1 день

Прибытие в Кемь. Трансфер в Калевалу

Встречаемся на ж/д вокзале города Кеми у центрального входа со стороны перрона у таблички «Калевала».

Рекомендуемые поезда:

№ 92 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь в 20:52 в день начала тура.

№ 16 Москва — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь в ночь с первого на второй день тура в 01:27.

№ 12 Санкт-Петербург — Мурманск через Кемь. Прибытие в Кемь в 10:39 в день начала тура.

Если вы прибываете поездом из Санкт-Петербурга, у вас есть уникальная возможность получить без доплаты еще один день проживания в Калевале. За размещение доплачивать не требуется, только за обед и ужин по желанию.

Групповой трансфер в пос. Калевала (180 км).Время в пути — 3 часа. Отправление от ж/д вокзала Кеми в 11:15, в 21:10 и в 01:40.

Если вы прибываете на других поездах, то индивидуальный трансфер осуществляется с доплатой 2700 руб. за машину в одну сторону.

При въезде в Калевалу необходимо пройти пограничный пост. Проверка документов займет около 15 минут.

Важно! Паспорт граждан РФ необходимо взять обязательно.

Размещение в коттедже «Полярная звезда».