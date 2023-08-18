Вы сможете познакомиться с особенностями канувших в лету культурных, религиозных аспектов местных жителей, посетите Старо-татарскую слободу, прогуляетесь по набережной озера Кабан, увидите интерактивный комплекс народных ремесел «Татарская деревня».
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия по Казани
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Возможен индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта за доп. плату.
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
14:30 Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).
Выдача программ тура. Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.
Обзорная экскурсия по Казани позволит вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города.
Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»).
Экскурсия по Старо-Татарской слободе.
Экскурсия дает туристам возможность буквально очутиться в столице Татарстана XVIII-XIX веков.
Экскурсовод расскажет о секретах мечетей и их уникальной во всех смыслах архитектуре.
18:00 Окончание экскурсии.
Свободное время в центре города.
- 20:30 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за доп. плату (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»
07:00 Завтрак в гостинице.
09:30 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).
Пешеходный день.
10:15 Экскурсия «Православная святыня — Казанская икона Божьей Матери».
Экскурсия по монастырскому комплексу.
У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.
11:20 Экскурсия «Древний Керман».
Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.
В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.
Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани.
13:00 Окончание экскурсии.
Свободное время в центре города.
- с 11:00 ежечасно за доп. плату: Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью».
Приглашаем вас на 40-минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города — Центра семьи Казан.
- 20:15За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.
Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек.
Свободный день или дополнительная программа
07:00 Завтрак в гостинице.
Свободный день.
При желании дополнительные экскурсии за доп. плату:
- Речная экскурсия на остров-град Свияжск (доп. плата).
11:45Причал «Казан».
Посадка на теплоход.
12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:00 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Сказание о земле Свияжской».
В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско -Богородицкого монастыря (16 в.), внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.
Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).
- В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (доп. плата).
17:00 Отправление т/х в Казань.
19:00 Прибытие т/х на причал «Казан».
Свободное время.
- с 11:00 ежечасно речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» (доп. плата).
Приглашаем вас на 40-минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города — Центра семьи Казан.
Экскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». Отъезд
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Расчетное время выезда из отеля 12:00.
При необходимости вещи можно сдать в камеру хранения отеля (бесплатно).
09:00 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).
«Раифский Богородицкий мужской монастырь» — архитектурный комплекс XVII – XIX веков.
Монастырь расположен на территории уникального природного Волжско-Камского заповедника туристы и паломники едут сюда со всей России, чтобы поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, испить и набрать с собой целебной воды из Раифского источника, освященного Патриархом Всея Руси Алексеем II, и полюбоваться видами озера, с которым связана одна из легенд Раифского монастыря.
По пути осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.
14:00 Окончание программы.
Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница,
название
|Даты действия
цены
|Взрослый
(1/2 DBL)
|Ребенок
(до 7/14 лет)
|Третий
в номере
|Одноместный
номер
|Доп. ночь с
человека DBL/SGL
|Тип завтрака
в туре
|Тур без проживания
|стандартный номер
|27.04.2023-04.10.2023
|7190
|6590 / 6890
|-
|-
|-
|Без завтраков
|Давыдов Инн 2*
стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|11990
|6590 / 11690
|11990 руб.
|14090
|2300 / 3000
|Шведский стол
|Амакс Сафар Отель 3* Эконом
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|11990
|6590 руб. / 11690 руб.
|11990 руб.
|14990
|2300 / 3300
|Шведский стол
|Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|12590
|6590 / 12290
|12590
|15590
|2500 / 3500
|Шведский стол
|Кристалл 3*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|12590.
|6590 / 12290
|12590
|16790
|2500 / 3900
|Шведский стол
|Давыдов 3*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|12590
|6590 / 12290
|12590
|15590
|2500 / 3500
|Шведский стол
|Парк Отель 3*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|12890
|6590 / 12590
|12890
|17990
|2600 / 4300
|Шведский стол
|IT Парк Отель 3*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|12890
|6590 / 12590
|12890
|17990
|2600 / 4300
|Шведский стол
|Биляр Палас отель 4*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|14390
|6590 / 14090
|14390
|18890
|3100 / 4600
|Шведский стол
|Сулейман Палас Отель 4*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|14390
|6590 / 14090
|14390
|22190
|3100 / 5700
|Шведский стол
|Отель Ибис 3*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|14030
|6590 / 13730
|14030.
|18140
|2980 / 4350
|Шведский стол
|Отель Релита 4*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|14090
|6590 / 13790
|14090
|17990
|3000 / 4300
|Шведский стол
|Гранд Отель Казань 4*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|14090
|6590 / 13790
|14090
|17990
|3000 / 4300
|Шведский стол
|Ногай 3*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|14690
|6590 / 14390
|14690
|20090
|3200 / 5000
|Шведский стол
|Шаляпин Палас Отель 4*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|15590
|6590 / 15290
|15590
|20390
|3500 / 5100
|Шведский стол
|Корстон Tower 4*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|15740
|6590 / 15440
|15740
|20390
|3550 / 5100
|Шведский стол
|Корстон Royal 5*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|17240
|6590 / 16940
|17240
|23390
|4050 / 6100
|Шведский стол
|Отель Мираж 5*
|стандартный номер
|16.06.2023-04.10.2023
|17390
|6590 / 17090
|17390
|24950
|4100 / 6620
|Шведский стол
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
Варианты проживания
Мини-гостиница «Давыдов Инн»
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «AMAKS Safar»
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл»
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов»
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр»
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис Казань Центр»
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас»
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань»
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель»
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай»
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Relita-Kazan»
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower»
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Korston Royal»
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас»
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Мираж»
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Гостиница «IT Park»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в выбранной гостиниц, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: завтраки, только при выборе тарифа с проживанием
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии и входные билеты по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта — от 800/1 300 руб. /легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Дополнительные экскурсии:вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» — 1 100 руб. /чел. речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» — 990 руб. /чел. речная экскурсия на остров-град Свияжск — 2200 руб. /чел. автобусная экскурсия на остров-град Свияжск — 1800 руб. /чел. экскурсия в «Гостеприимный дом Бая» — 1 950 руб. /взр., 1 800 руб. /детский до 14 лет.
- Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» — 1 100 руб. /чел.
- Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» — 990 руб. /чел.
- Речная экскурсия на остров-град Свияжск — 2200 руб. /чел.
- Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск — 1800 руб. /чел.
- Экскурсия в «Гостеприимный дом Бая» — 1 950 руб. /взр., 1 800 руб. /детский до 14 лет
- Место начала и завершения?
- Татарстан, Казань
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.