Столица Татарстана - Казань

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В этом туре вас ждет короткое, но насыщенное путешествие по Татарстану. Вы погрузитесь в мир древней культуры татарского народа, узнаете легенды и тайны Казани.

Вы сможете познакомиться с особенностями канувших в лету культурных, религиозных аспектов местных жителей, посетите Старо-татарскую слободу, прогуляетесь по набережной озера Кабан, увидите интерактивный комплекс народных ремесел «Татарская деревня».
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
Столица Татарстана - Казань
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Что вас ожидает:

История республики
История республики
Экскурсия по Старо-Татарской слободе познакомит с историей коренных казанцев, секретах мечетей и их уникальной архитектуре
Дополнительные экскурсии
Дополнительные экскурсии
Гибкая программа позволит выбрать экскурсии на любой вкус: отправиться на интерактив в доме Бая или речную экскурсию по Казанке
Тайны Кремля
Тайны Кремля
Узнаем, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия по Казани

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Возможен индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта за доп. плату.

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

14:30 Встреча группы с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

Выдача программ тура. Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

Обзорная экскурсия по Казани позволит вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города.

Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»).

Экскурсия по Старо-Татарской слободе.

Экскурсия дает туристам возможность буквально очутиться в столице Татарстана XVIII-XIX веков.

Экскурсовод расскажет о секретах мечетей и их уникальной во всех смыслах архитектуре.

18:00 Окончание экскурсии.

Свободное время в центре города.

  • 20:30 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за доп. плату (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Прибытие. Обзорная экскурсия по КазаниПрибытие. Обзорная экскурсия по КазаниПрибытие. Обзорная экскурсия по КазаниПрибытие. Обзорная экскурсия по Казани
2 день

Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»

07:00 Завтрак в гостинице.

09:30 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

Пешеходный день.

10:15 Экскурсия «Православная святыня — Казанская икона Божьей Матери».

Экскурсия по монастырскому комплексу.

У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.

11:20 Экскурсия «Древний Керман».

Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.

В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани.

13:00 Окончание экскурсии.

Свободное время в центре города.

  • с 11:00 ежечасно за доп. плату: Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью».

Приглашаем вас на 40-минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города — Центра семьи Казан.

  • 20:15За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая.

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек.

Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»Экскурсия «Православная святыня - Казанская икона Божьей Матери»
3 день

Свободный день или дополнительная программа

07:00 Завтрак в гостинице.

Свободный день.

При желании дополнительные экскурсии за доп. плату:

  • Речная экскурсия на остров-град Свияжск (доп. плата).

11:45Причал «Казан».

Посадка на теплоход.

12:00 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:00 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Сказание о земле Свияжской».

В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска; древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско -Богородицкого монастыря (16 в.), внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.

Экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

  • В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск (доп. плата).

17:00 Отправление т/х в Казань.

19:00 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободное время.

  • с 11:00 ежечасно речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» (доп. плата).

Приглашаем вас на 40-минутное путешествие по Казанке, которое начинается и заканчивается на причале у нового архитектурного символа города — Центра семьи Казан.

Свободный день или дополнительная программаСвободный день или дополнительная программаСвободный день или дополнительная программаСвободный день или дополнительная программа
4 день

Экскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». Отъезд

07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Расчетное время выезда из отеля 12:00.

При необходимости вещи можно сдать в камеру хранения отеля (бесплатно).

09:00 Встреча с экскурсоводом: улица Баумана д. 19 (напротив входа в отель «Ногай»).

«Раифский Богородицкий мужской монастырь» — архитектурный комплекс XVII – XIX веков.

Монастырь расположен на территории уникального природного Волжско-Камского заповедника туристы и паломники едут сюда со всей России, чтобы поклониться чудотворной иконе Грузинской Божией Матери, испить и набрать с собой целебной воды из Раифского источника, освященного Патриархом Всея Руси Алексеем II, и полюбоваться видами озера, с которым связана одна из легенд Раифского монастыря.

По пути осмотр «Храма всех религий» на старом Московском тракте.

