Вы исследуете древний Соловецкий монастырь, увидите Секирную гору с церковью-маяком, пройдёте по тропам, ведущим
Описание тура
Организационные детали
Возможны изменения расписания теплохода из-за штормового предупреждения;
Погода переменчива — рекомендованы непродуваемая куртка, тёплый свитер, термобельё, дождевик;
Обувь удобная и закрытая, резиновые сапоги можно взять напрокат;
При посещении монастырей необходима скромная одежда: женщинам — юбка ниже колена или палантин, платок на голову; мужчинам — длинные брюки;
Мобильная связь только «Мегафон» и «МТС», связь нестабильная;
Трансфер Кемь – Рабочеостровск занимает до 30 минут;
Необходимо бронировать тур заранее до покупки ж/д билетов;
Можно заказать дополнительную ночь в Рабочеостровске (по предварительной заявке).
Программа тура по дням
Переезд на остров Большой Соловецкий, экскурсия по Соловецкому монастырю
Встречаемся и едем в посёлок Рабочеостровск в туркомплекс «Причал», где остановимся на завтрак в ресторане «Кемска волость». После вы разместитесь на теплоходе и отправитесь на остров Большой Соловецкий, дорога займёт около 2 часов. По прибытии на Монастырский причал вас встретит гид, а вещи отвезут в отель. Вы совершите обзорную экскурсию по территории Соловецкого монастыря (примерно 2 часа 45 минут). Узнаете о его многовековой истории, посетите центральный архитектурный комплекс, действующие храмы, крепость и хозяйственные постройки. Здесь же увидите памятники, включённые в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Нагулявшись, заселитесь в гостиницу, расположенную всего в 200 метрах от живописного берега. Вечером вы сможете самостоятельно прогуляться к мысу Лабиринтов. Здесь находятся древние северные лабиринты и необычные «танцующие» берёзы. По желанию посетите Морской музей, экспозиция которого раскрывает малоизвестные страницы морской истории России и размещается в отреставрированном амбаре 19 века, где раньше хранили гребные суда. Также можно посетить вечернюю службу в монастыре.
Достопримечательности и история северной части острова
После завтрака в ресторане отеля вас ждёт экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды». Вы отправитесь исследовать северную часть острова. Увидите Свято-Вознесенский скит и Секирную гору с церковью-маяком, которая в годы СЛОН использовалась как штрафной изолятор. Затем побываете в Савватиевском скиту — первом месте поселения соловецких монахов. На Аллее юнг познакомитесь с историей Соловецкой школы юнг, где во время войны подростков готовили к службе во флоте. Далее маршрут приведёт вас к Красному озеру — истоку знаменитых соловецких озёрно-канальных систем. Здесь сохранилась дамба 16 века — уникальный памятник инженерной мысли. Экскурсия займёт около 4 часов.
После желающие могут посетить Большой Заяцкий остров (за доплату, продолжительность — 2,5–3 часа). Здесь находятся памятники всех ключевых этапов соловецкой истории: святилище эпохи неолита с лабиринтами и каменными выкладками, древнейшая валунная гавань, а также деревянная церковь Андрея Первозванного — центр Андреевского скита, откуда начиналась «Государева дорога», ставшая предвестием основания Санкт-Петербурга.
В оставшееся время сможете прогуляться по острову и открыть собственные Соловки.
Водная прогулка по заливу Долгая губа, возвращение в Кемь
После завтрака и освобождения номеров (до 10:00, вещи можно будет оставить на ресепшн) вы отправитесь на прогулку по заливу Долгая губа (4–5 часов). Этот залив называют «внутренним морем» Соловков: здесь редко бывают сильные волны. На моторной лодке-карбасе вы пройдёте мимо песчаных пляжей, живописных островов и каменных гряд. В пути можно будет заметить тюленей, морских птиц, морские звёзды на дне и медуз в прозрачной воде. В программу включён трансфер к заливу и обратно, а также дегустация беломорских мидий — возможно, вам повезёт найти жемчужину.
На обратном пути заглянем в монастырскую лавку и магазин архангельского водорослевого комбината, где продают натуральную косметику, добавки и мармелад из беломорских водорослей. Затем ваши вещи доставят к причалу, вы сядете на теплоход и вернётесь в Рабочеостровск, откуда мы отвезём вас на железнодорожный вокзал города Кемь.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Транспортное обслуживание по программе
- Теплоход Рабочеостровск - Соловки - Рабочеостровск
- Сопровождение профессиональным гидом
- Обзорная экскурсия по Соловецкому кремлю
- Экскурсия «Соловецкие скиты. История и легенды»
- Экскурсия «Долгая губа»
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми (приобретаются самостоятельно)
- Обеды и ужины
- Дополнительная экскурсия «Большой Заяцкий остров» - 3800 ₽ (по желанию, оплачивается при бронировании)
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 59 460 ₽