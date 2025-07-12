Программа тура по дням
Прибытие в Кемь. Трансфер в Калевалу
Встречаемся на ж/д вокзале города Кеми у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».
- № 92 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь в 20:52 в день начала тура.
- № 16 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь в ночь с первого на второй день тура в 01:27.
- № 12 Санкт-Петербург — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь в 10:39 в день начала тура.
Если вы прибываете поездом из Санкт-Петербурга, у вас есть уникальная возможность получить без доплаты еще один день проживания в Калевале. За размещение доплачивать не требуется, только за обед и ужин по желанию.
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км).Время в пути — 3 часа. Отправление от ж/д вокзала Кеми в 11:15, в 21:10 и в 01:40.
Если вы прибываете на других поездах, то индивидуальный трансфер осуществляется с доплатой 2700 руб. за машину в одну сторону.
При въезде в Калевалу необходимо пройти пограничный пост. Проверка документов займет около 15 минут.
Важно! Паспорт граждан РФ необходимо взять обязательно.
Размещение в коттедже «Полярная звезда».
Калевала - родина эпоса
Завтрак.
11:00 «Информационный час»: в это время вы сможете познакомиться друг с другом, узнать о программе тура и получить ответы на интересующие вопросы.
После этого вы отправляетесь на экскурсию по территории туркомплекса с самым большим в мире амулетом «Ловец снов» (7,5 метров в диаметре), созданный и заряженный в день весеннего равноденствия. Занесен как мировой рекорд в «Книгу Рекордов Гиннесса» (2016 г.) и «Книгу Рекордов России» (2016 г.)
12:00 Экскурсия «Калевала — родина эпоса» (3 часа).
Наша экскурсия — не лубок и не кокошники! Она живая!
Во время экскурсии вы:
- узнаете об истории, обычаях и традициях нашего края, о жизни простых карел;
- посетите этнографический «Музей Рунопевцев» и новую экспозицию этнокультурного центра «Kalevalatalo»;
- сфотографируетесь у «визитной карточки» Калевалы — реликтовой «сосны Леннрота».
Почему карелы стали пить кофе раньше чем чай? Зачем были нужны детские куклы в карельской избе? И еще с десяток «Да вы что?!».
И, конечно же, история создания всемирно известного эпоса «Калевала», традиции и обычаи северо-карельского народа. Вы будете удивлены, насколько увлекательны наши истории!
Обед.
Свободное время. Желающие могут арендовать за дополнительную плату весельные лодки, SUP-доски, велосипеды, самокаты, байдарки. А также прогуляться с хаски или посетить баню.
Ужин.
Гурманов и ценителей национальной кухни приглашаем на ужин с царским названием «Карельская трапеза» в мистическом чуме «Shamani». Все блюда трапезы приготовлены из натуральных продуктов и из даров нашей северной карельской природы. Обязательно будут представлены:
- рыба: щука фаршированная, сиги соленые, ряпушка жареная и копченая;
- жаркое из лосятины с местной картошечкой;
- грибочки маринованные и в сметане;
- пироги с ягодами;
- натуральный брусничный морс и чай на калевальских травах;
- варенье из морошки.
И, конечно, дегустация карельских настоек и «Карельского бальзама». И все это в окружении сотни свечей.
Экскурсия на водопад Куми-порог
Завтрак.
Экскурсия на водопад Куми-порог (высота водопада 14 метров).
Сегодня увидим еще одно сокровище северной Карелии! Отправляемся на целый день в путешествие к водопаду Куми-поро на реке Войница. Одно из самых выдающихся природных достопримечательностей северной Карелии, и не только…
По пути следования остановки (90 км в одну сторону):
- на линии фронта II Мировой войны — высота Кис-Кис;
- родник в лесу;
- порог Каллиокоски.
Далее следуем вдоль государственной границы с Финляндией.
Прибытие на водопад. Наслаждаемся красотой. Желающие рыбачат, собирают грибы и ягоды.
