О Ольга Таежные истории Карелии - тур в Калевалу Отличная организация тура! Встретили, все хорошо продумали с локациями, поселили в отличный отель, все хорошо с питанием. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время!

О Ольга Таежные истории Карелии - тур в Калевалу читать дальше отличное проживание и питание. Всё продумано до мелочей. Отдельное спасибо гиду Светлане Алексеевне — прекрасному человеку и замечательному профессионалу! Ярчайшие впечатления! Всем рекомендую! Даже если вы уже были в Карелии летом, зимой получите совершенно другие эмоции, поверьте! Мы с внуком были в туре «Карельские новогодние каникулы» с 2 по 5 января 2025 года. Это восторг! Шикарная организация,

А Анастасия Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка Все было организовано хорошо, еды, воды, лодок, палаток, ковриков хватило всем. Маршрут был не сложный, с учетом большого количества детей было в самый раз. Инструктора подобраны отлично, Алексей, Сергей и Максим делали наш отдых еще интереснее.

Е Елизавета Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!

Н Наталья Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка Организаторам большое спасибо! Вся подготовка была продумана заранее. Чувствовался профессионализм и хорошее отношение к делу!