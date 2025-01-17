Рыбалка в Кеми

Найдено 3 тура в категории «Рыбалка» в Кеми, цены от 40 500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Летние истории Карелии
Пешая
SUP-прогулки
8 дней
Летние истории Карелии
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Желающие рыбачат, собирают грибы и ягоды»
14 июн в 10:00
25 июн в 10:00
от 56 700 ₽ за человека
Тайгапад. Отдых на природе и рафтинг в Карелии
Пешая
7 дней
Тайгапад. Отдых на природе и рафтинг в Карелии
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Делайте то, что редко делаете или вообще никогда не делали: собирайте грибы и ягоды, ловите рыбу, готовьте на костре, а если позволит погода, то купайтесь и загорайте»
1 июл в 10:00
7 июл в 10:00
40 500 ₽ за человека
Таежные истории Карелии - тур в Калевалу
8 дней
3 отзыва
Таежные истории Карелии - тур в Калевалу
Начало: Республика Карелия, Кемское городское поселение, К...
«Традиционные блюда Калевалы — это обязательно различные виды рыбы
19 июл в 10:00
26 июл в 10:00
от 78 890 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    17 января 2025
    Таежные истории Карелии - тур в Калевалу
    Отличная организация тура! Встретили, все хорошо продумали с локациями, поселили в отличный отель, все хорошо с питанием. Огромная благодарность за прекрасно проведенное время!
  • О
    Ольга
    11 января 2025
    Таежные истории Карелии - тур в Калевалу
    Мы с внуком были в туре «Карельские новогодние каникулы» с 2 по 5 января 2025 года. Это восторг! Шикарная организация,
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    отличное проживание и питание. Всё продумано до мелочей. Отдельное спасибо гиду Светлане Алексеевне — прекрасному человеку и замечательному профессионалу! Ярчайшие впечатления! Всем рекомендую! Даже если вы уже были в Карелии летом, зимой получите совершенно другие эмоции, поверьте!

  • А
    Анастасия
    24 августа 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Все было организовано хорошо, еды, воды, лодок, палаток, ковриков хватило всем. Маршрут был не сложный, с учетом большого количества детей было в самый раз. Инструктора подобраны отлично, Алексей, Сергей и Максим делали наш отдых еще интереснее.
    Все было организовано хорошо, еды, воды, лодок, палаток, ковриков хватило всем. Маршрут был не сложный, сВсе было организовано хорошо, еды, воды, лодок, палаток, ковриков хватило всем. Маршрут был не сложный, с
  • Е
    Елизавета
    14 августа 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!
    Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!Организаторы сопровождают на всех этапах путешествия, инструкторы очень заботливые и опытные. Никита и Михаил - огромный вам респект!
  • Н
    Наталья
    13 августа 2024
    Охта - путеводная река. Сплав и рыбалка
    Организаторам большое спасибо! Вся подготовка была продумана заранее. Чувствовался профессионализм и хорошее отношение к делу!
  • И
    Ирина
    29 июля 2024
    Таежные истории Карелии - тур в Калевалу
    Дарья, добрый день, поездка прошла шикарно, спасибо большое. Прекрасная организация, прекрасные условия проживания, отзывчивый персонал, вообщем команда большая молодец. Рассказала коллегам о вас, будут тоже бронировать😊.
    Дарья, добрый день, поездка прошла шикарно, спасибо большое. Прекрасная организация, прекрасные условия проживания, отзывчивый персонал, вообщемДарья, добрый день, поездка прошла шикарно, спасибо большое. Прекрасная организация, прекрасные условия проживания, отзывчивый персонал, вообщемДарья, добрый день, поездка прошла шикарно, спасибо большое. Прекрасная организация, прекрасные условия проживания, отзывчивый персонал, вообщемДарья, добрый день, поездка прошла шикарно, спасибо большое. Прекрасная организация, прекрасные условия проживания, отзывчивый персонал, вообщем

Ответы на вопросы от путешественников по Кеми в категории «Рыбалка»

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  3. Таежные истории Карелии - тур в Калевалу
Сколько стоит тур в Кеми в мае 2025
Сейчас в Кеми в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 тура от 40 500 до 78 890. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Кеми 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025