Пикник около водопада: уха, копченая рыбка, «лесной чай» из трав и другое. В хорошую погоду можно искупаться у подножья водопада.
Водопад-великан Куми расположен на реке Войница. Высота Куми составляет чуть более 14 метров.
Именно Куми-порог правильно считать самым высоким водопадом в Карелии, а на всем европейском континенте занимает почетное третье место, уступая лишь Рейнскому водопаду в Швейцарии (24 м) и Янискоски на Кутсайоки в Мурманской области (18 м).
Важно! Водопад находится в пограничной зоне. Гражданам РФ обязательно при себе иметь гражданский паспорт. Дети должны иметь свидетельство о рождении. Гражданам иных государств въезд в пограничную зону запрещен.
Возвращение в Калевалу.
Ужин. Для желающих: баня, аренда велосипедов, весельных лодок, байдарок.
Пеше-водный поход
Завтрак.
Весь день вы проведете в пеше-водном походе.
Вас ждет непринужденная и познавательная прогулка по карельскому лесу. Вы сможете:
- собрать грибы и ягоды(сезон начинается с конца июля);
- осмотреть стоянку одинокого монаха (н. ХХ века);
- перейти по гати — дороге, выложенной из бревен;
- увидеть первой ГЭС в Карелии, построенной на средства местных жителей (20-е годы ХХ века);
- осмотреть оборонительных сооружений Великой отечественной войны (1941–44 годы);
- выйти к плесу реки Ухта.
После этого переходим на водную часть маршрута. Вас ждет спокойный переход на байдарках по спокойной реке Ухта. Никаких порогов, только ровная вода. Сделаете остановку на песчаных плесах, искупаетесь, если погода позволит. Затем перейдете на озеро Куйто и сделаете фото.
Протяженность пешеходной части маршрута — 6 км, водной — 7 км.
Ужин. Обменяемся впечатлениями и сходим в баню (по желанию).
Рафтинг на целый день
Завтрак.
Рафтинг на целый день. За адреналином и азартом вы отправитесь на реку Пистойоки, которая славится своей красотой и множеством порогов. Мы совершим водное путешествие по реке на рафтах.
Река Писта — одна из самых красивых в Карелии. Широкие разливы, потрясающая нетронутая природа, шикарные пороги не могут никого оставить равнодушными. Впереди 4 красивых порога с диковинными названиями: Фурляляй, Имисев, Талии и супер порог Хирви!
В водный поход вы можете отправиться семьей, вместе с детьми, или своей дружной компанией. Здесь не требуется физическая подготовка. Опытный инструктор проведет вас по реке среди зеленого океана карельской тайги. Полная экипировка: спасжилет, каска, кеды, перчатки.
Перекус на маршруте.
Возвращение в Калевалу к вечеру.
Традиционный пикник на берегу озера в конце маршрута: уха и копченая рыбка от инструктора.
Вечером обмениваемся впечатлениями и принимаем баню по желанию.
Свободный день
Завтрак.
Сегодня у вас свободный день.
Такой день необходим, чтобы в рамках тура никак не ограничивать ваш свободный выбор. Свой отдых в Калевале конструируете сами. И это прекрасно! Сегодня можно посвятить день самостоятельному изучению Северной Карелии.
Для вас предоставлены возможности для прогулок:
- на велосипедах;
- на электросамокатах;
- с собаками хаски;
- на SUP-досках;
- на весельных лодках;
- в лес по ягоды и грибы;
- на рыбалку;
- или просто поваляться в гамаке и послушать лес.
Вы можете принять участие в водном путешествии по озеру Куйто на стилизованной ладье. Остановимся на одном из многочисленных островов и обязательно отведаем, что-нибудь необычайно вкусное.
Обед и ужин.
Услуги в этот день предоставляются за дополнительную оплату. Питание включено в стоимость тура.
Путешествие «Лесными тропами» на квадроциклах
Завтрак.
Сегодня вы самостоятельно за штурвалом, управляя квадроциклом AODES PARHCROSS 650L, совершите увлекательное и захватывающее путешествие «Лесными тропами».