14:00 Окончание программы.

Трансфер на ж/д вокзал или свободное время в центре города.

Экскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». ОтъездЭкскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». ОтъездЭкскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». ОтъездЭкскурсия «Раифский Богородицкий мужской монастырь». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница,
название		Даты действия
цены		Взрослый
(1/2 DBL)		Ребенок
(до 7/14 лет)		Третий
в номере		Одноместный
номер		Доп. ночь с
человека DBL/SGL		Тип завтрака
в туре
Тур без проживания
стандартный номер27.04.2023-04.10.202371906590 / 6890---Без завтраков
Давыдов Инн 2*

стандартный номер
16.06.2023-04.10.2023119906590 / 1169011990 руб. 140902300 / 3000Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3* Эконом
стандартный номер 16.06.2023-04.10.2023119906590 руб. / 11690 руб. 11990 руб. 149902300 / 3300Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023125906590 / 1229012590155902500 / 3500Шведский стол
Кристалл 3*
стандартный номер16.06.2023-04.10.202312590.6590 / 1229012590167902500 / 3900Шведский стол
Давыдов 3*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023125906590 / 1229012590155902500 / 3500Шведский стол
Парк Отель 3*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023128906590 / 1259012890179902600 / 4300Шведский стол
IT Парк Отель 3*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023128906590 / 1259012890179902600 / 4300Шведский стол
Биляр Палас отель 4*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023143906590 / 1409014390188903100 / 4600Шведский стол
Сулейман Палас Отель 4*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023143906590 / 1409014390221903100 / 5700Шведский стол
Отель Ибис 3*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023140306590 / 1373014030.181402980 / 4350Шведский стол
Отель Релита 4*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023140906590 / 1379014090179903000 / 4300Шведский стол
Гранд Отель Казань 4*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023140906590 / 1379014090179903000 / 4300Шведский стол
Ногай 3*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023146906590 / 1439014690200903200 / 5000Шведский стол
Шаляпин Палас Отель 4*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023155906590 / 1529015590203903500 / 5100Шведский стол
Корстон Tower 4*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023157406590 / 1544015740203903550 / 5100Шведский стол
Корстон Royal 5*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023172406590 / 1694017240233904050 / 6100Шведский стол
Отель Мираж 5*
стандартный номер16.06.2023-04.10.2023173906590 / 1709017390249504100 / 6620Шведский стол

Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн»

3 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»

Отель «AMAKS Safar»

3 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»

Отель «Кристалл»

3 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»

Отель «Давыдов»

3 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»

Отель «Парк Отель Центр»

3 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»

Отель «Ибис Казань Центр»

3 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»

Отель «Биляр Палас»

3 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»

Гостиница «Гранд Отель Казань»

3 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»

Гостиница «Сулейман Палас Отель»

3 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»

Отель «Ногай»

3 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»

Отель «Relita-Kazan»

3 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»

Отель «Корстон Tower»

3 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»

Отель «Korston Royal»

3 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»

Отель «Шаляпин Палас»

3 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»

Отель «Мираж»

3 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»

Гостиница «IT Park»

3 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостиниц, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: завтраки, только при выборе тарифа с проживанием
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта — от 800/1 300 руб. /легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Дополнительные экскурсии:вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» — 1 100 руб. /чел. речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» — 990 руб. /чел. речная экскурсия на остров-град Свияжск — 2200 руб. /чел. автобусная экскурсия на остров-град Свияжск — 1800 руб. /чел. экскурсия в «Гостеприимный дом Бая» — 1 950 руб. /взр., 1 800 руб. /детский до 14 лет.
  • Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» — 1 100 руб. /чел.
  • Речная экскурсия по Казанке «Вдохновение Казанью» — 990 руб. /чел.
  • Речная экскурсия на остров-град Свияжск — 2200 руб. /чел.
  • Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск — 1800 руб. /чел.
  • Экскурсия в «Гостеприимный дом Бая» — 1 950 руб. /взр., 1 800 руб. /детский до 14 лет
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
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