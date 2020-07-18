3 день

Татарская деревня. Свияжск

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Загородная автобусная экскурсия в Татарскую деревню.

Интерактивная экскурсия в Усадьбу татарского крестьянина позволит погрузиться в крестьянский быт татарского народа и понять, как жили местные жители 150 лет назад. Всех желающих ждут национальные татарские костюмы и настоящий крестьянский труд: нужно погладить одежду угольным утюгом, не замарав ее, порубить на засолку капусту, растереть в зернотерке зерно, взбить масло, вытащить из печи котелок с обедом.

Потрудившихся на славу ждет душистый травяной чай с татарскими сладостями!

Экскурсия включает в себя осмотр экспозиции, посвященной укладу жизни татарского крестьянина XIX-XX веков (комната городского типа, комната омовения, женская половина крестьянского дома, клеть жениха, мастерская ученого и т. д.), а также осмотр экспозиции, посвященной жизненному пути татарского просветителя и ученого.

Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

«Остров на море лежит, град на острове стоит…», — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.

Во время экскурсии вы увидите:

единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 гг. постройки);

Никольскую церковь 1556 года постройки;

Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой.

Величественный Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости».

Возвращение в Казань.

Дегустационный обед из блюд национальной татарской кухни.

Посещение флагманского магазина-музея «Арыш Мае» с интерактивной дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Ханской комнаты» с постоянной температурой +10 гр! После дегустации Вы можете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина.

17:30—трансфер на ж/д вокзал.

18:11—посадка и отправление гостей поездом №23 «Казань-Москва».