный парк, который возник в Казани в начале XIX века — Чёрное озеро.

12:30 Экскурсия «Цветущая Боратынка».

Посещение музея поэта Е. Боратынского.

Придя в музей, посетитель окажется в реальном жилом доме одной из дворянских семей дореволюционной Казани, увидит, как жили его обитатели, чем занимались в часы досуга.

Посетители музея смогут увидеть предметы мебели, стоявшей в доме поэта, его личные вещи, письма, посуду, книги, портреты поэта и его знакомых и друзей, рукописи.

Экскурсия продолжается в усадебном саде, благоухавшем в дворянском гнезде 100 лет назад с чаепитием на чайной веранде.

14:00 Окончание программы экскурсионного дня в центре города.

  • 20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»Вторник. Автобусно-пешеходная экскурсия «Казань в парках»
3 день

Среда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение Иннополиса

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

10:45 Экскурсия «Ангел хранитель».

Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.

На территории обсерватории — комплекс зданий начала XX века, музей обсерватории с коллекцией бесценных экспонатов.

У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории,возможность приобщиться к астрономии, к безграничному и загадочному миру космоса и истории нашей отечественной космонавтики.

12:15 Выезд из обсерватории в Иннополис.

12:45 Посещение Иннополиса.

Университет Иннополиса — интеллектуальное ядро нового города и новый российский вуз, который занимается подготовкой ИТ-специалистов высокого уровня, заимствуя опыт лучших вузов мира.

Это место поражает своей креативностью, совершенством, продуманностью до мелочей.

13:45 Выезд в Казань.

14:45 Окончание экскурсии в центре города.

Свободное время.

20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Среда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение ИннополисаСреда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение ИннополисаСреда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение ИннополисаСреда. Экскурсия «Ангел хранитель». Посещение Иннополиса
4 день

Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

10:00 Экскурсия «Поэма об университете».

С давних времён Казань слывёт оплотом образования.

Достаточно вспомнить, что именно в Казани было создано одно из старейших учебных заведений России — Казанский Университет, стены которого взрастили не одну плеяду будущих писателей, математиков, астрономов, химиков, деятельность которых прославила не только наш университет, но и нашу страну.

11:00 Воспоминания о былом и современность, Федоровский бугор.

11:30 История одной библиотеки.

Национальная библиотека республики Татарстан одна из крупнейших и старейших библиотек России, её история насчитывает 155 лет.

Посетив нашу библиотеку, вы осмотрите читальные залы, террасу библиотеки, увидите уникальную инсталляцию из 287 букв 5 татарских алфавитов, насладитесь потрясающими видами исторической и современной части города, панорамой реки Казанки.

Интерес вызывает не только ультрасовременная концепция библиотеки, но и история здания, которое строили совсем по другим стандартам и для иных целей.

12:30 Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»Четверг. Экскурсия «Поэма об университете»
5 день

Пятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский Кремль

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.

Групповой трансфер, присоединение к экскурсионной программе.

13:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве — фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

14:40 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Казанский Кремль — главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:15 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

17:25 Казанская Святыня.

Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

18:00 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

  • 20:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Пятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский КремльПятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский КремльПятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский КремльПятница. Интерактивная программа «Якын дуслар», Казанский Кремль
6 день

Суббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсии

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым», новый театр кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

12:00 Окончание программы тура.

Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии:

  • За доп. плату: речная экскурсия на остров-град Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

  • В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (доп. плата).
  • С 11:00 ежечасно за доп. плату: речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью».

Приглашаем вас на 40-минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города — Центра семьи Казан.

  • Экскурсия за доп. плату с 20:15 до 21:45: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Суббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсииСуббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсииСуббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсииСуббота. Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани» и дополнительные экскурсии
7 день

Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

09:40 Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан».

В 45 км от современной Казани, располагается целый комплекс археологических и природных объектов, входящих в охранную зону Иске-Казанского государственного музея-заповедника.