Вам будет предоставлена полная экипировка: шлем, очки, пылезащитный костюм, перчатки, при дожде водоотталкивающий костюм и сапоги.
Перед началом похода опытный инструктор проведет для вас мастер-класс по управлению квадроциклом. AODES PARHCROSS 650L. Инструктор будет сопровождать на маршруте на отдельном квадроцикле.
Прогулка займет 3 часа, а протяженность маршрута составит до 15 км.
Вас ждет много интересного на маршруте:
- преодолеем несложные рельефы;
- прокатимся по живописным лесным тропам соснового бора;
- ощутим мощь техники преодолевая препятствия;
- прокатимся по берегам красивого озера Среднее Куйто;
- Попьем ароматный чай на пляже озера;
- посетим мыс «Кормуш», что славится своей природной энергетикой;
- коснемся края мыса, рожденного ледником, и увидим… уходящие в озерную даль острова.
Важно!
- самостоятельное управление: 18+;
- возрастное ограничение пассажира (дети): 10+;
- наличие прав: категория А1 или В (легковой авто).
Вечером вас ждет наша легендарная баня KELO на дровах. 2-часовой сеанс с березовым веничком. Чай, простыни, полотенца включены в стоимость. Вам остается лишь выбрать время сеанса бани.
Прощание с Калевалой
Завтрак или сухой паек в дорогу, кто уезжает рано утром.
Сдаем номера, прощаемся друг с другом и Калевалой.
Групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Рекомендуемые поезда:
- № 91 Мурманск — Москва через Кемь в 10:10, трансфер в Кемь в 06:30;
- № 15 Мурманск — Москва через Кемь в 06:17, трансфер в Кемь в 02:30;
- № 11 Мурманск — Санкт-Петербург через Кемь в 20:38, трансфер в Кемь в 16:30.
Проживание
Тур предусматривает размещение в коттедже «Полярная звезда».
2-местный номер категории «стандарт»:
- 68 500 рублей/взрослый — при 2-местном размещении;
- 53 500 рублей/взрослый — при размещении на дополнительном месте (еврораскладушка);
- 87 300 рублей/взрослый — при 1-местном размещении;
- скидка детям до 16 лет на основном месте — 18 600 рублей;
- скидка детям до 16 лет на дополнительном месте — 17 750 рублей.
2-местный номер с панорамным окном:
- 81 500 рублей/взрослый — при 2-местном размещении;
- 103 250 рублей/взрослый — при 1-местном размещении.
2-местный мансардный номер с видом на звезды:
- 63 700 рублей/взрослый – при 2-местном размещении;
- скидка детям с 11 до 16 лет при размещении на дополнительном месте — 13 700 рублей. Сначала оплачиваются 2 основных места, потом дополнительные независимо от возраста.
Варианты проживания
Коттедж «Полярная звезда»
Наш таежный дворец не оставляет без положительных впечатлений наших гостей. Расположен на берегу озера Среднее Куйто в сосновом бору. Интерьер коттеджа «Полярная Звезда» определяется традиционным карельским стилем. Каждая комната выполнена в определенной цветовой палитре, в каждом номере есть своя изюминка, множество деталей декора, созданных с любовью руками местных мастериц-декораторов. Вся мебель в коттедже «Полярная Звезда» выполнена из массива экологически чистой карельской сосны.
