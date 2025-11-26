Мои заказы

Соловки: красота северной природы, история и духовное наследие

Прокатиться на моторной лодке, посетить Соловецкий монастырь и продегустировать беломорские мидии
Приглашаем в путешествие в сердце Русского Севера — туда, где лаконичная красота природы соединяется с глубокой духовностью.

Вы исследуете древний Соловецкий монастырь, увидите Секирную гору с церковью-маяком, пройдёте по тропам, ведущим
к Савватиевскому и Вознесенскому скитам, узнаете их историю и услышите легенды, которые переплетаются с реальными судьбами.

По желанию сможете отправиться на Большой Заяцкий остров — место древних святилищ и таинственных лабиринтов.

А прогулка по заливу Долгая губа подарит умиротворение и удивит тишиной: прозрачная вода, живописные берега, острова, словно выросшие из моря, и свежий солёный ветер подарят ощущение полного единения с природой. Изюминкой станет дегустация беломорских мидий — возможно, вам повезёт найти жемчужину.

Описание тура

Организационные детали

Возможны изменения расписания теплохода из-за штормового предупреждения;
Погода переменчива — рекомендованы непродуваемая куртка, тёплый свитер, термобельё, дождевик;
Обувь удобная и закрытая, резиновые сапоги можно взять напрокат;
При посещении монастырей необходима скромная одежда: женщинам — юбка ниже колена или палантин, платок на голову; мужчинам — длинные брюки;
Мобильная связь только «Мегафон» и «МТС», связь нестабильная;
Трансфер Кемь – Рабочеостровск занимает до 30 минут;
Необходимо бронировать тур заранее до покупки ж/д билетов;
Можно заказать дополнительную ночь в Рабочеостровске (по предварительной заявке).

Программа тура по дням

1 день

Переезд на остров Большой Соловецкий, экскурсия по Соловецкому монастырю

Встречаемся и едем в посёлок Рабочеостровск в туркомплекс «Причал», где остановимся на завтрак в ресторане «Кемска волость». После вы разместитесь на теплоходе и отправитесь на остров Большой Соловецкий, дорога займёт около 2 часов. По прибытии на Монастырский причал вас встретит гид, а вещи отвезут в отель. Вы совершите обзорную экскурсию по территории Соловецкого монастыря (примерно 2 часа 45 минут). Узнаете о его многовековой истории, посетите центральный архитектурный комплекс, действующие храмы, крепость и хозяйственные постройки. Здесь же увидите памятники, включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Нагулявшись, заселитесь в гостиницу, расположенную всего в 200 метрах от живописного берега. Вечером вы сможете самостоятельно прогуляться к мысу Лабиринтов. Здесь находятся древние северные лабиринты и необычные «танцующие» берёзы. По желанию посетите Морской музей, экспозиция которого раскрывает малоизвестные страницы морской истории России и размещается в отреставрированном амбаре 19 века, где раньше хранили гребные суда. Также можно посетить вечернюю службу в монастыре.

2 день

Достопримечательности и история северной части острова

После завтрака в ресторане отеля вас ждёт экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды». Вы отправитесь исследовать северную часть острова. Увидите Свято-Вознесенский скит и Секирную гору с церковью-маяком, которая в годы СЛОН использовалась как штрафной изолятор. Затем побываете в Савватиевском скиту — первом месте поселения соловецких монахов. На Аллее юнг познакомитесь с историей Соловецкой школы юнг, где во время войны подростков готовили к службе во флоте. Далее маршрут приведёт вас к Красному озеру — истоку знаменитых соловецких озёрно-канальных систем. Здесь сохранилась дамба 16 века — уникальный памятник инженерной мысли. Экскурсия займёт около 4 часов.

После желающие могут посетить Большой Заяцкий остров (за доплату, продолжительность — 2,5–3 часа). Здесь находятся памятники всех ключевых этапов соловецкой истории: святилище эпохи неолита с лабиринтами и каменными выкладками, древнейшая валунная гавань, а также деревянная церковь Андрея Первозванного — центр Андреевского скита, откуда начиналась «Государева дорога», ставшая предвестием основания Санкт-Петербурга.

В оставшееся время сможете прогуляться по острову и открыть собственные Соловки.

3 день

Водная прогулка по заливу Долгая губа, возвращение в Кемь

После завтрака и освобождения номеров (до 10:00, вещи можно будет оставить на ресепшн) вы отправитесь на прогулку по заливу Долгая губа (4–5 часов). Этот залив называют «внутренним морем» Соловков: здесь редко бывают сильные волны. На моторной лодке-карбасе вы пройдёте мимо песчаных пляжей, живописных островов и каменных гряд. В пути можно будет заметить тюленей, морских птиц, морские звёзды на дне и медуз в прозрачной воде. В программу включён трансфер к заливу и обратно, а также дегустация беломорских мидий — возможно, вам повезёт найти жемчужину.

На обратном пути заглянем в монастырскую лавку и магазин архангельского водорослевого комбината, где продают натуральную косметику, добавки и мармелад из беломорских водорослей. Затем ваши вещи доставят к причалу, вы сядете на теплоход и вернётесь в Рабочеостровск, откуда мы отвезём вас на железнодорожный вокзал города Кемь.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Теплоход Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск
  • Сопровождение профессиональным гидом
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю
  • Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»
  • Экскурсия «Долгая губа»
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Кеми (приобретаются самостоятельно)
  • Обеды и ужины
  • Дополнительная экскурсия «Большой Заяцкий остров» - 3800 ₽ (по желанию, оплачивается при бронировании)
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 59 460 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал г. Кемь, 10:40
Завершение: Ж/д вокзал г. Кемь, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Кеми
Провела экскурсии для 2744 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

