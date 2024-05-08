Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Авторский тур в Казани

Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты

Отправляемся в третью столицу с настоящей татаркой, чтобы почувствовать казанский дух, познакомиться с местными обычаями и понаблюдать, как в городе соседствует старинное и современное, уживаются несколько религий и в какой причудливый ансамбль сплетается татарская и русская культуры. Пройдёмся по главным местам Казани, побываем на острове Свияжск и посетим Раифский монастырь.

Будем много и вкусно есть: отведаем чак-чак и приготовим традиционную выпечку своими руками на мастер-классе, выпьем чашечку татарского чая и съедим по перемячу.
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Ближайшие даты:
8
мая
22
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Отмена тура с полным возвратом средств возможна не позднее, чем за 21 день до начала тура. При отмене за 20-8 дней до начала тура возвращается 50% предоплаты. При отмене за 7 и менее дней до начала тура предоплата не возвращается.

Республика Татарстан — регион, где половина населения исповедует ислам. Однако здесь нет ограничений по внешнему виду и каких-либо строгих правил поведения. Всё так же, как и в любом другом городе России. Но при посещении мечетей и православных храмов (2, 3 и 4 дни тура) нужно надеть одежду, укрывающую спину, грудь, плечи и колени, и лучше взять с собой платок на голову, чтобы не пользоваться общественным.

Проживание. Будем жить в отеле «Cosmos Kazan» 4*, «Raymond» 4*или «Korston Tower» 4, 2-местное размещение. По запросу и за доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. В программу включены завтраки в отеле по системе «шведский стол».

Дети. Участие возможно с 18 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прогулка по Казани

Встретим вас в аэропорту Казани и на комфортабельном автомобиле доставим в отель. Ехать предстоит около 30 минут. Передохнём, пообедаем и пойдём гулять по пешеходной улице Баумана вместе с гидом, который погрузит вас в историю города. Вы увидите, в какой удивительный ансамбль сплетаются здесь старинное и современное.

Со смотровой площадки полюбуемся видом на Казань, обязательно потрём живот Коту Казанскому и увидим памятник карете Екатерины II. Заглянем в местные магазинчики, где вы сможете закупиться сувенирами и угощениями.

Ужинать будем в одном из лучших ресторанов с национальной татарской кухней и видом на мечеть Кул-Шариф и Кремль.

Встреча и прогулка по КазаниВстреча и прогулка по КазаниВстреча и прогулка по КазаниВстреча и прогулка по КазаниВстреча и прогулка по КазаниВстреча и прогулка по КазаниВстреча и прогулка по КазаниВстреча и прогулка по КазаниВстреча и прогулка по Казани
2 день

Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужин

Позавтракаем в отеле и отправимся на экскурсию в Казанский Кремль. Гид расскажет, как начиналась история города и как культуры двух народов переплетались, обогащая и дополняя друг друга. Вы увидите, как соседствуют здесь мусульманские и православные святыни.

Посетим мечеть Кул-Шариф, а обедать будем в современном ресторане татарской кухни. Дальше прогуляемся по Кремлёвской набережной, рассмотрим Дворец Земледельцев и побываем в Национальной библиотеке Республики Татарстан — это современное культурное пространство и точка притяжения горожан.

Затем вас ждёт мастер-класс по татарской выпечке, которой мы насладимся на чаепитии. А в музее татарского быта сделаем яркие кадры в национальной одежде.

А вечером погуляем по набережной озера Кабан, а затем вернёмся в отель.

Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужинКазанский Кремль, мечеть Кул-Шариф, кулинарный мастер-класс и национальный ужин
3 день

Раифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религий

После завтрака разместимся в микроавтобусе и поедем в Раифский Богородицкий монастырь 17 века, построенный в сосновом лесу на берегу озера. Здесь хранится точная копия Грузинской иконы Божией Матери, попавшая сюда в 17 веке.

Следующая локация — остров-град Свияжск, основанный Иваном Грозным в 16 веке при осаде Казани. Живописный остров омывают сразу три реки: Волга, Свияга и Щука. Желающие смогут отведать медовуху, пострелять из лука или проверить свои силы и ловкость в метании топора.

Побываем в храме всех религий, где объединяются мусульманская мечеть и буддийский храм, иудейская синагога и китайская пагода, православная и католическая церкви.

Вернёмся в Казань вечером, поужинаем в ресторане и поедем в отель.

Раифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религийРаифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религийРаифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религийРаифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религийРаифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религийРаифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религийРаифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религийРаифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религийРаифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религийРаифский монастырь, остров-град Свияжск и храм всех религий
4 день

Музей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозрения

Позавтракаем и отправимся в необычный музей, где познакомимся с историей чак-чака и отведаем самый вкусный чак-чак в городе вместе с ароматным татарским чаем.

Затем прогуляемся по территории Старо-Татарской слободы вместе с гидом. Именно здесь жили татары после присоединения Казани к Российскому царству в 16 веке. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое: вокруг нас будут аутентичные домики в татарском стиле. Побываем в старейшей мечети, а ещё попробуем вкусные перемячи — пирожки.

Прогуляемся по историческому центру Казани, заглядывая в атмосферные дворики и любуясь крышами. На обед у нас будет татарская еда в формате фастфуда.

Увидим ЗАГС в форме казана, символизирующего домашний очаг и достаток. Со смотровой площадки полюбуемся Казанским Кремлём с нового ракурса.

Пройдёмся по современному району, откуда видно старинную часть города, и завершим прогулку катанием на колесе обозрения. Поужинаем в ресторане.

Музей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозренияМузей чак-чака, Старо-Татарская слобода и катание на колесе обозрения
5 день

Отъезд

После завтрака, если у вас будет время перед вылетом, мы можем ещё раз прогуляться по Казани, паркам и скверам, закупиться сувенирами.

ОтъездОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4
  • Завтраки по системе «шведский стол»
  • Посещение фитнес-центра отеля
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Фото - и видеосопровождение
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Казани и обратно
  • Обеды и ужины
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Казани, утро
Завершение: Аэропорт Казани, время зависит от ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхРаифский монастырьПопулярные местаСвятые местаКазанский кремльКул-ШарифСвияжскВыездныеВсе туры5-дневные турыМастер-классыГастрономическиеОбзорные

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