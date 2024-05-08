Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Будем много и вкусно есть: отведаем чак-чак и приготовим традиционную выпечку своими руками на мастер-классе, выпьем чашечку татарского чая и съедим по перемячу.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 000 ₽
Описание
Организационные детали
Отмена тура с полным возвратом средств возможна не позднее, чем за 21 день до начала тура. При отмене за 20-8 дней до начала тура возвращается 50% предоплаты. При отмене за 7 и менее дней до начала тура предоплата не возвращается.
Республика Татарстан — регион, где половина населения исповедует ислам. Однако здесь нет ограничений по внешнему виду и каких-либо строгих правил поведения. Всё так же, как и в любом другом городе России. Но при посещении мечетей и православных храмов (2, 3 и 4 дни тура) нужно надеть одежду, укрывающую спину, грудь, плечи и колени, и лучше взять с собой платок на голову, чтобы не пользоваться общественным.
Проживание. Будем жить в отеле «Cosmos Kazan» 4*, «Raymond» 4*или «Korston Tower» 4, 2-местное размещение. По запросу и за доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. В программу включены завтраки в отеле по системе «шведский стол».
Дети. Участие возможно с 18 лет.
Программа тура по дням
Встреча и прогулка по Казани
Встретим вас в аэропорту Казани и на комфортабельном автомобиле доставим в отель. Ехать предстоит около 30 минут. Передохнём, пообедаем и пойдём гулять по пешеходной улице Баумана вместе с гидом, который погрузит вас в историю города. Вы увидите, в какой удивительный ансамбль сплетаются здесь старинное и современное.
Со смотровой площадки полюбуемся видом на Казань, обязательно потрём живот Коту Казанскому и увидим памятник карете Екатерины II. Заглянем в местные магазинчики, где вы сможете закупиться сувенирами и угощениями.
Ужинать будем в одном из лучших ресторанов с национальной татарской кухней и видом на мечеть Кул-Шариф и Кремль.
Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужин
Позавтракаем в отеле и отправимся на экскурсию в Казанский Кремль. Гид расскажет, как начиналась история города и как культуры двух народов переплетались, обогащая и дополняя друг друга. Вы увидите, как соседствуют здесь мусульманские и православные святыни.
Посетим мечеть Кул-Шариф, а обедать будем в современном ресторане татарской кухни. Дальше прогуляемся по Кремлёвской набережной, рассмотрим Дворец Земледельцев и побываем в Национальной библиотеке Республики Татарстан — это современное культурное пространство и точка притяжения горожан.
Затем вас ждёт мастер-класс по татарской выпечке, которой мы насладимся на чаепитии. А в музее татарского быта сделаем яркие кадры в национальной одежде.
А вечером погуляем по набережной озера Кабан, а затем вернёмся в отель.
Раифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религий
После завтрака разместимся в микроавтобусе и поедем в Раифский Богородицкий монастырь 17 века, построенный в сосновом лесу на берегу озера. Здесь хранится точная копия Грузинской иконы Божией Матери, попавшая сюда в 17 веке.
Следующая локация — остров-град Свияжск, основанный Иваном Грозным в 16 веке при осаде Казани. Живописный остров омывают сразу три реки: Волга, Свияга и Щука. Желающие смогут отведать медовуху, пострелять из лука или проверить свои силы и ловкость в метании топора.
Побываем в храме всех религий, где объединяются мусульманская мечеть и буддийский храм, иудейская синагога и китайская пагода, православная и католическая церкви.
Вернёмся в Казань вечером, поужинаем в ресторане и поедем в отель.
Музей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозрения
Позавтракаем и отправимся в необычный музей, где познакомимся с историей чак-чака и отведаем самый вкусный чак-чак в городе вместе с ароматным татарским чаем.
Затем прогуляемся по территории Старо-Татарской слободы вместе с гидом. Именно здесь жили татары после присоединения Казани к Российскому царству в 16 веке. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое: вокруг нас будут аутентичные домики в татарском стиле. Побываем в старейшей мечети, а ещё попробуем вкусные перемячи — пирожки.
Прогуляемся по историческому центру Казани, заглядывая в атмосферные дворики и любуясь крышами. На обед у нас будет татарская еда в формате фастфуда.
Увидим ЗАГС в форме казана, символизирующего домашний очаг и достаток. Со смотровой площадки полюбуемся Казанским Кремлём с нового ракурса.
Пройдёмся по современному району, откуда видно старинную часть города, и завершим прогулку катанием на колесе обозрения. Поужинаем в ресторане.
Отъезд
После завтрака, если у вас будет время перед вылетом, мы можем ещё раз прогуляться по Казани, паркам и скверам, закупиться сувенирами.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4
- Завтраки по системе «шведский стол»
- Посещение фитнес-центра отеля
- Экскурсии по программе
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Фото - и видеосопровождение
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Казани и обратно
- Обеды и ужины
- Страховка