На территории музея построен историко-культурный и ремесленный комплекс периода Казанского ханства.

А экспозиция этнографического музея раскроет взаимосвязь между современной Казанью и Иске Казан (Старая Казань).

Соревнования по стрельбе из лука на звание «Лучший лучник Иске Казан».

Участие в мастер-классах по вышивке бисером «Казанская тюбетейка».

Фольклорная программа «Нурлы Казан».

Выступление татарского ансамбля, состоящего из бабушек, исполнение национальных песен.

11:40 Отъезд в Казань.

12:40 Окончание программы для туристов с ранним выездом.

Трансфер на ж/д вокзал. (поезда раннего отправления из Казани).

13:00 Национальный обед "Кулинарное путешествие".

Презентация технологии приготовления татарского национального блюда от шеф-повара.

Окончание программы.

Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.

  • В 14:15-18:15 за доп. плату: загородная экскурсия «Овеянная легендами земля»в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

  • 20:30-22:30 За доп. плату: автобусная вечерняя экскурсия по городу «Огни Казани».

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»Воскресенье. Экскурсия «Сказаньем встает Иске Казан»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Гостиница, категорияДействие ценыВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGLТип завтрака в туре
"Тур без проживания" 202312.05-08.06.2023, 16.06-04.10.20232108020480/20780
«Амакс Сафар Отель» 3* (номер "эконом") TWIN/DBL/TRPL 202312.05-08.06.2023, 16.06-04.10.20232588020480/2558025880288802300/3300Шведский стол
«Амакс Сафар Отель» 3* (STD TWIN/DBL) 202312.05-08.06.2023, 16.06-04.10.20232648020480/2618026480294802500/3500Шведский стол
«Кристалл» 3* (STD TWIN/DBL) 202312.05-08.06.2023, 16.06-04.10.20232648020480/2618026480306802500/3900Шведский стол
«Биляр Палас отель» 4* (STD TWIN/DBL) 202312.05-08.06.2023, 16.06-04.10.20232828020480/2798028280327803100/4600Шведский стол
«Сулейман Палас Отель» 4* (STD TWIN/DBL) 202312.05-08.06.2023, 16.06-04.10.20232828020480/2798028280360803100/5700Шведский стол
«Ногай» 3* (STD TWIN/DBL) 202312.05-08.06.2023, 16.06-04.10.20232858020480/2828028580339803200/5000Шведский стол
«Отель Корстон Tower» 4* (STD TWIN/DBL) 202312.05-08.06.2023, 16.06-04.10.20232963020480/2933029630342803550/5100Шведский стол

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен).

При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».

Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное — 1 большая кровать, TWIN — двухместное 2 раздельные кровати, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.

Подселение отсутствует. За одноместное размещение — доплата (если турист едет один).

Варианты проживания

Отель «AMAKS Safar»

3 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»

Отель «Кристалл»

3 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе – в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»

Отель «Биляр Палас»

3 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы – в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»

Гостиница «Сулейман Палас Отель»

3 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро – «Площадь Тукая».

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе «шведский стол». На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»

Отель «Ногай»

3 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств – чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»

Отель «Корстон Tower»