В числе удобств бесплатный Wi-Fi, детская площадка, принадлежности для барбекю. Все номера оснащены чайником, кофемашиной и телевизором с плоским экраном.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в туркомплексе "ВелТ" в номерах коттеджа "Полярная звезда"
- Трансфер от ж/д вокзала Кеми до Калевалы и обратно (для рекомендуемых поездов)
- Питание, указанное в программе: завтрак в 2-8 дниобед в 2 и 6 дниужин в 2, 3, 4 и 6 днипикник в 3 и 5 дни
- Завтрак в 2-8 дни
- Обед в 2 и 6 дни
- Ужин в 2, 3, 4 и 6 дни
- Пикник в 3 и 5 дни
- Карельская трапеза «в чуме» SHAMANI
- Экскурсионное обслуживание по программе: обзорная экскурсия, водопад, пеше-водный маршрут, рафтинг, квадроциклы
- Баня KELO на дровах: 1 сеанс длится 2 часа
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Туристическое оборудование и снаряжение для байдарок и рафтинга
- Работа гидов, инструкторов на всем протяжении маршрута
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Кеми и обратно
- Страховка
- Индивидуальный трансфер (к поездам, отличным от рекомендуемых) - 2 700 руб. /машина в одну сторону
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи: спортивный костюм, флисовая кофта или свитер — обязательно должны быть в гардеробе;
- головной убор (бандана, бейсболка, можно даже легкую вязаную шапочку);
- удобная треккинговая обувь (кроссовки, ботинки), для прогулок по лесу категорически не приветствуются лодочки туфельки, а так же любая обувь без протектора;
- 2–3 пары сменных носок;
- домашние тапочки для перемещения в коттедже;
- дождевик или зонтик;
- купальники;
- индивидуальная аптечка и препараты, если принимаете или есть риски в их употреблении;
- пауэр банки. Некоторые мероприятия буду проводиться вдали от розеток. А фотографировать на смартфоны будете много;
- небольшой походный рюкзачок для: телефон, дождевик, «сменка», бутылка воды;
- защитный крем от солнца. Северное солнце очень сильно активно;
- средства от комаров. Если не купили, или нет возможности, можно приобрести у нас в Калевале;
- банковские корточки. Расчеты за разные доп. услуги и сувенирную продукцию возможны по картам.
Входят ли билеты на поезд в стоимость тура?
Ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Нет, страховка оплачивается отдельно: 55 рублей в день за человека.
Возможны ли изменения в программе?
Фирма оставляет за собой право менять порядок предоставляемых услуг без уменьшения их объема.
Есть ли скидки?
Да. Скидка предоставляется на размещение детей.
2-местный номер категории «стандарт»:
- Скидка детям до 16 лет на основном месте — 18 600 рублей;
- Скидка детям до 16 лет на дополнительном месте — 17 750 рублей.
2-местный мансардный номер с видом на звезды (сначала оплачиваются 2 основных места, потом дополнительные независимо от возраста):
- Скидка детям с 11 до 16 лет при размещении на дополнительном месте — 13 700 рублей.
Есть ли ограничения по возрасту?
Верхнего предела нет, необходимо ориентироваться на свои ощущения и возможности, т. к. в туре есть активности (рафтинг/пеше-водный маршрут).
Нижний предел — 7 лет.
Предусмотрен ли трансфер?
Встречаемся на ж/д вокзале города Кеми у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».
Рекомендуемые поезда:
- № 92 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь в 20:52;
- № 16 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь в ночь с первого на второй день тура в 01:27;
- № 12 Санкт-Петербург — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь в 10:39.
Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км). Время в пути — 3 часа. Отправление от ж/д вокзала Кеми в 11:15, в 21:10 и в 01:40.
Если вы прибываете на других поездах, то индивидуальный трансфер осуществляется с доплатой 2700 руб. за машину в одну сторону. При группе пассажиров от 3 и выше доплата не взимается.
Возможна корректировка расписание трансферов, в зависимости от летнего расписания РЖД.
В последний день тура групповой трансфер в г. Кемь (180 км) согласно расписанию.
Рекомендуемые поезда:
- № 91 Мурманск — Москва через Кемь в 10:10, трансфер в Кемь в 06:30;
- № 15 Мурманск — Москва через Кемь в 06:17, трансфер в Кемь в 02:30;
- № 11 Мурманск — Санкт-Петербург через Кемь в 20:38, трансфер в Кемь в 16:30.
В какое время проводится тур?
Тур в полном объёме проводится с конца мая (20-е числа) до конца августа. Не в полном объёме (без рафтинга, также возможна отмена квадроциклов и пеше-водного маршрута при неблагоприятных погодных условиях) можем проводить до конца сентября.