Встречаемся и едем в посёлок Рабочеостровск в туркомплекс «Причал», где остановимся на завтрак в ресторане «Кемска волость». После вы разместитесь на теплоходе и отправитесь на остров Большой Соловецкий, дорога займёт около 2 часов. По прибытии на Монастырский причал вас встретит гид, а вещи отвезут в отель. Вы совершите обзорную экскурсию по территории Соловецкого монастыря (примерно 2 часа 45 минут). Узнаете о его многовековой истории, посетите центральный архитектурный комплекс, действующие храмы, крепость и хозяйственные постройки. Здесь же увидите памятники, включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нагулявшись, заселитесь в гостиницу, расположенную всего в 200 метрах от живописного берега. Вечером вы сможете самостоятельно прогуляться к мысу Лабиринтов. Здесь находятся древние северные лабиринты и необычные «танцующие» берёзы. По желанию посетите Морской музей, экспозиция которого раскрывает малоизвестные страницы морской истории России и размещается в отреставрированном амбаре 19 века, где раньше хранили гребные суда. Также можно посетить вечернюю службу в монастыре.