3 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе (завтраки только при выборе тарифа с проживанием):завтраки ежедневновторник — чаепитиепятница, воскресенье — комплексный туристический обед
  • Завтраки ежедневно
  • Вторник — чаепитие
  • Пятница, воскресенье — комплексный туристический обед
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта — от 800-1 300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее), ночной трансфер — 1 950 руб. /машина
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии:экскурсия «Огни Казани» — 1 100 руб. /чел. речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» — 990 руб. /чел. экскурсия «Овеянная легендами земля» — 1 300 руб. /чел. экскурсия на остров-град Свияжск:на теплоходе — 2 200 руб. /чел. на автобусе (при невозможности теплоходной) — 1 800 руб. /чел. экскурсия в «Гостеприимный дом Бая»:1 950 рублей взрослый1 800 рублей детский до 14 лет800 рублей дети до 6 лет
  • Экскурсия «Огни Казани» — 1 100 руб. /чел.
  • Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» — 990 руб. /чел.
  • Экскурсия «Овеянная легендами земля» — 1 300 руб. /чел.
  • Экскурсия на остров-град Свияжск:на теплоходе — 2 200 руб. /чел. на автобусе (при невозможности теплоходной) — 1 800 руб. /чел.
  • На теплоходе — 2 200 руб. /чел.
  • На автобусе (при невозможности теплоходной) — 1 800 руб. /чел.
  • Экскурсия в «Гостеприимный дом Бая»:1 950 рублей взрослый1 800 рублей детский до 14 лет800 рублей дети до 6 лет
  • 1 950 рублей взрослый
  • 1 800 рублей детский до 14 лет
  • 800 рублей дети до 6 лет
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию (радио-гиды) — 100 руб. /сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой график выезда на экскурсионную программу из отелей?

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете о ставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

1 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 08:00.

  • 08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 08:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл.

  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

2 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.

  • 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

3 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.

  • 09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

4 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.

  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

5 день:

  • 11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

  • 14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале.

Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

6 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 09:00.

  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).
  • 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

7 день:

Внимание! Желательно прибыть в Казань на экскурсионную программу до 08:00.

  • 08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов».
  • 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

  • 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас» встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

  • 08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Татарстан», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

  • 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

  • 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Какие есть дополнительные экскурсии в субботу?

Дополнительные экскурсии:

  • За доп. плату: речная экскурсия на остров-град Свияжск.

12:15 Причал «Казан».

Посадка на теплоход.

12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:30 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (доп. плата).

17:30 Отправление т/х в Казань.

19:30 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободное время.

  • С 11:00 ежечасно за доп. плату: речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью».

Приглашаем вас на 40-минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города — Центра семьи Казан.

Во время прогулки, подставив лицо свежему ветерку, вслушиваясь в плеск воды, вы не только полюбуетесь открыточными видами Казани с воды, но и узнаете:

  • какой была Казанка чуть более, чем полвека назад;
  • сколько мостов соединяют берега Казанки в черте города;
  • какое благоустройство ждет эти берега в ближайшем будущем.

Экскурсия за доп. плату:

  • с 20:15 до 21:45 за доп. плату: авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников. Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
30 мая 2023
Добрый день! Прекрасно организованный тур! Огромное спасибо гиду Елене за огромный объём интересной информации! ПРОФИ!!!
М
19 мая 2023
Хочу выразить благодарность организаторам за чудесный тур в Казань!
Служба поддержки была всегда на связи, оперативно отвечала на многочисленные вопросы.
Экскурсоводом у нас была Макарова Елена, очень интересный и позитивный рассказчик, мне было приятно её слушать.
Водителей тоже отмечу, отработали профессионально. Автобусы комфортабельные, оборудованы ремнями безопасности.
Группа на даты 5-11 мая набралась замечательная! Не шумных детей, не конфликтных людей, красота! Была рада познакомиться со всеми!
Понравилось грамотное сочетание экскурсий и свободного времени, можно посетить музеи, не входящие в программу, например, Национальный музей Республики Татарстан. Единственное, на мой взгляд, можно заменить программу 4 дня и вместо Раифского монастыря поехать в Болгар, потрясающе красивый город с Белой мечетью. Плюс я добавила бы пешеходную экскурсию по Бауманской улице - самой знаменитой и туристической улице Казани. Думаю, что именно с неё и нужно начинать знакомство с города.
И
18 мая 2023
Комфортабельные автобусы, прекрасные гиды
Комфортабельные автобусы, прекрасные гидыКомфортабельные автобусы, прекрасные гидыКомфортабельные автобусы, прекрасные гиды

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